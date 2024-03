Na 18 let za mříže za vraždu vlastní matky poslal Krajský soud v Brně Janu R. (36) z Jihlavy. Potvrdil tak verzi žalobce, podle které žena nalila loni v únoru úmyslně své matce (†60) do kávy metanol. Starší ženě se udělalo nevolno a zemřela. Našel ji až o dva dny pozdějí její druh. Dcera vzápětí "zázračně" splatila své dluhy. Rozsudek zatím není pravomocný.

„Obžalovaná primárně jednala tak, aby cíleně usmrtila svoji matku. Doznává, že menší množství metanolu jí nalila do kávy. Obžalovaná ale věděla, že množství bylo smrtelné," uvedl žalobce Jan Adam.

Žena podle žalobce začátkem loňského února přes web nakoupila dvě lahve metanolu. Při návštěvě u matky jí podle obžaloby 88 mililitrů metanolu nalila do kávy, když se k ní matka otočila zády. Seniorka o pár dní později zemřela. Jana R. se měla následně zbavit finančních závazků nejméně za 200.tisíc.

Druh matky: Jana ji zklamala

Obžalovaná od počátku vražedný úmysl popírala. „Trochu jsem jí tam toho cmrdla, aby se jí udělalo špatně. Chtěla jsem jen, aby se dostala do nemocnice,“ přiznala Jana R. před soudem. Rozhodně ale popřela, že by plánovala vraždu.

Druh zemřelé Zdeněk P. vypověděl, že se žena ve své dceři zklamala. „Podvedla ji, když ji připravila o byt. Byla z toho smutná. Říkala, že kvůli Janičce nemá nic," řekl muž před soudem.

„Sestře dlouhodobě nevěřím. Mamině brala peníze, vzala jí i občanku. Pak chodily obsílky kvůli úvěrúm. Když matka zemřela, chytil jsem jí pod krkem s tím, že se bude zpovídat," svěřil se už dříve Jan R., syn zemřelé ženy.

Jana R. si metanol podle svých slov pořídila původně jen na čistění parket. Soudní pitva potvrdila, že organismus zemřelé ženy obsahoval extrémně velké množství jedovaté látky.

Jak se ukázalo, nešlo o jediný jed, který dcera matce podávala. Přiznala, že jí jídelníček obohacovala durmanem obecným. „Dávala jsem jí ho na uklidnění,“ vysvětlila. Přes internet se přitom zajímala i o další jedovaté rostliny, náprstník červený a rulík zlomocný. „Bylo to proto, že nám psi okusovali diefenbachii (rostlina – pozn. red.)."

Sháněla i kyanid – údajně na čištění stříbrných mincí a na internetu si stáhla diplomovou práci: Snadno dostupné jedy.



Matka umírala v bolestech

Žalobce žádal pro obžalovanou ženu výjimečný trest 23 let vězení. Soud ale rozhodl o trestu v rozmezí od 15 do 20 let. „Jedinou polehčující okolností obžalované je jistá míra doznání, když přiznala, že metanol, byť jen malého panáka, do kávy nalila. Převažují však přitěžující okolnosti, zvláště když si musela být vědoma následků. Její matka umírala mnoho hodin ve velkých bolestech. Spáchala tak trestný čin vůči osobě blízké. Navíc byla v době události v podmínce," shrnul soudce Miloš Žďárský.

Žalobce i obžalovaná si ponechali lhůtu pro vyjádření, rozsudek tak není pravomocný.