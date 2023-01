Maminku dvou holčiček napadl na Sardinii nožem a nechal ji bez pomoci: Vrah Češky dostal doživotí!

Když dcera paní Zdeňky Krejčíkové podruhé odešla do Itálie, chtěla mít život zalitý sluncem. Obrazně i doslova. Věřila, že teplejší podnebí a moře jejím dvojčatům, z nichž jedno se narodilo s mozkovou obrnou, udělá dobře. Jenže to skončilo tragicky.

Itálie nebyla pro mladou Zdeničku neznámá. Poprvé se na jih Evropy vypravila už v 19 a zůstala tam devět let – zamilovala se zde do italského majitele několika barů, v nichž také pracovala.

Když jí bylo 28 let, vrátila se do Česka a seznámila se tu s tatínkem svých budoucích dětí, jenže šťastná volba to nebyla.

Dvojčata se narodila předčasně, obě holčičky skončily v inkubátoru a u jedné z nich, Sofinky, lékaři diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu.

V životě mladé ženy šlo všechno od desíti k pěti a nakonec se i s dětmi vrátila k mamince, paní Zdeňce, která kvůli tomu nastoupila do předčasného důchodu. I ona dojížděla se Sofií na rehabilitace, šestkrát denně s ní cvičila Vojtovu metodu.

Stěhování

Když bylo dvojčatům osm, odstěhovala se jejich maminka i s nimi znovu do slunné Itálie, do míst, kde to dobře znala. Život na středomořské Sardinii se zdál být skvělou volbou.

Měla tam zajištěné bydlení, našla si tam práci i nového přítele. Okouzlujícího, sportovně založeného Itala. Byla to velká láska, jenže nebyla bez stínů.

„Dcera mi přestala telefonovat. Když jsem se jí ptala, proč mi nevolá, říkala, že má méně času, doprovází holky na kroužky. Ale bylo to z toho důvodu, že jí její přítel sebral telefony,“ říká paní Zdeňka.

Po dvou letech si vyslechla tu nejhorší zprávu, kterou může rodič slyšet…

Útok

Je sobota 15. února 2020, nebe nad Sardinií je jasné, teploty šplhají k 16 stupňům. Jenže ve druhém největším městě ostrova Sassari se nad Tizianovou ulicí stahují temná mračna, jako z obrazů pozdně renesančního malíře, po kterém je pojmenována.

Z oken dvoupatrového domu – jak stojí v soudním dokumentu – je slyšet prudká hádka, po níž mladá maminka i se svými dvojčaty utíká z domu a běží se schovat do blízkého baru. Zde ji ale partner nachází a útočí kuchyňským nožem. Co se dělo dál, je jen těžko pochopitelné. Krvácející ženu i její děti nakládá agresor do auta a odjíždí s nimi. Holčičkám tvrdí, že maminku vezou do nemocnice, jenže míří do 15 km vzdáleného městečka Ossi, do bytu v ulici Barocha Spinozy. Zde ji zanechává a s dětmi odjíždí.

Snaha lékařů, kteří později na místo dorazili, už byla marná, Zdenička umírá.

Policisté spustili po vrahovi pátrání, o to intenzivnější, že prchal s dětmi a nebylo jasné, jestli neublíží i jim.

Po celonoční akci byl následující den ráno zadržen na parkovišti nákupního centra v Sassari. Dvojčata byla s ním v autě, vyděšená a dezorientovaná, ale – aspoň fyzicky – nezraněná.

Obhajoba a trest

Francesco Douglas Fadda od začátku tvrdil, že není útočníkem, ale obětí, že nůž naopak vytáhla jeho partnerka na něj a vážné zranění si způsobila sama tím, když s nožem v ruce uklouzla a spadla na něj…

Loni 15. března nad ním po čtyřhodinovém zvažování soud na Sardinii vynesl rozsudek: doživotí! A to s odůvodněním, že vůči osobě blízké jednal promyšleně a krutě. Zmíněno bylo i mučení, nezákonné nošení nože a únos. Kromě toho vyfasoval rok samotky a uhradit by měl matce oběti i oběma dětem po 200 000 eurech, dohromady přes 14 milionů korun. Jestli ale dostanou alespoň část z tohoto odškodného, není vůbec jasné.

Dcery

Obou vnuček se ujala jejich babička, paní Zdeňka, protože biologický otec o ně nejevil zájem.

Tak snadné to ale nebylo. Jakmile se o zločinu dozvěděla, společně se synem se vydali na Sardinii. Mysleli si, že na pár dnů, ale kvůli úředním průtahům z toho bylo pět měsíců!

„A po celou tu dobu mi ubytování zcela zdarma zařídil a poskytl původní italský přítel dcery Giovanni Cossu ze Sorsa,“ zdůrazňuje Zdeňka.

Když se po mnoha měsících vrátila do Česka, doma si mohla nechat jen vnučku Anitku, péči o nemocnou Sofinku muselo převzít speciální zdravotnické zařízení. Zřejmě v důsledku prožitého traumatu se její zdravotní stav v Itálii dramaticky zhoršil, musela být léčena v římské nemocnici, a když si ji čeští specialisté přebírali, vážila pouhých 16 kilogramů! Nyní už je na dvojnásobku této váhy, ale potřebuje 24hodinovou péči.

S tím, co se dceři stalo, se paní Zdeňka nikdy nevyrovná. „Její urnu s popelem mám pořád doma, chodím si s ní povídat. Ještě nepřišel čas ji někam uložit,“ říká. Sílu žít jí samozřejmě dodává potřeba postarat se o vnučky. A také její víra. „V jedné knížce jsem se dočetla, že Bůh mu odpustí, ale jeho duše ho bude trápit do konce života.“

Pokud jde o tu světskou spravedlnost, zatím se v tom nejlepším světle moc nepředvedla. „Pokud vím, a bohužel toho vím strašně málo, advokát pachatele prohlásil, že se po prostudování zdůvodnění odvolají. Ale jestli se už další jednání konalo nebo kdy by se mělo uskutečnit, to nevím. Přitom to příští měsíc budou už tři roky, co moje dcera umřela,“ pláče její maminka.

Nemůže se tak od tragické události odpoutat ani emočně, ani úředně, protože kvůli tomu stále není dořešené například dědictví. „Po dceři tam zůstal nějaký majetek i peníze na účtě,“ vysvětluje paní Zdeňka a vzpomíná, jak hodná a veselá její Zdenička byla. A o to víc nechápe, proč zrovna ona musela takto zbytečně zemřít…