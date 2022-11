Tipy na víkend: Začínají adventní trhy a rozsvítí se vánoční stromy

Sdílej: První adventní víkend by měl být polojasný s teplotami kolem 7 stupňů. Není proto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

1. Adventní trhy Po dvou letech koronavirové pandemie se konečně v českých moravských městech opět konají adventní trhy. Vánoční stromy se budou rozsvěcovat někde už v pátek, jinde většinou v sobotu. Můžete vyrazit například sem: *Praha – Snad nejznámější trhy v republice – ty na Staroměstském náměstí – začínají v sobotu, kdy rozsvítí 25metrový smrk bezmála devět kilometrů kabelů s 88 tisíci LED diodovými žárovkami. Oproti předchozím letům nebude svítit celý den, ale od 16 hodin do půlnoci, a to až do 6. ledna, kdy trhy končí. Podobně tomu bude i na nedalekém Václavském náměstí, kde je strom tradičně umístěn ve spodní části. *Praha - Vánoční trhy můžete navštívit i na náměstí U Svatého Jiří na Pražském hradě až do 6. ledna. *Plzeň - Slavnostní rozsvícení nazdobené jedle se odehraje první adventní neděli. Připravený je od 16 hodin kulturní program, strom se rozzáří v 18 hodin. Na náměstí Republiky se konají adventní trhy do 23. prosince. Náměstí obklopí vánoční atmosféra, vůně svařeného vína, staročeského trdla a perníčků. *Karlovy Vary - Sváteční atmosférou bude protknuta celá lázeňská trasa od hotelu Thermal, kde je vánoční strom, až na Divadelní náměstí. Středobodem dění bude Mlýnská kolonáda, kam budou vánoční trhy. Atmosféru si tu můžete užít od 26. listopadu přesně měsíc. *České Budějovice – adventní čas tu můžete prožít do konce roku, strom se rozsvítí v sobotu v 16:30 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. *Český Krumlov – Vánoční čas na náměstí Svornosti začne v sobotu od 14 hodin, kdy se otevřou trhy. Slavnostní rozsvěcení stromu je připraveno na první adventní neděli od 16.30 hodin. *Brno – takřka měsíční program odstartuje na náměstí Svobody v pátek 25. listopadu v 17 hodin rozsvícením patnáctimetrového vánočního smrku. Specifický vánoční program nabídnou i další náměstí, těšit se můžete na obří kolo, Halouzkův betlém, bruslení a mnoho dalšího. *Ostrava - ostravské Vánoce začínají v sobotu v 17 hodin, kdy bude rozsvícen strom, a potrvají na Masarykově náměstí do 1. ledna. *Opava - Vánoční trhy na Dolním náměstí můžete navštívit od první adventní neděle, kdy bude rozsvícen strom, až do 23. prosince. Vánoční trhy v Českých Budějovicích.

2. Krampus show Do Malé sportovní haly na Výstavišti v Praze 7 zavítá v sobotu více než 60 krampus čertů z proslulých rakouských průvodů. Na akci s ďábelskou atmosférou bude připraven program v podobě ohňového a pyrotechnického vystoupení Odpolední program od 16 hodin je přizpůsoben rodinám s dětmi, pekelná show pro dospělé a všechny odvážlivce je připravena od 20 hodin.

3. Vánoční městečko Areál Žlutých lázní v pražském Podolí se proměnil ve vánoční park. Téměř 400 tisíc led diodových žárovek denně až do konce roku nabízí úchvatnou podívanou, kde uvidíte přes 300 světelných instalací. Uvidíte tu světelná zvířata z českých lesů, které se navíc předvedou i s animací za doprovodu úryvku Smetanovy skladby Má vlast. Chybět nebudou symboly Prahy a české státnosti, jako je silueta koruny, fontána a světelný lev a samozřejmě vánoční motivy. Více čtěte ZDE

4. Vánoční čas na hradech a zámcích I když sezona na hradech, zámcích a dalších památkách skončila, mnohé zůstávají otevřené i přes zimu a v adventním čase navíc nabízí speciální prohlídky. Některé jsou kostýmované, někde se zaměřili na výzdobu komnat, jinde se ozývá slavnostní hudba…Jakou památku navštívit se můžete inspirovat ZDE Příběh vánočních stromečků na zámku v Loučni.

