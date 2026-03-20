Tipy na víkend: Velikonoční trhy začínají! Blik Blik, rozkvetlé mandloně i pekelníci

    Autor: rum - 

    20. března 2026 ● 05:00

    První jarní víkend čekejte proměnlivé počasí, v sobotu si vezměte deštník. Teploty ukáží kolem 12 tupňů. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

    Velikonoční trhy

    Největší velikonoční trhy se už v sobotu otevřou na Staroměstském náměstí v Praze. Připraven je každodenní program včetně ukázek lidových tradic. Stánky tu budou otevřeny do 12. dubna.

    …a kam ještě za velikonočními akcemi?

    *Záměl – V kulturní památce Hostinec u Karla IV. je na sobotu připravený program s ukázkami řemesel, dílničkami pro děti i králičím hopem.

     

    *zámek Štáblovice - Zažít tu můžete speciální velikonoční prohlídky plné jarních dekorací, ale i živých kuřátek a králíčků. V celém zámku, uvidíte také originální zaječí, slepičí a beránkovou rodinku v životní velikosti. Průvodci vás seznámí s historií Velikonoc.

    Den vody

    Plavby lodní, otevřená podskalská celnice na Výtoni i Státní plavební správa, dětský program na Hergetově cihelně, prezentace Hradní stráže i hasičů, vodnické příběhy i ukázka voroplavby na Čertovce a další program podél Vltavy v Praze vás čeká v neděli při Dni Vltavy. Program najdete ZDE

    Akce je součástí oslav Světového dne vody, v jehož rámci se koná řada vodních akcí napříč republikou. Jsou otevřena mnohá jindy nepřístupná vodní díla, čistírny vod a další objekty. Tradiční den otevřených dveří je v sobotu například i na vodních dílech Povodí Odry. Navštívít můžete přehrady Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka a Žermanice. Program dalších akcí ZDE

    Světový den vody připadá na neděli 22. března.
    Matějská pouť

    Nejstarší pouť ve střední Evropě – Matějská se opět točí v areálu Výstaviště v Praze 7 se můžete pobavit na nejrůznějších atrakcích, pojíst pouťové speciality a hlavně se dobře pobavit a to až do 19. dubna. Letos kromě mnoha tradičních zábav nabídne i tři nové velké zahraniční atrakce.  Více čtěte ZDE

    Farma zvířat

    Tradiční veletrh Zemědělec na Výstavišti v Lysé nad Labem můžete navštívit do neděle. Jako každoročně představí na 200 vystavovatelů široký sortiment jarních květin, osiv, stromků, keřů či zahradnických pomůcek doplněných o zemědělskou a zahradní techniku. Součástí je i expozice Farma zvířat s ukázkou hospodářských zvířat.

    Blik Blik v Plzni

    Do soboty probíhá v Plzni festival světla Blik Blik. Na 3,5 kilometru dlouhé trase mezi areálem DEPO2015 a náplavkou Mže ve čtvrti Roudná bude je k vidění 17 světelných instalací, projekcí či videomappingů. Šest z nich bude interiérových a zpoplatněných. Ústředním tématem je letos Symbióza - vztah člověka, města a přírody. Více čtěte ZDE

    Přehlídka vynálezců

    Další ročník světové přehlídky kreativity Maker Faire se koná v sobotu od 10 hodin v Karlových Varech. Akce propojuje nadšené tvůrce, vynálezce, inovátory, bastlíře a DIY nadšence, kteří se se svými výtvory a nápady rádi pochlubí. Návštěvníky čekají elektronické a technologické vychytávky, řemesla, design, 3D tisk, udržitelné projekty, roboti a spousta dalších netradičních zajímavostí.

    Kapří den

    Den plný dobrodružství, historie, řemesel a středověké zábavy je připraven na sobotu v Jihlavě, kde se koná Kapří den. Konat se bude bitva obránců města, kteří budou bránit hradby před loupeživými rytíři a ten kdo se do boje zapojí, ideálně v kostýmu, dostane pravou středověkou kapří polévku pro posilnění.

    Den se záchranáři

    Dynamické ukázky práce policistů, hasičů i záchranářů, záchranářská technika, soutěže i airsoftová střelnice čeká v sobotu v Brně-Žebětíně. Den se složkami IZS začne ve 14 hodin.

    Království Lega

    Do království Lega můžete o víkendu zavítat do nákupního centra v Králově Poli v Brně. Připraveno je nepřeberné množství kostiček ze všech možných edicí, velké stavěcí stoly, funkční model autíček a mnoho dalšího.

    Orchideje a motýli

    Botanická zahrada a arboretum Mendelu v Brně otevřelo skleníky s tropickými motýli, orchidejemi, masožravými rostlinami a sukulenty. Prodejní výstavu je možné navštívit do 29. března. Vstup je hlavní branou z třídy Generála Píky 1.

