Zamotaný případ firmy z Turnova, která se podle obžaloby pokusila vyvézt do Pákistánu bez povolení díly využitelné k výrobě jaderných zbraní, rozplétá od pondělí Krajský soud v Brně. Jednatelce ruského původu Irině I. (63) teď hrozí až 8 let vězení.

Firma se do Pákistánu dvakrát pokusila vyvézt 184 vrtných hlavic. Po prvním pokusu v roce 2018 přes přístav v Hamburku úřady firmu upozornily, že export takového materiálu z Evropské unie není možný bez povolení.

Přesto se firma vrtné hlavice pokusila vyvézt znovu, a to přes slovinský Koper. To už obvinění podle žalobce věděli, že bez platného povolení je vývoz takového zboží nemožný.

„Prokazatelně o tom měli informaci, neboť ministerstvo průmyslu a obchodu společnosti v prosinci 2018 zaslalo dokument, v němž byla společnost na nutnost žádat o individuální vývozní povolení upozorněna,“ řekl žalobce Jiří Zemek.

Na rozhodnutí nečekali

Firma o povolení požádala, aniž by však počkala na rozhodnutí ministerstva, zkusila zboží vyvézt na druhý pokus. Jednatelce ruského původu Irině I. (63) teď hrozí až 8 let vězení. „Nebyla jsem v obraze, co se týče tohoto obchodu. Netušila jsem o tom, dozvěděla jsem se o tom až v květnu 2019, když přišli na policejní prohlídku. Zkontrolovali můj notebook, mobil a zjistili, že já o tom neměla tušení. Nemám co skrývat," uvedla u soudu žena.

Už dříve uzavřela dohodu o vině a trestu zaměstnankyni společnosti Božena C., který vyvázla s podmínkou. V turnovské firmě měla na starosti export a import.

V pondělí u brněnského soudu vypověděla, že na vývoz naléhal zákazník a také dva zbylí jednatelé. Ti jsou ukrajinského původu, pobývají v zahraničí. „Nechali nás v tom,“ řekla Božena C. Jednání bude pokračovat výslechem dalších svědků.

