Podmíněný trest padl v úterý u Krajského soudu v Brně v případu turnovské společnosti NRB - New Rock Bits. Firma chtěla podle obžaloby vyvézt do Pákistánu bez povolení vrtné hlavice. Ty, spadají do zboží takzvaného dvojího užití, šlo by je totiž použít i při výrobě jaderných zbraní. Jednatelku ruského původu Irinu I. (63) soud potrestal třemi roky vězení s pětiletou podmínkou.