Zpět

na

K sousedům byl vždy milý a vstřícný. Za zavřenými dveřmi se ale měnil v bestii. Podle toho, co říká kamarádka zavražděné Michaely (†40), na první pohled sympatický Tomáš (41) svou manželku mlátil několik let. Policie v jejich domě na okraji Kyjova zasahovala mnohokrát, ale nikdy nic nevyřešila. Problémy se vystupňovaly poté, co nešťastná žena požádala o rozvod.