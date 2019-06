Eugene se choval brutálně hlavně ke své dceři (8). Opakovaně ji „přetahoval“ smetákem, řemenem či ramínkem, a to po celém těle „Ostříhal jí vlasy tak, jak se to dělo v koncentráku. Hlavou jí tloukl do zdi a na tři dny ji bez jídla zavřel do sklepa,“ uvedl v roce 2017 před Krajským soudem v Brně její bratr (10).



„Minimálně desetkrát za měsíc obě děti na několik hodin či dní zavíral do místnosti s úklidovými prostředky, častěji pak do sklepa, takzvané hladomorny. Děti tam spaly na plesnivé matraci s polštářem potřísněným výkaly“ upozornila tehdy státní zástupkyně Zuzana Zámoravcová.

Eugene své děti týral od října 2015 do května 2016 v penzionu na Břeclavsku. Následné soudní procesy trvaly dva roky. Krajský soud v Brně muže s ruským původem a americkým občanstvím potrestal sedmi lety. Vrchní soud v Olomouc poté trest snížil na čtyři roky. Ústavní soud zamítl stížnost otce dětí v neveřejném jednání.



Podle posudků odborníků utrpěly obě děti posttraumatickou stresovou poruchu a syndrom týraného dítěte. V jejich případě mohou být následky celoživotní.

