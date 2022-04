Odborníci Blesku radili: Buďte stále ve střehu! Další odpovědi expertů na exekuce, výživné, dědictví a právo

Určitě. Je snadnější pro komunikaci, nic neplatíte za odesílání zpráv úřadům a stát má povinnost vám vše posílat pouze do této datovky. Například pokud půjdete do důchodu a rozhodnete se cestovat, můžete se do datovky přihlásit odkudkoliv a jednoduše vše vyřídit.

Digitální identitu zastřešuje stát a banky jsou jednou z několika možností, jak se do tohoto prostředí připojit. Stejně jako stát, tak i banky mají vše velmi dobře zabezpečené, ale samozřejmě nic nejde absolutně zabezpečit. Většinou ale chyba bývá na straně uživatelů, kteří si zapíší hesla a PIN někam na papírek, který mohou ztratit, nebo se může dostat do nepovolaných rukou. Také mohou takové údaje někomu sdělit. Většinou tím nejslabším článkem bývá právě uživatel.

Za deset let mám jít do důchodu a přijde mi fajn, že si přes bankovní identitu mohu na sociálce zjistit, zda mi nechybí nějaké potřebné dokumenty. Ale zaráží mě, že v současnosti všude varují, aby nikdo nedával své údaje on-line, že podvodníci útočí ze všech stran. Jak je to zabezpečené proti zneužití?

Na Portálu občana můžete vidět i třeba výpis z katastru, kolik máte nemovitostí, kolik bodů máte v rámci bodového systému řidiče a například nyní máme do tohoto prostředí zapojeno cca 260 měst. Berte to tak, že elektronická identita je jako elektronická občanka, kterou se prokazujete v prostředí internetu. Stejně jako když fyzicky přijdete na úřad, prokážete se občanským průkazem a následně s vámi začnou komunikovat, tak podobné je to i v elektronické verzi.

Expartner mi už tři roky dluží výživné na děti, může mi exekutor v tomto případě pomoci? A pokud ano, co pro to mám udělat?

Zdůraznil bych, že při vyklízení postupujeme my i naši vykonavatelé v souladu se zákonem. Soudní exekutoři samozřejmě mají etický kodex, podle kterého by měli postupovat. Pokud nesouhlasíte s postupem vykonavatele konkrétního soudního exekutora, měla byste právě vůči tomuto exekutorovi formulovat a směřovat dotaz, případně podnět nebo stížnost. Tak aby vysvětlil postup svého vykonavatele. Pokud nebudete spokojená s jeho odpovědí, můžete se obrátit na dohledové orgány. Těmi jsou kontrolní komise Exekutorské komory nebo ministerstvo spravedlnosti. Další možností jsou exekutorský soud a soud, v jehož obvodu daný exekutor působí.

V zásadě ano, závěti bývají sepsané a někde uložené i desítky let. Někdo ji ale po vaší smrti samozřejmě musí najít a předložit notáři. Pokud se tak nestane, pak jako by nebyla. Riziko doma uložené závěti spočívá v tom, že ji může najít někdo, kdo podle ní nedědí, a zničí ji.

Bylo by lepší, kdybych viděl list vlastnictví, ale obecně lze říci, že darování nemovitosti je možné zkombinovat do jedné smlouvy. Jen se do ní musí zanést, které části nemovitosti jsou ve společném jmění manželů, a které má daný manžel výlučně.

Pokud jste výlučným vlastníkem, stačí vám darovací smlouva. K ní potřebujete vyplnit návrh na katastr, jehož formulář je umístěn na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Určitě je dobré řešit to s právníkem, zejména pokud v tom bungalovu bydlíte. V takovém případě doporučuji zřídit si pro vás do darovací smlouvy věcné břemeno trvalého, bezplatného, doživotního bydlení v té nemovitosti, abyste v ní mohla žít.

Jsem majitelka nově postaveného bungalovu a chci ho převést na syna. Co pro to musím udělat?

Cesta tu je, jmenuje se to svěřenské nástupnictví. Vy máte možnost říct nejen to, kdo po vás dědí, ale máte možností také říct, kdo po vaší dceři zdědí ten majetek dál, bavíme-li se o závěti. Vy povoláte dceru tzv. předním dědicem a potom řeknete, že někdo jiný pak bude dědit po dceři jako tzv. následný dědic.

Mám rodinný domek a s manželkou jsme v letech. Mám dceru, poradíte mi, co by bylo lepší, darovat nebo dědit – nechat do pozůstalosti?

Zákon důvody pro vydědění potomka stanoví. Nejčastěji se vyděďuje z důvodu neposkytnutí pomoci v nouzi a toho, že potomek neprojevuje takový zájem, jaký projevovat má. Je potřeba mít na paměti, že když jej vydědíte, on má možnost vydědění napadnout. Jsou časté situace, kdy rodič a dítě o sebe nejeví navzájem zájem. Ani jeden o to nestojí se stýkat, ale to pak není důvod pro vydědění. Ti zbylí, kdo po vás budou dědit, se budou muset bránit ve vztahu k vyděděnému, že vy jste stál o kontakt s ním a on, že ten kontakt odmítal.

To znamená, že by se zohlednilo to, co váš bratr za života vašeho otce získal nad rámec obvyklého darování a o to by se mu zkrátilo to, co ještě dědí. Mohlo by se stát, že pak nebude dědit už vůbec nic. A vy budete dědit všechno, co po něm zbude. Ale to by znamenalo, že něco musí spadnout do té pozůstalosti.

Samozřejmě můžete napadnout darovací smlouvu, že je neplatná, ale musíte to potom doložit. Například, že otec nebyl při smyslech, nevěděl, co dělá. Ale pokud nic neovlivňovalo jeho smysly, tak za svého života má každý možnost se svým majetkem nakládat, jak chce. Pokud by po něm zbyl ještě nějaký majetek, který by se dědil, máte možnost namítnout tzv. započtení na dědický podíl vašeho bratra.

Bývalý manžel po vás nemá jak žádat zrušení věcného břemena. Vy nemáte povinnost mu vyhovět. Věcné břemeno lze zrušit dohodou nebo zanikne ze zákona po smrti a vymaže se z katastru. Zákon zná ještě zrušení věcného břemene soudem za přiměřenou náhradu, a to v případě, kdy se změní poměry tak, že vznikne hrubý nepoměr mezi vaším postavením jako oprávněného a postavením toho, kdo břemeno zřídil. To znamená, že by vás bývalý manžel musel zažalovat a poté je na soudu, jak by vyhodnotil to, že došlo k této změně poměrů.

Pokud nemáte zúžené společné jmění manželů, i váš účet spadá do společného jmění manželů. Po manželovi budete dědit vy a jeho dcera z prvního manželství. Pozůstalostní řízení bude probíhat ve dvou fázích. Nejdříve se bude vypořádávat společné jmění manželů – sepíše se veškerý majetek, který jste nabyli společně za trvání manželství. Nespadá do toho to, co někdo z vás zdědil nebo dostal darem, ale to, co jste si vydělali. Tento celkově nabytý majetek se rozdělí na dvě poloviny, jedna polovina je vaše a druhá půjde do pozůstalosti. K tomu se případně přidá výlučný majetek vašeho muže. Dohoda má přednost. Pokud se s manželovou dcerou nedohodnete, dědí se půl na půl. To, že se nestýkali, dceři nebrání, aby dědila.

Pracuji 27 let ve firmě, po letech jsem dostala nemoc z povolání - nemocné ruce. Jsem po operaci, zkrátily se mi šlachy a nemohu ohnout zápěstí. Obávám se návratu do zaměstnání po nemoci, že už pro mě nebudou mít pracovní uplatnění. Na co si mám dát pozor, když mě bude chtít zaměstnavatel propustit?

Ne, není. Vaše dcera by měla zaměstnavateli donést potvrzení od lékaře a zaměstnavatel by měl dodržovat zákoník práce a návštěvu lékaře umožnit.

Dcera pracuje v obchodě. Když potřebuje jít k lékaři s dítětem, musí si na to brát dovolenou nebo nadělávat hodiny, protože jí zaměstnavatel neumožňuje čerpat ze zákona danou dobu k návštěvě lékaře. Je to správně?

Za čtyři roky bych měla jít do důchodu, pracovní smlouvu mám na osm pracovních hodin, zaměstnavatel mi chce snížit pracovní úvazek. Má na to nárok?

Jsem právě rozvedený, synovi už je osmnáct a platím na něj výživné. Tento rok by se měl vyučit. Kdo je povinný mi dát vědět, že ukončil vzdělání?

To by měl udělat syn, protože pokud by měl nárok stále na výživné, musel by vám to dokládat potvrzením o studiu. Pokud tak neučiní, můžete si požádat u soudu o ukončení vyživovací povinnosti z důvodu toho, že syn ukončil studium, pokud byste se tak domníval a on s vámi nekomunikoval. K soudu by pak potvrzení o studiu musel doložit. Pokud ukončí studium, vyživovací povinnost končí ke konci školního roku, ke kterému patří i prázdniny.

Již od července ale má možnost se živit sám, a pokud nastoupí do zaměstnání nebo se přihlásil na Úřad práce hned v červenci, tak vám vyživovací povinnost končí. Kdyby dělal třeba opravné zkoušky, skončí až na konci srpna.

Otec dítěte je grafik na volné noze, i když vydělává měsíčně mezi třiceti čtyřiceti tisíci, v daňovém přiznání vykazuje prakticky nulové příjmy. Z čeho by se výživné vypočítávalo?

Soud nevychází pouze z příjmů, ale i z majetkových poměrů a z potřeb dítěte, které má nárok podílet se na životní úrovni obou rodičů. Pokud by si otec záměrně snižoval daňové přiznání, pak soud bere v potaz uplatnění na trhu práce v současné profesi a samozřejmě jaká je cena práce v současném místě a čase. On bude muset prokázat výši příjmů na základě daňového přiznání. V návrhu na svěření dítěte do péče a určení vyživovací povinnosti také můžete uvést náklady, které platíte na školné a chod domácnosti na kterých se třeba dosud podílel. Soud k nim přihlédne. Tabulky a kalkulačku doporučené výše výživného najdete třeba na našich stránkách www.vasevyzivne.cz

Bývalý manžel mi dluží alimenty na dceru lehce přes 200 tisíc a dceři bude za dva měsíce osmnáct. Bojím se, že potom už to z něj nedostaneme nikdy. Tuším, že by to měla vymáhat soudně, ale je v osmnácti ještě dítě a myslím, že se jí do toho nebude chtít. Je nějaká jiná cesta?

Co se týče výše dluhu, předpokládám, že dluží výživné za delší dobu. Velmi podstatné je, jestli jste dluh už sama řešila. Podle nového občanského zákoníku je promlčecí lhůta 10 let a tři roky. Vy dnes zpětně můžete vymáhat výživné od dubna 2012 do prosince 2013 a pak až od dubna 2019. Pokud jste to v průběhu těch let řešila výkonem rozhodnutí nebo dlužník uznal dluh, pak by nemusel být dluh na výživném promlčen, ale toto posuzuje většinou advokát.

Dva měsíce do její zletilosti to za ni můžete řešit ještě vy, jít na Policii ČR podat trestní oznámení. Můžete u soudu podat návrh na soudní výkon rozhodnutí a označit majetek, ze kterého by mělo být umořeno. Pokud by majetek neměl, to poslední co můžete udělat je podání exekuce přes Exekutorský úřad.

Můj syn dělal v Německu a dostal alimenty, že platil pět tisíc. Teď měl nějaké problémy, vznikla mu exekuce, takže mu v práci dávají jen minimum, ale pořád platí pět tisíc. Je nějaká možnost jak alimenty snížit?

Pokud se mu výrazně snížily příjmy od doby, kdy naposledy bylo rozhodováno o výši výživného, je nejjednodušší, aby podal návrh na snížení výživného, a musí to odůvodnit. Pokud se mu příjmy snížily jen exekučními srážkami ze mzdy, tak to není důvod pro snížení výživného.

S bývalým manželem máme dvě děti, 13 a pět let. Manžel má pocit, že platí dost, ale ceny se zvyšují. Otec ho ještě, když byl s námi, zapsal na hokej, je to nad rámec výdajů a on se na tom nepodílí.

Dítě má nárok na zvýšení výživného každé tři až čtyři roky. Můžete podat u soudu návrh na zvýšení výživného, tam uvést všechny skutečnosti, vyčíslit tam náklady kroužků a zdůvodit tak zvýšení výživného. Výživné můžete nechat zvýšit na každé dítě zvlášť, podle jeho potřeb.

Je mi 25 let a studuji na vysoké škole. S otcem jsme se pohádali a on se rozhodl přestat mi vše platit včetně koleje a studia a vyhrožuje, že mě vydědí. Já nemůžu při studiu ještě pracovat a musel bych kvůli tomu opustit školu. Můžu vymáhat na otci výživné?

Pokud studujete, můžete do 26 let podat návrh k soudu na stanovení výživného a doložit tam potvrzení o denním studiu a zdůvodnit to, že otec by zanedbal tu vyživovací povinnost tím, že by se nepodílel tak, jak se podílel doteď. Stanovit výživné lze i zpětně, nejdéle však tři roky.