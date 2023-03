Vysoká infl ace, drahé nemovitosti i nedostupné hypotéky ženou Čechy do pronájmů. Nájemní bydlení aktuálně využívá zhruba každý pátý. A podle odborníků zájem o nájemní bydlení poroste.

V Česku nastává renesance nájemního bydlení. Nahrávají tomu vysoké úrokové sazby hypoték a rekordní ceny bytů, které jsou pro část populace na rozdíl od nájmů nedostupné. Za posledních deset let vzrostly ceny bytů o 136 %, kdežto nájemné se zvýšilo jen o 27 %. Jiný zvyk v bydlení Češi preferují bydlení ve vlastním. Na rozdíl od EU bydlí u nás v nájmu jen zhruba každý pátý.

„Pronájem využívá jen 22 % Čechů,“ potvrzuje Jiří Vajner, ředitel Creditas Real Estate. V Německu nebo Rakousku je přitom toto číslo více než dvojnásobné.

Nabídka bytů roste

Většinu bytů (67 %) v Česku pronajímají soukromníci. A v současnosti roste nabídka možností pronájmu. Podle dat internetového tržiště Bezrealitky se ještě v srpnu o jeden byt pralo 39 zájemců, kdežto nyní klesl průměr na zhruba 16 zájemců.

„Jde nejen o byty po ukrajinských uprchlících vracejících se do vlasti, ale také zrekonstruované byty, kupované těsně před zpřísněním hypotečních úvěrů na jaře loňského roku. Řada domácností začala také podpronajímat části svých nemovitostí,“ říká Hendrik Meyer za Bezrealitky. Zvýšená nabídka zároveň způsobila, že ceny nájemního bydlení přestaly růst tak rychlým tempem.

»Vzorňáci« Evropy

Češi bydlí skromněji a šetrněji, než je v EU zvykem, přesto už před energetickou krizí vydávali za bydlení větší část příjmů než ve většině ostatních zemí. Ani vysoké platby ale nebrání v zodpovědném placení závazků. „Češi nejvzorněji platí své účty za bydlení. Ať se děje, co se děje, faktury platíme,“ potvrzuje Petr Dufek, hlavní ekonom skupiny Creditas. V prodlení s placením je jen 2,4 % lidí.

Krize dopadá i na majitele

Ceny energií a rostoucí inflace nutí některé majitele bytů k radikálním řešením. „Roste počet domácností, pro které je ekonomicky výhodnější začít svůj velký byt pronajímat a přestěhovat se do menšího,“ říká Tomáš Bojda, ředitel služby Tvůj Správce. Podle něj stále více domácností pronájmem kompenzuje růst svých nákladů. „Byt, který původně poskytovaly například svému studujícímu potomkovi, dnes raději dají do volné nabídky,“ dodává.

Nejrychleji rostou ceny v Praze

Ceny nájmů meziročně nejvíc vzrostly v Praze. Zájemce o nájem by měl počítat s cenou 334 Kč korun za metr. „Za průměrný 65metrový byt tak zaplatí zhruba 21 500 Kč,“ říká za Bezrealitky Hendrik Meyer. V Brně je pak podle něj nutné počítat s cenou na 282 korun za metr – tedy cca 18,5 tisíce za průměrný 65metrový byt. „Naopak na Ostravsku nájemní ceny bytů dokonce klesly na 178 korun za metr čtvereční. Průměrný 65metrový byt se zde pronajímá za 11,5 tisíce korun,“ dodává.

Vedou muži

Rovnost pohlaví v nájmu neplatí. Podle průzkumu společnosti Creditas sami bydlí častěji muži (každý čtvrtý) než ženy (každá desátá). Typickým nájemníkem je pak muž ve věku 42 – 50 let, z Plzeňského kraje, s příjmem 20 – 30 000 Kč.

Čím větší město, tím menší byt

S tím, jak roste město, zmenšuje se pronajatý byt. Největší zájem o malé byty je v Praze (do 40 m2 ). Na rozdíl od ostatních regionů se pak zájemci zajímají o nájem větších bytů (nad 60 a 100 m2 ).

Zajímavá fakta

● Po Praze platí za nájem v porovnání s příjmem nejvíc lidé v Moravskoslezském kraji (47 %).

● Největší zastoupení nájemního bydlení má Brno (30 %), nejméně Břeclav a Hodonín (9 %).

● Jen zhruba každý desátý nájemník plánuje přestěhovat se do levnějšího nájmu.

● Zhruba 16 % nájmů poskytují obce, nejčastěji na jihu Čech a Moravy, nejméně ve středních Čechách. Firmy jako pronajímatelé jsou zatím na trhu zastoupeny málo

● Lidé do 33 let si nejčastěji pronajímají bydlení ve dvou, lidé nad 42 let žijí ve tří a vícečlenné domácnosti.

Zdroj: Průzkum pro Creditas Real Estate

Kdy a kdo může ukončit nájem?

Pronajímatel nemůže nájem ukončit ústně. „U výpovědi je nutná písemná forma,“ potvrzuje advokát. Je ji možné dát jak ze zákonem (nebo smlouvou) daných důvodů, tak i bez nich. „V případě, že je dána výpověď, musí se důvod výpovědi uvést,“ upozorňuje Mgr. Matouš Vrběcký.

Podmínky pro ukončení nájmu se liší podle toho, jestli jde o smlouvu na dobu určitou, nebo neurčitou:

■ DOBA URČITÁ – smlouvu je možné ukončit dříve, jen pokud je taková možnost stanovená přímo ve smlouvě. Pro obě strany přitom musí platit stejná pravidla. Jinak není možné smlouvu na dobu určitou vypovědět bez udání konkrétního zákonného důvodu (např. nájemník hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu).

■ DOBA NEURČITÁ – nájemník může dát výpověď z nájmu na dobu neurčitou kdykoliv i bez uvedení důvodů. „Musí ale dodržet tříměsíční výpovědní dobu, pokud však v nájemní smlouvě s pronajímatelem není stanoveno jinak,“ říká advokát.

Naopak pronajímatel může dát nájemníkovi v případě nájmu na dobu neurčitou výpověď jen z určitých důvodů stanovených zákonem, např. za situace, že do bytu se chce sám nastěhovat, příp. ho potřebuje pro své příbuzné nebo děti.

Rada: Dostali jste výpověď z nájmu kvůli rodině pronajímatele? Pokud pronajímatel do bytu své příbuzné nenastěhoval, můžete žádat náhradu vzniklých škod nebo zpochybnit platnost výpovědi. Vznést námitky a podat žalobu je ale nutné do dvou měsíců po doručení výpovědi. „Pokud nájemce nestihne podat žalobu do dvou měsíců, tak i neplatná výpověď se stane platnou a nájemce již nic nezmůže,“ varuje Mgr. Vrběcký