5. Lidové Vánoce v Polabí V interiérech všech devíti chalup skanzenu v Přerově nad Labem uvidíte scény ze života našich předků. Připomínají starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. K vidění jsou i nejrůznější betlémy. Zavítat sem můžete do 30. prosince.

6. Obdivujte betlémy *Praha – Výstava papírových betlémů se koná od soboty v Betlémské kapli. Uvidíte například černobílé kopie původních betlém z 18. století, proslulý do dnes rekopírovaný betlém Mikoláš Alše z roku 1902, unikátní betlémy s mnoha tisíci postavičkami z Ústeckoorlicka a mnoho dalších. *Praha - V pražské Jindřišské věži opět uvidíte jedinečnou výstavu ručně vyřezávaných betlémů z Třeště, která je ojedinělou a celostátně významnou lokalitou betlémářství v ČR. *Karlštejn – V Muzeu betlémů najdete největší loutkový betlém Česku, rozkládá se na ploše 80 m2. Několikametrové kulisy hradu Karlštejna jsou osazeny 46 loutkami vyřezanými ze dřeva a oblečenými v dobových oblecích. Ježíškovi přináší dary 10 nejvýznamnějších českých panovníků v čele s Karlem lV., který mu darem přináší hrad Karlštejn. *Mělník - Výstava vyřezávaných a ručně malovaných betlémů z let 1840 až 1940 je v Regionálním muzeu doplněná o historické vánoční ozdoby a dekorace. Většina těchto dřevěných betlémů je postavena do prosklených skříněk. Větší část vystaveného souboru betlémových figurek pochází z podhůří Jeseníků a Orlických hor – z městečka Králíky a okolí, kde vznikaly jedny z nejkrásnějších českých betlémů. Zavítat sem můžete do 30. prosince. *Trutnov - Tradičně se začátkem adventu se v přízemí Staré radnice koná výstava betlémů. Ty pravidelně zapůjčují nejrůznější majitelé a autoři, proto je zde k vidění vánoční výjev ve spoustě provedení. Můžete zhlédnout betlémy jak tradiční, tak zcela novátorské, dětské, chutné i voňavé. *Brno – V Letohrádku Mitrovských připravili výstavu Pohádkové Vánoce s betlémy. Nosným tématem jsou právě nejznámější české pohádky.

7. Vánoční výstavy *Litomyšl - Do zámeckého sklepení se vrací prodejní výstava vánočních ozdob. Provoní ji jehličí, svařené víno a perníčky, a rozzáří stovky vánočních ozdob. Sály zaplní stromky, které se odějí ozdobami různých barev a tvarů a nechybí ani betlém. Každý víkend až do vánoc budou připraveny i dílny, kde si můžete vyrobit i vlastní ozdobu. *Dubí - Výstava představí vánoční ozdoby ze skleněných perliček rodinné firmy z Poniklé. Výroba se na Jablonecku a v Krkonoších udržuje už více než sto let. V současnosti jsou jedinými výrobci tohoto typu ozdob na světě. Křehkou krásu můžete obdivovat až do konce ledna v Domě porcelánu. *Vizovice - Vánoční výstava v Galerii Mariette ukáže návštěvníkům nejrůznější barvy, dekory, tvary i velikosti skleněných ručně vyráběných vánočních ozdob, stromečků a aranžmá, které jsou trendem pro letošní rok.

8. Napoleon v Brně Setkat se s Napoleonem můžete v sobotu od 17 hodin, kdy vstoupí do města a doprovodí ho početný průvod. O půl hodinu později mu primátorka na Nové radnici předá klíč od Brna a program vyvrcholí před 19. hodinou v katedrále sv. Petra a Pavla. Setkání je motivováno opravdovou návštěvou vojevůdce a císaře z 20. listopadu 1805.

