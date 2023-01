Ombudsmani Blesku radí čtenářům i v roce 2023: Rozvod si rozmyslete, pozor na lákavé nabídky!

Sdílej: Česko vstoupilo do složitého roku 2023, který bude poznamenán vysokými cenami energie a dopady inflace. Kde na nás číhá nebezpečí a jak letošní rok vidí Ombudsmani Blesku?

1. Mgr. Roman Moussawi: Nepodepisujte bez rozvahy! „Vánoce měly být časem usmíření, tak doufám, že v případných sporech našli čtenáři dohodu a nemuseli čekat na to, až jejich spory rozhodne soud. Těm, kteří dohodu nenalezli, přeji, aby si v roce 2023 nešli k soudu pouze pro rozsudek, ale také pro spravedlnost. Vzhledem k tomu, že rok 2023 bude rokem nejistým, tak se dá očekávat větší množství změn ve smlouvách, které předešlé roky platily. Před podpisem každé změny si tedy vše pořádně přečtěte a promyslete. Myslete na to, že druhá strana má k předložení změn jistě nějaký důvod. Větší pozornost doporučuji věnovat i různým přípisům ze strany energetických společností, operátorů, bank atd., speciálně pak tomu, zda případné zvýšení ceny je v souladu s vámi uzavřenou smlouvou a ceníkem. Všem přeji zdraví, lásku, mír a svobodu!“

2. JUDr. Jaroslava Šafránková: Pozor na lákavé nabídky „Vážení a milí čtenáři, do nového roku 2023 bych vám ráda popřála dost odvahy, schopnosti požádat o pomoc a moudrosti nenechat se nalákat nabídkami, které zní příliš dobře na to, aby v nich nebyl háček.

3. Mgr. Jakub Keresteši: Ať je lepší než ty předchozí „Vážení čtenáři, po dvou letech omezování a všudypřítomné nemoci jsem se konečně těšil, že zažijeme příjemný rok, jako dříve. Bohužel jsem nemohl být dále od pravdy. Nicméně jsme se alespoň mohli vrátit k příjemnému prožití letních dovolených u moře. Je smutné, že některé cestovní kanceláře rekordní sezonu po dvou hladových letech pojaly jako příležitost co nejvíce vydělat na úkor svých klientů. Více než kdy jindy jsem postřehl reklamace dovolených, i závady byly podstatnější než v předchozích letech. Vypadá to, že kultivace této oblasti bude dlouhá a trnitá. Věřím, že se tento problém dotkl co nejmenšího počtu z vás a díky pravidelnému čtení Ombudsmana Blesku jste na něj byli připraveni. Do nového roku 2023 nezbývá než všem popřát, aby byl už konečně lepší než ty předchozí.“

4. Mgr. Matouš Vrběcký: Bojujte za svá práva! „Váženým čtenářům deníku Blesk přeji do nového roku 2023 kromě zdraví a štěstí hlavně pevné nervy a vytrvalost v boji s narůstající byrokracií našeho státu. Jak by řekl klasik: »Byrokracie je obří moc v rukou trpaslíků« a tento příměr je pro dnešní dobu více než vhodný. Neztrácejte v tomto boji hlavu a nebojte se bojovat za svá nezadatelná práva.“ Zásadní změny v reklamacích: Bude se prokazovat vada zboží! A co dvouletá lhůta?

5. Mgr. Lukáš Zelený: Nebojte se poradit „Hned na začátku nového roku nás čekají velké změny, které přináší rozsáhlá novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Ty se dotknou třeba odpovědnosti prodejce za vady zboží, pravidel pro slevy a online recenze či také uzavírání smluv po telefonu. S novinkami se však musíme nejprve seznámit a teprve pak je dokážeme náležitě využívat. Nejen zákony, ale i znalost svých práv nám totiž pomáhají přežít ve spotřebitelské džungli. Vždy, když procházíme krizovým obdobím, najdou se mnozí, kteří v nás chtějí vyvolat strach a na něm pak vystavět svou »neodolatelnou« nabídku, nyní především v oblasti energií a energetiky. Obvykle se jim říká »šmejdi«. Pamatujte, že nejlepší nabídka za námi nepřijde sama, právě naopak - musíme ji aktivně vyhledat. Nevíte-li si rady, nebojte se poradit. Přeji nám všem do nového roku hodně zdraví, štěstí, radosti a jen ta správná rozhodnutí, a to nejen ohledně nákupu zboží či služeb.“

6. JUDr. Dagmar Raupachová: Neztrácejme odvahu „Moji milí čtenáři Blesku, přemýšlela jsem, co si vzájemně popřát do dnů příštích. Opustím formálnost, protože mám pocit, že se už za ty roky dobře známe. Řešíme spolu vaše starosti, některé z vás jsem slyšela i po telefonu. Žijeme nyní v komplikované době a situace pro mnohé z nás není jednoduchá. Co si pro budoucí čas přát? Určitě zdraví, to je podmínkou všeho dalšího. Za důležité považuji i to, abychom neztratili důvěru v sebe, že to všechno zvládneme. Musíme. A neztrácejme prosím ani odvahu. I ta je pro život důležitá. Odvahu stát si za svým názorem, jsme-li o něm přesvědčeni. A ponechme si i schopnost naslouchat a diskutovat. A zdravý selský rozum ať nás vede tím správným směrem. Moc vám i sobě přeji, aby v tomto roce ubylo starostí a naopak přibylo radostí. A budu se na vás opět těšit.

7. JUDr. Pavel Novák: Ptejte se i svého svědomí „Na mnohá z očekávání budoucna padá depka. Přispěje, či nepřispěje právo k jejímu prohloubení? Dobrá zpráva je, že v zásadě ne, zejména v oblasti dluhů. Je přichystána daňová amnestie spočívající v odpouštění příslušenství daňových pohledávek, bude další Milostivé léto… Vypadá to optimisticky, že? Nepouštějme se do diskuze, zda je to fér vůči těm, kteří vše platí řádně. Jediné opravdu spravedlivé by bylo individuální posouzení každého případu, ale to asi opravdu s ohledem na množství případů možné není. A tak každý musí sám vzít v potaz své svědomí, a co ho maminka s tatínkem naučili. Přejme si všichni dohromady, aby novému roku dominovala slušnost – vnitřní i vzájemná a ať se stává etalonem jednání nás všech čím dál víc. A pak nepochybně bude i přes všechna protivenství svět lepší. Co víc si lze přát.“

8. JUDr. Jan Černý: Rozvod si rozmyslete „Žijeme v opravdu divoké době. Jen co jsme překonali covid, padají na nás další nemalé problémy. Inflace, s tím spojená chudoba některých skupin, jako jsou např. matky samoživitelky, důchodci a zejména rodiny s malými dětmi. K tomu jsou zde neustále přikrmované obavy, že nám bude zima. A to vše nejenže neprospívá vzájemnému soužití ve společnosti. Tady už je vidět doslova rozpad vztahů jak mezi cizími lidmi, tak i bohužel v rodinách. Statisticky rozvodovost nestoupá, ale já to vidím v tom, že mnoho párů spolu žije jen tak, tzv. bez papíru. I takové páry mají děti a bohužel ani jim se rozchody, nebo chcete-li rozpady vztahu, nevyhýbají. Radím… Vydržte. A než navštívíte právníka s úmyslem dát se rozvést, řádně si to rozmyslete. Posaďte se spolu, do skleniček nalijte víno a povídejte si."