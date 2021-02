Peklo na zemi připravila svému synkovi (11) i bývalému manželovi zubní instrumentářka Eva z Brněnska. Hysterická „divnomatka“ syna od jeho tří let systematicky a nelítostně štvala proti otci. Za zničené dětství synka a jeho otce teď vyfasovala u brněnského soudu milosrdné tři roky vězení, odložené podmínečně na 4,5 roku. Hrozilo jí přitom až 8 let kriminálu natvrdo.

„Žena celá léta nepřetržitě vymývala mozek. Vtloukala chlapečkovi do hlavy, že jej tatínek chce zabít, uškrtit. Její šílené smyšlenky se musel naučit nazpaměť. Přinutila pak chlapce na sociálce vypovídat, že jej táta Jaroslav například zavírá do úložného prostoru postele, na které pak souloží se sousedkou,“ vypočítala jen část z křivých výpovědí, kterých se hysterka dopustila.

Degradující lidská zloba

Soud nakonec ženu potrestal za týrání dítěte, jeho mravní ohrožení a křivé obvinění. „Nic z toho, co paní tvrdila, není pravda,“ prohlásila žalobkyně.

„Jsme svědky politováníhodné a degradující lidské zloby, kterou paní šíří kolem sebe,“ zdůraznila s odkazem na duševní stav ženy. Ta se ve chvíli, kdy ji úřady po šesti letech prokoukly a kluka svěřily do péče táty, „utrhla z řetězu“.

Na svého exmanžela, ale i úřednice, policisty a soudce podala přes 50 trestních oznámení. Ukázalo se, že všechna jsou od a do zet smyšlená. Dohromady se žena dopustila sedmi trestných činů najednou.

Syn: Táta je hodný. S mamkou je to horší…

Instrumentářka je podle psychiatrů plně příčetná. Trpí však hystrionskou poruchou a bájnou lhavostí. „Její stav se nedá, bohužel, léčit,“ shodli se lékaři.

Zapravdu jim dalo vystoupení ženy u soudu. Při čtení rozsudku začala běsnit. Skákala soudkyni neurvale do řeči, ta pak hysterickou ženu musela dokonce vykázat ze soudní síně.

Chlapec, který musel nezměrnou tyranii matky snášet od tří do devíti let, je nyní v péči otce. „Táta je hodný. S mamkou je to horší. Říká o tátovi nesmysly,“ řekl soudcům.

Odvolací soudní tribunál, který ženě podmínku potvrdil, má přitom za to, že ženin trest je až příliš mírný. Protože se ale proti němu neodvolalo státní zastupitelství, nemohl jej krajský soud zvýšit. Pokud se ale žena dopustí ve zkušební době jakéhokoliv, byť jen malého přestupku, půjde do vězení.