9. Ztracený Saudkův komiks na výstavě Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze až do března příštího roku. Více čtěte ZDE

10. Alenčin svět Na koupališti Džbán v Praze je otevřen kouzelný svět Alenky z říše divů. Zhruba 1,5 km dlouhá procházka pohádkovou zemí se sochami, které jsou vyrobené z tisíců LED světýlek. To vše za doprovodu hudby, zvukových efektů a magických hádanek a rébusů. Lumina Park bude otevřen do února.

11. Kulinární tradice Česka Národní zemědělské muzeum v Praze 7 připravilo novou výstavu Kulinární tradice českých regionů. Na vybraných sbírkových předmětech představuje známé i zapomenuté kulinární tradice Čech - pokrmy, suroviny, zvyklosti i technologie. Výstavu si můžete prohlédnout do 26. února.

12. Prozkoumejte ČNB Nové stálé Návštěvnické centrum otevřela Česká národní banka v Praze. Dozvíte se tu vše o penězích, třeba jak vznikají bankovky, či jak se nastavuje inflace. Popovídat si tu můžete s dobovými bankéři, vyzkoušíte si razit i tisknout mince, k prohlédnutí bude i pancéřový vůz, kterým se převáží peníze a dostanete se i do trezoru. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Retro návrat v čase do socialismu V obchodním domě Kotva v Praze se otevřelo největší Retromuzeum u nás. Na ploše 200 m2 ukazuje život v Československu v 70. a 80. letech minulého století. K vidění je na 12 000 exponátů, jak předmětů z každodenního života, tak unikátních exemplářů, které byly pořízeny v aukcích či na základě národní sbírky z roku 2018. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Za dinosaury Na čtyřech tisících metrech čtverečních se v Tuchoměřicích rozkládá svět dinosaurů. Nevětší soukromá sbírka koster dinosaurů, modelů a virtuální reality vás zavede do dávno zmizelého světa. Více čtěte ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Zázraky evoluce Stálá výstava v přírodovědecké části Národního muzea v Praze Zázraky evoluce nabízí opravdu unikátní výlet mezi zvířata. K vidění je na 1500 exponátů včetně 400 zcela nových, jimž vévodí legendární kostra plejtváka myšoka. Řada vystavených exponátů je zachycena v přirozené akci – při lovu, páření, péči o mláďata, odpočinku. Více čtete ZDE Autor: Blesk:Alexandr Malachovský

16. Lovci znaků Novou interaktivní výstavu můžete navštívit v DEPO2015 v Plzni. Písmo je nejen kus naší historie, ale také velké dobrodružství. Porazíte světelnou šibenici, dokážete napsat text v klínovém písmu nebo vyčistit interaktivní videomappingové město od reklam? Podaří se vám cestou získat všechny znaky a rozšifrovat tajnou zprávu? O tom se můžete přesvědčit až do konce února.

17. Filmové legendy Svět filmových legend ožívá v muzeích hned na čtyřech místech republiky – v Praze, v Poděbradech, v Kutné Hoře a Kroměříži. V každém jsou k vidění stovky do detailů propracovaných exponátů nejslavnějších filmových, komiksových a pohádkových hrdinů. Autor: Blesk – Martin Přibyl

18. Loutky v Paláci šlechtičen Po pěti letech se otevírá opravený Palác šlechtičen v Brně. Nabízí rovnou dvě velké výstavy. Jedna je věnovaná historii loutkářství u nás a představí se takřka 600 loutek, druhá provede lidovým moravským folklorem. Více čtěte ZDE Autor: mzm.cz

19. Stroje Leonarda da Vinci Výstava v Technickém muzeu v Brně nabízí výběr více než padesáti modelů da Vinciho strojů, které vytvořili italští řemeslníci přesně podle jeho plánů a návrhů. Zvedák, kuličkové ložisko, setrvačník a další vynálezy si tu navíc můžete vyzkoušet. Výstava nabízí i reprodukce slavných da Vinciho obrazů, jako je Mona Lisa, Poslední večeře, Dáma s hranostajem a další. To vše doplní informační panely a audiovizuální projekce. Výstava trvá do konce roku. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku