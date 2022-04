Sdílej: Peníze, peníze a zase peníze. Dotazy na ně se včera bez přestání valily ze sluchátek, které zvedali odborníci na telefonu Blesku. Volající nejvíce zajímalo, jak zvládnout exekuci, získat vyšší výživné i jak se ubránit trikům prodejců. Peníze sice nejsou tím nejdůležitějším v životě, bez nich je ale vše daleko složitější. A právě peníze se včera staly společným mottem odborníků napříč nejrůznějšími oblastmi. Volající měli unikátní možnost řešit zásadní problémy přímo s nejpovolanějšími. A rozhodně ji využili! Ptali jste se, jak bojovat s nadřízenými o zaslouženou dovolenou, jak si usnadnit život s digitální identitou i jak ochránit peníze při prodeji bytu.

1. Výživné na děti Ing. Dagmar Vogtová z Vaše výživné Jsem samoživitelka a jsem v exekuci. Může mi exekutor zabavit výživné? Pokud jste v exekuci a výživné vám bývalý partner posílá na účet obstavený exekutorem, musíte to řešit přímo s ním. Je nutné podat návrh na částečné zastavení exekuce, který se tohoto účtu týká. Pak musíte vyčkat na rozhodnutí o tomto návrhu. Případně můžete zkusit se s exekutorem dohodnout na odblokování tohoto účtu. Pokud by toto exekutor nechtěl udělat, je nejjednodušší si nechat zasílat výživné složenkou, protože výživné je pro dítě a dítě není povinným v této exekuci. Slyšela jsem, že existuje nějaké náhradní výživné. Co to je a kdy na něj mám nárok? Náhradní výživné je dávka, která má po přechodnou dobu 24 výplat/měsíců finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, kdy má rodič z rozhodnutí soudu platit výživné, ale svou vyživovací povinnost neplní (neplatí vůbec, nebo platí nižší částku). Je ale nutné splnit určité podmínky – musíte mít pravomocný rozsudek s povinností platit výživné, nezaopatřené dítě musí mít trvalý pobyt a bydliště na území ČR, a bylo zahájeno exekuční řízení nebo soudní výkon rozhodnutí. Všechno je pořád dražší, ale bývalý manžel mi na syna platí stále stejnou částku. Kdy je možné si požádat o zvýšení výživného? Návrh na zvýšení výživného se nejčastěji podává ve chvíli, kdy došlo ke změně poměrů, a to nejen u nezletilého dítěte, ale také u jeho rodičů. Takovou změnou se může rozumět například nástup na střední školu, onemocnění dítěte vyžadující nákladnější léčbu, zvýšení příjmů povinného rodiče nebo dlouhodobá pracovní neschopnost oprávněného rodiče. Chci požádat o zvýšení výživného na dceru, která začne od září chodit do školy. Jak mám postupovat? Nevím, jestli si můžu dovolit advokáta. Návrh je nutné podat k soudu, který vede dosavadní spis. Podání návrhu i následné řízení je osvobozeno od soudních poplatků. Advokáta mít nemusíte, ale je potřeba, aby byl návrh správně sepsán a doručen příslušnému soudu. Každý návrh musí obsahovat název a adresu soudu, k němuž je doručován, spisovou značku případu a údaje o obou rodičích i nezletilých dětech, kterých se návrh týká (jméno, datum narození, bydliště). Je nezbytné uvést informace o rozsudku, na jehož základě vznikla povinnost hradit výživné a kopii přiložit k návrhu. Kromě toho je potřeba zdůvodnit, proč je žádost na zvýšení výživného podáváte. K návrhu můžete přiložit i další dokumenty, např. lékařské posudky, doklady o platbách za školní i mimoškolní aktivity atd. Tyto přílohy nezapomeňte zmínit v návrhu. Veronika (31) zůstala na dvojčátka (4) sama, jejich táta neplatí: Před chudobou chrání náhradní výživné Jakým způsobem můžu vymáhat po bývalém partnerovi dlužné výživné? Existují dva způsoby vymáhání. Tím prvním je soudní výkon rozhodnutí, kdy se oprávněný rodič obrací na soud, který vydal původní rozhodnutí o výživném. Soud poté může povinnému (tedy neplatícímu rodiči), nařídit srážky ze mzdy a postihnout tak jeho plat. Problém však nastává ve chvíli, kdy »neplatič« nedisponuje oficiálním a pravidelným zdrojem příjmů. V takovém případě je efektivnějším způsobem exekuční vymáhání výživného, kdy exekutor postihuje nejen plat, ale také movitý a nemovitý majetek, účty v bankách nebo dokonce i řidičský průkaz, což se pro rodiče může stát dostatečnou motivací k úhradě svého dluhu.

2. Digitální identita Ing. Roman Vrba, eGovernment, Ministerstvo vnitra ČR Kam se mohu se svou digitální identitou přihlásit? Můžete se přihlásit například do Portálu občana, na Očkovací portál občana, do datové schránky, do eReceptu a do celé řady dalších portálů veřejné správy včetně mnoha portálů měst a obcí. Co všechno potřebuji k tomu, abych mohl komunikovat s veřejnou správou online? Pořídit si svoji digitální identitu nebo jí začít využívat, a dále si zřídit svoji datovou schránku. Datovou schránku si můžete založit pohodlně online prostřednictvím své digitální identity. Když jsem fyzická osoba a zřídím si svoji osobní datovou schránku, mám ji až do smrti? Pokud si zřídíte datovou schránku typu fyzická osoba, tak si tuto datovou schránku můžete kdykoliv znepřístupnit. Do této znepřístupněné datové schránky nebude umožněno zasílat nové datové zprávy. Adélka (11) bojuje s leukémií, snila o tom, že uvidí moře: Peníze ze sbírky radši poslala dětem z Ukrajiny Kolik mne bude stát zřízení datovky a kolik budu měsíčně platit za její provoz? Zřízení datové schránky je zdarma a veškerá komunikace s úřady je rovněž zdarma. Komunikace přes datové schránky nahrazuje klasický listinný způsob doručování úředních dokumentů. Pokud byste chtěl garantovaně a pohodlně komunikovat i třeba v rámci obchodní komunikace (poslat faktury, objednávky, smlouvy apod.), tak je k dispozici ještě i služba, tzv. Poštovních datových zpráv, která je zpoplatněna za symbolickou částku 5 Kč. Mohu si přes digitální identitu opatřit elektronický výpis z Rejstříku trestů i bez datové schránky? Ano výpis z Rejstříku trestů si můžete jednoduše stáhnout v Portálu občana, kam se přihlásíte vaší digitální identitou. Jak a kde si mohu přes digitální identitu jednoduše zjistit své bodové hodnocení řidiče? Své aktuální bodové hodnocení a další vaše údaje z registru řidičů si snadno a kdykoliv zjistíte ve vašem osobním profilu v Portálu občana, kam se přihlásíte vaší digitální identitou.

3. Práva spotřebitelů Mgr. Lukáš Zelený Oproti loňsku mi dodavatel elektřiny stanovil téměř třikrát vyšší měsíční zálohy na spotřebu. Opravdu si dodavatel může výši záloh stanovit libovolně? Podle energetického zákona může dodavatel stanovit zálohy v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné zúčtovací období, nejvýše v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby elektřiny na následující období. V případě, že jste odběratelem kategorie D, což znamená, že odběr elektřiny slouží pouze k uspokojování osobních potřeb vaší domácnosti, výše jednotlivých záloh nesmí přesahovat jednu dvanáctinu celkové platby odpovídající spotřebě za předchozí zúčtovací období. Přišlo mi vyúčtování plynu za loňský rok a s vyčíslenou spotřebou nesouhlasím. Podle vyúčtování je moje spotřeba plynu dvojnásobná oproti předchozím rokům, což není možné. Volal jsem proto na zákaznickou linku, ale pro jistotu jsem napsal dopis na reklamační oddělení. Je to už více než dva týdny a zatím žádná reakce. Do kdy musí dodavatel moji reklamaci vyřídit? Standardní postup je, že do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace se zasílá písemné vyřízení reklamace na vyúčtování dodávky plynu. Je-li oprávněná, pak byste měl do 30 dnů ode dne doručení reklamace obdržet rozdíl v platbách způsobený nesprávným vyúčtováním. Pokud vám dodavatel bude tuto částku vracet poštovní poukázkou, postačí, zadá-li ji poslední den třicetidenní lhůty. V případě pozdního vyřízení reklamace máte právo po dodavateli požadovat za každý i jen započatý den prodlení náhradu ve výši 750 Kč, nejvýše však 7500 Kč. Zvažuji změnu dodavatele elektřiny. V obchodních podmínkách současného dodavatele mě ale překvapilo ustanovení, které mi zakazuje mít současně uzavřené smlouvy u dvou různých dodavatelů na jedno odběrné místo. Dokonce mi za to hrozí pokuta. Musel bych ji platit? Jako zákazník máte zákonné právo na bezplatnou volbu a změnu dodavatele elektřiny. Jakákoliv ustanovení obchodních podmínek, jejichž obsah jste nemohl reálně ovlivnit, a která vám ve změně brání či ji omezují, by pro vás neměla být závazná. Navíc Ústavní soud ČR je toho názoru, že smluvní pokuty v zásadě nemohou být součástí všeobecných obchodních podmínek, ale měly by být součástí spotřebitelské smlouvy samotné. Z těchto důvodů tedy není ani povinnost nebýt současně ve smluvním vztahu s jiným dodavatelem, ani povinnost zaplatit smluvní pokutu pro její porušení soudně vymahatelná. Jak je možné se bránit nevyžádaným marketingovým hovorům? Už mi to věčné otravování leze na nervy. Dosud bylo jednou z možností, jak se nevyžádaným marketingovým hovorům bránit, uveřejnění telefonního čísla ve veřejném telefonním seznamu, kterým je seznam 1188 (www.1188.cz), a opatření telefonního čísla značkou »zákaz marketingu«. S tímto požadavkem bylo možné se obrátit na vašeho poskytovatele telefonních služeb. Nicméně od 1. července letošního roku začíná platit nové pravidlo, kdy je zakázáno kontaktovat za účelem marketingu každého, kdo ve veřejném telefonním seznamu neuvedl, že si přeje být za účelem marketingu kontaktován. Zavolat vám tedy bude možné pouze tehdy, pokud u svého čísla v telefonním seznamu výslovně necháte uvést, že si přejete být kontaktována za účelem marketingových nabídek. V případě, že byste byla kontaktována marketingovým voláním i přes neuvedení souhlasu ve veřejném telefonním seznamu, podejte podnět Českému telekomunikačnímu úřadu. Koupila jsem si bezdrátový tyčový vysavač. Výrobcem udávaná doba jeho provozu je 80 minut. Rok po koupi funguje vysavač jen dvě minuty. Kontaktoval jsem kvůli tomu prodejce. Ten mi ale řekl, že akumulátory v přístroji mají sníženou kapacitu, na což se záruka nevztahuje. A že životnost akumulátorů udávaná výrobcem je 12 měsíců, a proto reklamace není možná. Je pravda, že záruka na baterie je jen 12 měsíců? Záruka na spotřební zboží činí 24 měsíců od převzetí a vztahuje se též na baterie. Podle rozhodovací praxe soudů by standardní pokles kapacity baterie po dvou letech užívání měl být přibližně 50 %. Doporučuji tedy výrobek reklamovat a případně při zamítavém stanovisku rozporovat vyřízení reklamace. Nejzajímavější odpovědi odborníků na telefonu Blesku: Kdy dostanu vyšší důchod? Zakoupil jsem v e-shopu křovinořez. Zásilka neobsahovala návod k použití v češtině (pouze v cizojazyčných mutacích). S ohledem na to, že je u tohoto nářadí nutné zachovávat určité postupy při jeho používání a údržbě, požádal jsem prodejce o jeho dodání. Ovšem nereagoval. Je chybějící návod v českém jazyce důvodem k reklamaci jinak fungujícího nářadí? Prodejce má povinnost poskytnout spotřebiteli návod v písemné formě a českém jazyce, nejsou-li pravidla užití výrobku obecně známá. Této povinnosti se nemůže zprostit poukazem na skutečnost, že mu potřebné nebo správné informace neposkytl výrobce, dovozce nebo dodavatel. Nedodání návodu je důvodem k reklamaci zboží, jelikož se jedná o právní vadu věci. Můj tatínek měl autonehodu, kterou nezavinil. Auto nechal opravit a obrátil se na pojišťovnu viníka. Ta mu však sdělila, že zaplatí pouze částku za opravu vozidla (některé díly nebyly ani nové). Tatínkův vůz má ale po nehodě mnohem nižší hodnotu než před ní. Může pojišťovna takto postupovat? Podle rozhodnutí Ústavního soudu je pojišťovna povinna vedle nákladů na provedení opravy vozidla uhradit i škodu odpovídající rozdílu mezi tržní hodnotou vozu před poškozením a po opravě. Jako poškozený nemůže být váš tatínek sankcionován, když nehodu nezpůsobil. Postup pojišťovny tedy není správný. Zoufalství kvůli drahým energiím: Klára má z přeplatku 4 tisíce nedoplatek 8062 Kč. Problémy mají i další Nedávno se mi stalo, že jsem v obchodě měl zaplatit 129,50 Kč, avšak prodávající na terminálu zadal 130 Kč. Domnívám se, že v případě platby kartou bych měl platit skutečnou částku. Můžete mi říct, zda má moje domněnka oporu v zákoně? Obchodník není oprávněn u bezhotovostních plateb cenu zaokrouhlovat či jinak upravovat, neboť pro to neexistuje na rozdíl od platby v hotovosti důvod. Bezhotovostně lze převádět i haléře. Zákon možnost zaokrouhlení upravuje pouze u plateb v hotovosti.

4. S čím pomůže notář Mgr. Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR Budu kupovat byt. Jak mám bezpečně odeslat peníze, abych o ně nepřišel? Při koupi nemovitosti vám notář může nejen sepsat smlouvu o jejím převodu, ale také vám může pomoci bezpečně převést peníze prodávajícímu. Druhé straně je vydá, až když vy jako vlastník bytu budete zapsán v katastru. To se totiž nestane hned při podpisu smlouvy. Vyhnete se tak situaci, kdy už nebudete mít peníze, ale ještě ani nebude vaše vlastnické právo zapsáno v katastru. Když si u notáře necháte sepsat i zmíněnou smlouvu, poplatek za úschovu kupní ceny bude snížen o 90 %. A to u jakéhokoliv notáře po celé ČR. Jak zjistím, jestli není ověření plné moci zfalšované? Na webu Notářské komory ČR (nkcr.cz) je nově možné v databázi dohledat, zda ověření podpisu, které se nemusí týkat pouze plné moci, ale například také kupní smlouvy, není podvržené. Zjistíte to po ručním zadání údajů nebo snadněji prostřednictvím naskenování unikátního QR kódu. Tím každý notář od loňského září opatřuje ověřovací doložku. Je-li pravost potvrzena, víte, že některý z notářů opravdu podpis ověřil a nejedná se tedy o podvrh. Chci si založit společnost s ručením omezeným. Slyšel jsem, že to jde udělat i přes internet. Jak na to? Na webu Notářské komory ČR (nkcr.cz) se přihlásíte, například svou bankovní identitou, a prostřednictvím odkazu zaslaného do vašeho e-mailu budete propojen s notářem. Ten vás během zhruba půlhodinového videokonferenčního rozhovoru celým procesem provede, zjistí vaše priority, vše vám vysvětlí a obchodní společnost vám založí. K notáři tedy už fyzicky do kanceláře chodit nemusíte, veškeré dokumenty vám zašle. Není třeba instalovat žádný speciální software ani aplikace, stačí do prohlížeče stáhnout pouze rozšíření pro podepisování elektronických dokumentů. Kdy bude možné se v ČR rozvádět v případě dohody obou manželů u notáře místo u soudu? Naše legislativa zatím evropské státy v tomto ohledu nenásledovala. Přesto, že určitou poptávku po této možnosti registrujeme, zatím se manželé, i když se o nic nesoudí a na rozvodu jsou schopni se dohodnout, k soudu dostavit musí. Jak dlouho platí vzory smluv z internetu? Se smlouvami staženými z internetu raději neriskujte, každý převod a situace je individuální a tyto zdánlivě univerzální vzory nemusí nikdo aktualizovat podle současného práva a ani za ně nenese odpovědnost. Doporučuji raději vaší konkrétní situaci konzultovat s notářem a případně si smlouvu nechat sepsat od něj.

5. Exekuce Mgr. Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR Exekutor mi zablokoval bankovní účet a nemám ani z čeho dětem zaplatit obědy do školy. Co s tím? V případě zablokovaného bankovního účtu můžete požádat peněžní instituci o jednorázovou výplatu trojnásobku životního minima z postiženého účtu. Banka musí vyhovět, samozřejmě pokud máte na účtu dostatek prostředků. Během mobiliární exekuce byly do soupisu zapsané i věci mé kamarádky, která u mě však jen přespávala a s exekucí nemá nic společného. Co může dělat? Třetí osoba, jejíž věci byly pojaty do soupisu, má možnost podat u soudního exekutora návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy se o soupisu dozvěděla. Vlastnictví věci ale musí doložit, např. kupní smlouvou, fakturami či jiným dokladem, na kterém je uvedeno jméno vlastníka. Exekutor o návrhu rozhodne do 15 dnů. Pokud exekutor nevyhoví, je možné podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věci ze soupisu movitých věcí. Do doby rozhodnutí o žalobě nesmí exekutor předmětnou sepsanou věc prodat. Jaké věci exekutor během mobiliární exekuce nemůže zabavit? Věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb (svých a své rodiny) nebo k plnění pracovních úkolů. Zabavit není možné ani věci, jejichž prodej by byl v rozporu s dobrými mravy a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům. Jedná se např. o běžné oblečení (včetně prádla a obuvi), obvyklé vybavení domácnosti, studijní a náboženskou literaturu, školní potřeby a dětské hračky, snubní prsten, písemnosti osobní povahy, zdravotnické potřeby, peníze v hotovosti (do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce), zvířata, která slouží člověku jako jeho společník. Premiér v Blesku o zdražování v Česku: Fialova bída? Spíš Babišův bankrot! Úspěšně jsem splnil oddlužení a byl jsem osvobozen od placení všech pohledávek. Proč exekutor nadále blokuje můj bankovní účet? Pokud vás soud v insolvenčním řízení osvobodil od placení pohledávek, nelze ve většině případů (vyjma např. pohledávek náhrady škody na zdraví, výživného či peněžitého trestu uloženého v trestním řízení) nadále vést exekuci na váš majetek. Pokud jste tedy přesvědčen o tom, že exekuce by měla být zastavena, podejte návrh na její zastavení dle § 55 exekučního řádu. Exekuční soud (pozor - nikoli soudní exekutor!) by měl exekuci i bez návrhu zastavit. K tomu může dát podnět i soudní exekutor. Pokud si myslíte, že se osvobození od placení pohledávek vztahuje i na dluh vymáhaný ve vašem exekučním řízení, doporučujeme, abyste návrh na zastavení exekuce podal k exekutorovi či exekučnímu soudu sám okamžitě po osvobození. Mám kvůli exekuci zablokovaný bankovní účet. Podle mě je ale neoprávněná, protože nikomu nic nedlužím. Navíc mi nikdy nic ohledně exekuce nepřišlo. Jak se mohu bránit? Soudní exekutor může zajišťovat majetek povinného (»dlužníka«) hned poté, co ho soud pověřil vedením exekuce. Vyrozumění o jejím zahájení zasílá dlužníkovi společně s prvním exekučním příkazem. Fakticky se tak postihuje majetek dlužníka ještě před tím, než je o zahájení exekučního řízení exekutorem informován. Tento postup je zajišťuje, aby dlužník neukrýval majetek. Písemnosti se primárně doručují na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel. Když na ní nebydlíte, nebo si poštu nepřebíráte, dochází k tzv. fikci doručení (tedy zásilka je považována za doručenou). Pokud vám žádné písemnosti nedorazily, doporučuji nahlédnout do exekučního spisu. Tak zjistíte, zda, kdy a jak vám byly písemnosti doručovány. Doporučuji si předem u exekutora sjednat termín pro nahlížení.