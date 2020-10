Za 16 let u odtahové služby firmy Jerex zažil Michal Polanský (46) desítky výjezdů na dálnice D1 a D2 v okolí Brna. Hromadné nehody, mrtví, zranění, zablokované klíčové tahy, dlouhé hodiny úklidu. Jako profesionál by měl být nad věcí, když si ale vzpomene na středu 23. září a bouračku u Bosonoh, kde zahynul řidič kamionu a mladá maminka (†32) s ročním chlapečkem Honzíkem, je i tvrdý chlap naměkko.

Michal s kolegy ze základny v Ostrovačicích na D1 řešili srážku tří aut. Výstražná světla upozorňovala řidiče, aby snížili rychlost, byli opatrní. A pak to přišlo! „Český kamion v plné rychlosti napálil zezadu do návěsu Rumuna, který vezl plasty. Bouchlo to, ohnivá koule,“ řekl Polanský.

U svodidel vpravo od kamionů stál mercedes s tříčlennou posádkou – starší ženou (62), řidičkou Janou (†32) a vzadu v sedačce s jejím ročním chlapečkem. „Plameny pohltily i osobák. Spolujezdkyně se zázrakem dostala ven, maminka s dítětem ne. Šlo to strašně rychle, při takovém žáru nebyla šance na přežití,“ vzpomíná na hrůznou středu Michal.

délka: 01:06.92 Video Děsivé záběry na tragédii na dálnici D1 u Brna HZS JMK

„Nikomu bych nepřál pohled do vozu, kde uhořeli lidé. Je to depresivní, skličující. Přesto musíte dělat dál svou práci, uvolnit dálnici, aby kolaps co nejdřív skončil,“ popsal Blesku své pocity zkušený profesionál.

Úklid na místě tragédie zabral dvanáct vysilujících hodin. „Všechno to bylo spečené s asfaltem na silnici, muselo se to škrábat metr po metru. Prostě totálně mastná dálnice,“ shrnul Polanský.

Další horor na D2

Jen o šest dnů později zasahovali kolegové Michala Polanského na 6. kilometru dálnice D2. Tahač s cisternou napálil zezadu do jiného kamionu. Viník z totálně zdemolované kabiny vyvázl s těžkým zraněním, podle svědků byl zázrak, že přežil.

Kromě nárazu do kamionu před sebou mu totiž „napochodovala“ zezadu do kabiny převážená cisterna. Vrak tahače čeká na parkovišti společnosti Jerex na konec vyšetřování, pak skončí ve šrotu.

Dálnice jako smrtící past

„V poslední době jsme se nezastavili. Holubice, Bosonohy, srážka kamionů na D2. Naším úkolem je na požádání policie, hasičů či ŘSD vyrazit a zprůjezdnit dálnici v co nejkratším čase, rychle a bezpečně. Poslední události, vždy hromadné srážky, dávají našim lidem zabrat, je to emočně i fyzicky náročné. Silnice jsou přetížené, spousta řidičů nedává pozor, nesoustředí se. Výsledkem jsou kolapsy, velké škody, zranění a ztráty na životech,“ posteskl si Josef Jereš, majitel firmy Jerex, která zajišťuje odtahy a úklid na dálnicích D1 a D2 kolem Brna.