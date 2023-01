Čtvrtina lidí jí dokonce dává přednost před platbou kartou. „Podle průzkumu denně využívá platbu v hotovosti 1 ze 4 lidí, z nich 30 % mužů, ale pouze 19 % žen,“ říká Ondřej Kozák, ředitel společnosti Euronet ČR.

Peníze se vrací

Nejčastějším důvodem, proč lidé platí v hovotosti, je to, že obchodník nepřijímá karty. A s koncem EET (elektronické evidence tržeb) nejspíš jejich počet ještě vzroste. Zhruba každý pátý až šestý člověk pak platí »cash« kvůli lepší kontrole svých financí. Snaha o lepší přehled nad útratou, nutnost šetřit i vysoká inflace pak tvoří trojlístek, který nejspíš k placení hotovostí přivede i další lidi.

Jenže častým problémem hotovosti je její špatná dostupnost. Především v malých obcích chybí bankomaty. „Ekonomika bankomatů je totiž nákladná: nákup zařízení včetně moderních zabezpečovacích prvků, jeho údržba, platba nájmů, doplňování hotovosti, čištění nebo servis,“ vypočítává Kozák. Lidé pak často musí k nejbližšímu bankomatu jezdit, a cesta za hotovostí se tak prodraží.

Platby kartou nejsou za hubičku

Digitální platby nejsou zadarmo. „Poplatky se platí při každé transakci a jdou karetním společnostem,“ popisuje princip placení kartou u obchodníka ředitel Kozák. Zákazník to zatím nepozná, protože tyto poplatky na sebe bere jeho banka nebo obchodník. Podle Kozáka ale časem bude trendem, že se poplatky za platbu kartou přenesou na zákazníka. „Protože proč by si měl obchodník ukrajovat z marže jenom kvůli tomu, že přijímá karty,“ dodává.

Jak často lidé vybírají z bankomatů? Autor: Infografika Blesk

4 nejčastější problémy s výběry

Chybějící bankomat není jediný problém, který vás může s hotovostí potkat. Potíže můžou být se zapomnětlivostí nebo nálezem peněz. Jsou totiž bankomaty, kde nevyzvednuté peníze »nezajedou«zpět.

Zapomenuté peníze

Zapomněli jste peníze v bankomatu? Šance na shledání není stoprocentní.

■ Vraťte se k bankomatu a zkontrolujte, jestli tam peníze nezůstaly.

■ Pokud tam peníze nejsou, kontaktujte svou banku, která vám vydala platební kartu, a uveďte podrobnosti. „Jakou kartou bylo vybíráno, v jakém bankomatu a o jak vysokou částku se jednalo,“ vypočítává Filip Hrubý z České spořitelny.

■ Banka vše prověří. Bude ale záležet na tom, komu bankomat patří a o jaký typ se jedná. Největší šance na návrat peněz je z bankomatu vaší banky, do kterého peníze zajíždí zpět.

■ Pokud se jedná o bankomat »cizí« banky, musíte podat u té svojí reklamaci a banky se pak domlouvají mezi sebou. Reklamační řízení může trvat i několik týdnů.

■ Pokud jste neuspěli, je poslední šancí policie a podání oznámení na neznámého pachatele.

Nalezené peníze

Problém může být i s penězi nalezenými v bankomatu. Vrátit je sice musíte, problém ale je komu. Názory bank se liší. „Pokud někdo najde neodebrané peníze v bankomatu, je nejlepší vrátit je v bance, která daný stroj provozuje, případně na policii,“ radí Lucie Brunclíková, mluvčí Creditas. „Bankomaty jsou obvykle vybaveny kamerami a také mají evidenci, jaké karty a kdy v nich byly použity, takže nalezení majitele účtu je relativně jednoduché,“ dodává.

Při neodevzdání peněz by šlo o zatajení nálezu (což může být i trestný čin), případně bezdůvodné obohacení. Podle mluvčího ČSOB Patrika Madleho by nálezce měl peníze odevzdat na příslušném obecním nebo městském úřadě.

A pokud najdete peníze v bankomatu Airbank, můžete je jednoduše odevzdat v bance. „Když k nám na pobočku poctivý nálezce přinese peníze, které si někdo jiný zapomněl vyzvednout z našeho bankomatu, vystavíme mu potvrzení o jejich odevzdání,“ vysvětluje Jana Pokorná z Air Bank. „Jakmile se o tyto bankovky zapomnětlivý klient přihlásí a ověříme, že šlo skutečně o jeho peníze, připíšeme mu je na jeho účet,“ dodává.

Peníze nalezené v bankomatu České spořitelny můžete rovněž přinést na pobočku »Spořky«. „Dokážeme pak ve většině případů identifikovat, komu peníze patří,“ uvádi Filip Hrubý.

Jak Češi platí? Autor: Infografika Blesk

Bankomat vydal méně peněz

Vydal vám bankomat méně, než jste požadovali? U výběru vyšších částek je navíc dobré nechat si vytisknout stvrzenku o výběru. „Když by se náhodou stalo, že vám bankomat nevydá celou částku, budete to mít černé na bílém. Pokud by vydaná částka neseděla s požadovanou, zkontrolujte svou stvrzenku a výpis z účtu a v případě nesrovnalostí se ihned obraťte na vydavatele karty, tedy ve většině případů svou banku,“ radí Ondřej Kozák ze společnosti Euronet.

»Sežraná« karta

Pokud vám bankomat »sežral« kartu, zavolejte na klientskou linku (číslo je uvedeno na každém bankomatu a linka je dostupná nepřetržitě). „Bankomat může zadržet kartu v případě, když už u ní vypršela platnost, je zablokovaná nebo je evidovaná jako odcizená,“ říká Jana Pokorná.

Kartu bankomat zadrží i v případě, pokud ji zapomenete po výběru nebo vkladu odebrat zpět, ojediněle i při výpadku proudu.

Rada: »Spolknutí« karty předejdete používáním bezkontaktních výběrů a vkladů. „Klient kartu nebo chytrý telefon či hodinky ke čtečce jen přikládá, a zcela se tak vyhne tomu, že by bankomat mohl kartu zadržet,“ radí Pokorná.

délka: 00:31.00 Video Video se připravuje ... Pražští policisté pátrají po muži, který našel peněženku v centru Prahy. Z platební karty vybral několik desítek tisíc korun. Policie ČR