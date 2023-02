Inflace v Česku meziročně vzrostla téměř na 16 procent. Minimální hrubá mzda ale povyskočila o pouhých 6,79 %. „Růst minimální mzdy o necelých 7 % považuji za vcelku rozumný. Podobným tempem pravděpodobně porostou i mzdy v celé ekonomice a ta minimální tak s nimi bude přibližně držet krok,“ vysvětluje ekonom Vít Hradil ze společnosti Cyrrus.

Tempo mzdového růstu, které nestačí k pokrytí inflace, je smutnou realitou současné ekonomické situace. A žádná vládní opatření nemůžou zcela zvrátit pokles životní úrovně zaviněný pandemií a válkou. „Pokud by se o to vláda pokoušela, s velkou pravděpodobností by situaci jen zhoršila,“ míní. Prudký růst ceny práce lidí s nízkou kvalifikací by mohl ohrozit jejich pracovní pozice, které by se zaměstnavateli přestaly vyplácet.

Minimum hlídá zaměstnavatel

Berete minimální mzdu? Pak musíte na únorové výplatní pásce vidět vyšší částku. Podepisovat nový mzdový výměr nemusíte, minimální mzdu musí šéf zvednout automaticky. Nařizuje mu to zákon. Musí jen písemně upozornit na změnu ve vašem mzdovém výměru. „Pokud vás šéf o změně výše vaší výplaty neinformuje, porušuje povinnost, kterou mu ukládá zákon,“ vysvětluje právník Roman Moussawi. I když ale nic nepodepíšete, nesmí to mít vliv na výši výplaty.

Nenechte se obírat

Dosáhnete na minimální mzdu jen díky příplatkům za přesčasy a práci v sobotu a neděli? Chyba! Máte nárok na minimální mzdu plus tyto příplatky. Do »minima« je totiž možné zahrnout jen osobní ohodnocení a prémie.

Do minimální mzdy se nezahrnují příplatky:

● za práci přesčas

● za práci ve svátek

● za noční práci

● za práci ve ztíženém pracovním prostředí

● za práci v sobotu a v neděli

délka: 01:26.84 Video Video se připravuje ... Jaká bude minimální mzda v roce 2023? Jak jsou na tom sousední země? Videohub