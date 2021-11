Dobývání hradeb barokní Plzně zažijete v sobotu. Připraveni jsou mušketýři, dělostřelci, šerm, tanec, hudba. Letos si Plzeň připomíná 400 let od odchodu Mansfeldových vojsk z města. Poslední Mansfeldův voják opustil Plzeň na začátku dubna 1621. Polní bitva začíná ve 14 hodin, od 17 hodin je připravená rekonstrukce dobytí města v Křižíkových sadech.

Největší mezinárodní soutěžní přehlídkou animované audiovizuální tvorby dětí a mládeže u nás se koná od čtvrtka do neděle v Plzni . V Moving Station jsou připravené projekce animovaných novinek, setkání s úspěšnými tvůrci, workshopy, animátorské polepšovny nebo zajímavé počítačové hry.

Výročí bitvy tří císařů u Slavkova si milovníci historie připomenou až první prosincový víkend, Napoleona Bonaparta ale mohou Brňané spatřit už v sobotu 20. listopadu. Tradičně vyjde z Moravského náměstí k Nové radnici v 17 hodin historický průvod v čele s francouzským císařem. Ten z rukou primátorky převezme klíče od města. Poté se Napoleon přesune do katedrály na Petrov, kde proběhne motlitba za oběti války.

Speciální prohlídky zámku Loučeň na Nymbursku , kdy každému pokoji vévodí jiný vánoční stromeček se svým příběhem můžete zažít do 17. ledna. Dozvíte se také, jak se slavily Vánoce za první republiky, proč zapalujeme adventní svíce a jiné zajímavosti a zahradě uvidíte největší adventní věnec v Česku.

Velká vánoční výstava s názvem Lidové Vánoce v Polabí se koná v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem . V interiérech všech devíti chalup jsou předváděny scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů i současné vánoční dekorace. Navštívit ji tu můžete až do 30. prosince.

*Znojmo – výstava s názvem Poezie Vánoc v Minoritském klášteře představuje ukázky původních soukenických jihlavských betlémů i betlémové přírůstky ze současné tvorby zdejších řezbářů. K vidění budou do 2. ledna.

*Hradec Králové - Historické a současné vánoční ozdoby uvidíte v Muzeu východních Čech až do 6. února. Vystaveny jsou ozdoby z papíru, vaty, leonského drátu, skleněného vlákna, vosku i tradičního skla.

Na čtyřech tisících metrech čtverečních se v Tuchoměřicích rozkládá svět dinosaurů. Nevětší soukromá sbírka koster dinosaurů, modelů a virtuální reality vás zavede do dávno zmizelého světa. Více čtěte ZDE

12. Návrat do minulosti

V Nové budově Národního muzea v Praze můžete navštívit stálou expozici Dějiny 20. století. Vystaveno je více než 1000 exponátů vztahujících se k novodobým českým dějinám. Pomocí audiovizuálních a interaktivním prvkům vás expozice vtáhne zpět do let minulých. Kromě věrných kopií pokojů z 30. až 90. let minulého století uvidíte třeba první zlatou československou medaili gymnasty Bedřicha Šupčíka z olympiády v Paříži v roce 1924, sportovní stejnokroj T. G. Masaryka nebo tzv. „dvojtank”, z jedné části kopie osvoboditelského tanku z roku 1945 a z druhé části kopie tanku okupantů z roku 1968.