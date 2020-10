Pavel Pečinka přišel 12. února domů z noční šichty. V 7 hodin ulehl vedle spící manželky, aniž tušil, že je to naposledy, kdy ji vidí živou. Jeho Irena vstala o dvě hodiny později a vydala se s dcerou Kateřinou na nákupy do sousedního města.

Obě procházely ve Frýdlantu nad Ostravici kolem záhonu růží, které jako zahradnice sama sázela. Najednou do nich najel Petr P. (73). Namísto brzdy při parkování sešlápnul plyn!

Auto dceru odhodilo, Irenu povalilo a přejelo od pasu po hlavu. Zemřela na místě ve vlastnoručně zasazeném záhonu růží...

„Ženu mi zajel a dceru srazil. Nikdy se neomluvil, i když je to tchán vzdálenějšího bratrance. Se ženou jsem se ani nerozloučil,“ pláče vdovec Pavel Pečinka. Rozladěn je i postupem soudu v případě smrtelné nehody.

O vině se totiž rozhodovalo pouze trestním příkazem. „Čekali jsme, že se budeme při rozsudku dívat viníkovi do tváře. Když nám nevyjádřil osobně žádnou úctu, výčitky svědomí zřejmě nemá. Byla by to pro nás satisfakce, pomyslná tečka za tím vším. Psychicky by nám to pomohlo,“ dodává otec Kateřiny (21) a Jakuba (19), které nyní sám podporuje ve studiu.

Žalobce: Hlavní líčení být nemuselo

„Obviněný v plném rozsahu doznal zavinění na dopravní nehodě. S vozidlem chtěl zaparkovat, zasekla se mu ale pravá noha se sportovní obuví v oblasti pedálu. Vozidlo se náhle rozjelo a jelo dopředu,“ popsal výpověď Petra P. žalobce Vladimír Žiška. Byla to prý vteřina. „Na chodníku viděl před sebou dvě ženy, vozidlo zrychlovalo, narazilo do chodkyně a poté do lavičky,“ dodal Žiška.

Za usmrcení z nedbalosti potrestal seniora frýdecko-místecký samosoudce Petr Prašivka. Řidič dostal podmínku na 15 měsíců a zákaz řízení na rok a půl. „Podle trestního řádu samosoudce může bez projednání věci v hlavním líčení vydat trestní příkaz, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy," vysvětluje žalobce Žiška.

U záhonu růží manželky Ireny nyní plánuje Pavel Pečinka pomníček, nebo alespoň vztyčení křížku. Pokud mu to dovolí tamní úřad. Urnu s popelem dal na hřbitov 19. září na Ireniny narozeniny.