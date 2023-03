Chystáte se na nákup? Měli byste se vyzbrojit informacemi o svých nejdůležitějších právech. Ve vztahu k prodejci je totiž zákazník slabší stranou a účinnou zbraň do ruky mu dává znalost jeho práv.

Proč se slaví

Světový den spotřebitelských práv se slaví jako vzpomínka na den, kdy 15. 3. 1962 americký prezident J. F. Kennedy definoval v projevu v Kongresu čtyři základní pravidla na ochranu spotřebitelů – právo na bezpečnost výrobků, právo ochrany před nekalými praktikami a zavádějícími informacemi, právo výběru zboží a služeb za férové ceny, právo na zákonnou ochranu zájmů spotřebitelů.

Nejen cenu musíte znát předem

Zboží má být prodáváno ve správné kvantitě (hmotnosti, míře, množství), v obvyklé kvalitě (pokud není uvedena jiná jakost) a za správně účtované ceny. „Nesprávné údaje o kvantitě či kvalitě prodaného zboží patří mezi nejčastější vady a jsou důvodem pro uplatnění reklamace u prodejce,“ říká právník Lukáš Zelený, odborník na spotřebitelské právo.

RADA: Cena zboží musí být konečná, včetně všech daní i poplatků, a musíte ji znát už před nákupem.

Chtějte důležité informace

„Pokud se rozhodnete uzavřít kupní smlouvu, jedno jestli na mobil, sedačku nebo auto, je prodejce povinen vám sdělit informace minimálně o sobě, o ceně a vlastnostech zboží, jeho správném užívání, udržování, jakož i o riziku jeho nesprávného užití a údržby, dále o způsobu platby a dodání,“ vypočítává Mgr. Zelený.

RADA: Musíte se dozvědět i to, jaká práva máte při vadách zboží, u koho a do kdy nejpozději je můžete reklamovat. Stejně tak to, kdo vám pomůže vyřešit případný spor.

Trvejte na dokladu o koupi

Pokud o to požádáte, musí vám prodejce vystavit kupní doklad.

RADA: Ten má obsahovat datum prodeje, označení výrobku, cenu a údaje o prodejci.

Požádejte o záruční list

Na vyžádání je prodejce povinen vystavit vám k výrobku záruční list. Potvrzuje tím svoji odpovědnost za případnou vadu a musí v něm vysvětlit obsah své odpovědnosti, její rozsah, podmínky, dobu trvání a způsob uplatnění reklamace.

RADA: Záruční list však při reklamaci nepotřebujete, postačí vám i doklad o koupi.

Řekněte si o papírový návod

Letošní novinkou je to, že návod v klasické papírové podobě (pokud je k výrobku nezbytný) si musíte vyžádat. Prodejce vám ho dá, pokud to není nepřiměřené (jako třeba u digitálních produktů). Jinak vám ho může poskytnout i e-mailem nebo na CD, ale není možné vás odkázat jen na webové stránky.

RADA: „Musíte totiž mít možnost si návod stáhnout a uložit,“ uvádí Mgr. Zelený.

Při vadě zboží vyžadujte nápravu

Prodejce odpovídá za vady zakoupeného zboží, které na něm existovaly již v okamžiku převzetí. Nově máte na »bezproblémovou« reklamaci celý první rok. Aby mohl během něj prodejce reklamaci zamítnout, musí přesvědčivě prokázat, že vada na zboží nebyla již od počátku a že jste si ji způsobili sami. Ve druhém roce je pak situace složitější.

RADA: Toto nové reklamační pravidlo se vztahuje na zboží zakoupené od 6. ledna 2023.