    Slavnosti mandloní

    Tisíce návštěvníků mířících do rozkvetlých mandloňových sadů nad městem, gastrozóna na Dukelském náměstí, spousta zábavy a kulinářských zážitků. Jihomoravské Hustopeče čekají od pátku do neděle proslulé Slavnosti mandloní a vína. Festival spojuje rozkvetlé mandloňové sady, které jsou největší ve střední Evropě, víno místních vinařů, mandlové speciality i koncerty známých kapel. Sobotní program na náměstí doplní také kuchařská show.

    Pekelný hrad

    V sobotu od 12 hodin se Slezskoostravský hrad v Ostravě promění v peklo pekelné. V dalším ročníku akce plné mystiky a adrenalinu potkáte krampus čerty, démony, čarodějnice a další strašidla. Připravena je strašidelná stezka, ohnivá show a další program pro děti i dospělé.

    Přejezd přes louži

    Celodenní bohatý program a rozloučení se zimní sezonou je připraveno na sobotu ve Ski Parku Gruň ve Starých Hamrech. Po ranních závodech na bobech bude připravena soutěž v přejezdu 10 metrů dlouhé louže. Bláznivé kostýmy doporučeny.

    Prezidentské dary

    Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.

    Do metropole připlul Titanic

    Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE

    Svět snů

    Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů. Hlavním lákadlem je největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Další dominantou je nekonečná místnost, která díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím nabízí fascinující iluze nekonečného prostoru. K vidění tu bude do konce března.

    Body Worlds

    Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do 12. dubna 2026.

    Rákosníček, Malá čarodějnice a ti další

    Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.

    Jaro na vsi

    Tradiční výstava Jaro na vsi ukazuje v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem staré zvyky a obyčeje od masopustu do májů. V chalupě z Chvalovic  přičichnete  zabíjačce, poznáte zvláštní krajovou zábavou zvanou „šplochan“ s průvodem starých masek na konci masopustu. Můžete poznat předvelikonoční i velikonoční tradice s ukázkami starých kraslic a mnoho dalšího. Zavítat sem můžete do 19. dubna.

    Nové muzeum Čtyřlístku

    Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.

    MegaBrouci

    Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.

    Svět Pata a Mata

    Interaktivní výstava dvou kutilů Pata a Mata, pro které neexistuje žádná překážka, vás vtáhne do známých příběhů a nabídne spoustu zábavy, tvoření i objevování pro děti i dospělé. Těšit se můžete na originální scény a loutky, animační dílnu, herní zónu i fotokoutek. Stačí zavítat do 1. května do Regionálního muzea v Chrudimi.

    Lego retro

    Pestrá přehlídka desítek originálních exponátů a tematickou expozici ucelených továrních setů ze 70. – 90. let 20. století, které připomenou zlatou éru legendární stavebnice Lego uvidíte na zámku v Moravské Třebové. Nechybí klasické řady, oblíbené motivy vesmíru, hradů , pirátů, života pod vodou či westernu. Obdivovat můžete také precizní vozidla edic Model Team a Technic, půvabný svět Belville i pohádkový Fabuland. Zavítat sem můžete do 13. dubna.

    Hurvínek a Kašpárek slaví

    Na 200 tradičních loutek uvidíte v Muzeu luhačovického Zálesí na výstavě Kašpárek s Hurvínkem oslavují. Slaví totiž 10 let od zápisu loutkového divadla do dědictví UNESCO a za také 100 let od vzniku loutky Hurvínka. Součástí výstavy je i interaktivní herna, kde si děti vyzkouší třeba vodění loutek. Zavítat sem můžete až do konce roku. Za Hurvínkem, Špejblem, Máničkou a Žerykem se můžete do konce května vydat i na hrad ve Strakonicích.

    Historie československých hraček

    Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.

    60 let Večerníčku

    Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.

    Harry Potter v Brně

    Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění  budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna. Více čtěte ZDE

    Taje hmyzího světa

    Výstavu poodhalující fascinující svět hmyzu od obřích tropických brouků přes pestrobarevné motýly, druhy s dokonalým maskováním až po tvory připomínající bytosti ze světa sci-fi otevřelo Moravské zemské muzeum v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Dospělí návštěvníci ocení preparované modely i velkoformátové fotografie, dětí si vyzkoušejí interaktivní prvky. K vidění jsou i akvária se živými exempláři. Výstava Bizarní hmyz potrvá do 27. září. Více čtěte ZDE

    Krysáci na výstavě

    Pohádkový svět smetiště, na kterém žijí krysáci Hubert, Hodan a laboratorní potkan Eda, ožívá v Domě kultury ve Frenštátu pod Radhoštěm. Prohlédnout si můžete scény oblíbeného večerníčku, který má 26 dílů a vyšel i ve dvou knihách. Zavítat sem můžete do 29. března.

    Klenoty na dosah

    Mistrovské detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem uvidíte v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Obdivovat můžete kompletní soupravu korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče. Výstava představí také osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími. Zavítat sem můžete do 26. dubna. Více čtěte ZDE

