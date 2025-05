Tipy na víkend: Začínají Muzejní noci! Bezva Fest v Ostravě i Pískoviště

Víkend 17. a 18. května bude chladný, teploty čekejte do 15 stupňů. Mnohde se čekají dešťové přeháňky, na horách dokonce sněhové. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.

Celý týden probíhá napříč republikou festival architektury Open House. Ten otevírá památky i moderní budovy, zahrad, terasy i sklepení, vily slavných osobností, které jsou běžně nepřístupné, a mnoho dalších zajímavých objektů. Opět se k nim přidaly i některé památky na Pražském hradě, kde se můžete podívat do veřejnosti běžně nepřístupné Hartigovské zahrady a do Plečnikova pavilonu. Kam v Praze zajít, najdete ZDE a v Brně ZDE Hartigovskou zahradu na Pražském hradě můžete výjimečně navštívit v rámci Open House. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Festival muzejních nocí startuje už tento pátek v prostorách Slunečních lázní v Luhačovicích. Potrvá celý měsíc, až do 14. června, kdy se vystřídají města po celé republice. Mezi prvními zúčastněnými městy je hned v sobotu i Brno a Ostrava . Kam a kdy zajít po celý měsíc, najdete ZDE Muzejní noc v Ostravě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Na pět tisíc pestrobarevných motýlů několika desítek druhů, které se dováží z britské farmy ve Stratfordu nad Avonou, se postupně bude opět líhnout ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Praze Troji . Letos se výstava zaměřuje na téma vábení – jak rostliny lákají tyto jemné opylovače. Oblíbená výstava potrvá už jen do 25. května.

Jubilejní 30. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy trvá až do neděle na Výstavišti v Praze - Holešovicích . Nabídne 818 účinkujících, 551 programů a 11 výstav. Na akci je přítomno mnoho autorů, nově je připravena hala se Sálem Káji Saudka nabízející přehled o komiksové tvorbě i novinky young adult, sci-fi a fantasy.

Na pražském Výstavišti v Holešovicích v Malé sportovní hale proběhne o víkendu také Tattoo Convention Prague 2025, kam se sjede na 170 nejlepší tatérů z celého světa. Uvidíte to nejlepší ze současných trendů tetování, volbu Miss Tattoo, připraveny jsou workshopy i galerie obrazů a další doprovodný program.

Letošní ročník je ve znamení 600 let od dobytí města Slaný vojsky Jana Roháče z Dubé. Sobotní program začíná v 10 hodin úvodním průvodem, přijede i sám Jan Roháč, který předvede svou těžkou jízdu i výcvik válečného oře, město se bude bránit nájezdu lapků a žoldáků, čeká se příjezd královského lovčího a další nejen historický program. Na Masarykově náměstí bude připraven jarmark i živé koncerty.

Tři dny plné her a tvořivosti čekají od pátku do neděle v Písku . Tradiční festival dětské radosti promění město v jedno velké hřiště. Cesta od Kamenného mostu až k bazénu ožije rekreačními zážitky a hravými aktivitami, které propojí umělce, místní obyvatele i návštěvníky. Letošní obří sochy z písku mají téma svoboda.

V modelářském areálu v Cihelně ve Svitavách se o víkendu koná soutěž akrobacií. Na 40 závodníků z Česka i zahraničí předvede své letecké modely, při kterých se pilot během pětiminutového letu snaží co nejpřesněji předvést předepsané obraty.

V sobotu proběhne na různých místech republiky Den otevřených lesů. Každý kousek lesa někomu patří, a proto i jeho návštěva má svá pravidla. Návštěvníci při něm budou moci nahlédnout „pod pokličku“ lesníků, zjistit, co péče o les obnáší, dozvědět se mnoho zajímavostí o stromech i o živočiších, kteří v lese žijí, a sami si i některé činnosti vyzkoušet. Více se dozvíte ZDE Den lesa zažijete na mnoha místech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

*Mikulov – Na slavnostech města se od pátku do neděle můžete těšit nejen na spoustu dobrot a dobrého vína, ale i na rekonstrukci napoleonské bitvy, folklorní program s cimbálovými muzikami a další.

*Praha - V sobotu dorazí do Prahy 25 vinařů a dovezou sedm tisíc lahví růžového vína. Celkem 43 stánků, degustace růžových vín a klaretů, k tomu vhodná gastronomie, bohatý doprovodný program – to vše nabídne už 14. ročník festivalu Růžový máj. Ten proběhne od 10 hodin na pravém břehu Vltavy na Rašínově nábřeží.

Víc než 260 exponátů přibližuje osobnost slavného dobyvatele a zakladatele Velké Mongolské říše Čingischána, ale také jeho předchůdce a následovníky, umění i každodenní život dávných Mongolů. Výstava v Národním muzeu v Praze zahrnuje předměty světového kulturního dědictví, které jsou v zahraničí k vidění jen výjimečně. Ve třech sálech uvidíte tak třeba zlaté šperky, zbraně, oděvy, rituální masky, malby, keramiku či jezdecké vybavení včetně nejvzácnějšího exponátu z doby Velké Mongolské říše, unikátního dřevěného koňské sedla. Zavítat sem můžete do 22. června. Více čtěte ZDE Video Video se připravuje ... Zahájení výstavy Čingischán v Národním muzeu, 11. března 2025 Blesk.cz - Ivan Hladík

Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října.

Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna.

Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.

26. Svět kostiček

Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti. Modely ze stavebnice Lego - tovární sety i autorskou tvorbu sběratele Petra Šimra – uvidíte do 21. června také na zámku v Holešově na Kroměřížsku.

Lego ve Slavkově u Brna. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku