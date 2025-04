Tipy na víkend: Velikonoce jsou tady! Na mašiny do Olomouce a na motýly do Prahy

1. Kde si užít velikonoce *Okoř - Hrad v neděli ožije Velikonočními rytířskými slavnostmi, na kterých uvidíte královský rytířský turnaj, sokolníka na koni s dravci, dobovou hudbu, šermířská klání, divadlo, katovo řemeslo, historické tance, střelnici z luku a vrhání sekyr, dobové tržiště a další program. *hrad Svojanov - Na víkend jsou na hradě připraveny jarní slavnosti, velikonoční zvyky, tradice, šerm a zábava. Nejen děti se mohou těšit také pohádky, bubeníky a tanečnice a spoustu dobrot. *Písek - Jarní slavnost na Kamenném mostě se uskuteční v sobotu od 10 hodin. Starý písecký most bude opět plný velikonočních zajíčků, pomlázek, kraslic, jarních květin, dobrého jídla, pití a zábavy. *Dobrá Voda - Tradiční Velikonoční pouť v Dobré Vodě u Českých Budějovic se koná od pátku do pondělí. V okolí kostela Panny Marie Bolestné čeká spousta atrakcí a v délce téměř 800 metrů! Připraveny jsou jarmareční stánky, pro děti pouť. *hrad Helfštýn - Zábavně naučný doprovodný program k velikonočním svátkům je připraven od pátku do pondělí. Zavítá se více než dvě desítky řemeslníků, jejichž umění si budete moci vyzkoušet. Součástí je i velikonoční jarmark. *Brno – Prvorepublikovou velikonoční tradici, kterou zavedla Hermine Stiassni, si mohou užít děti v pondělí od 10 do 16 hodin návštěvníci proslulé vily Stiassni. V zahradě najdou stovky schovaných vajíček, tak, jak je schovávala pro svoji dcerku Suzi. Připraveno je i divadélko nebo dílničky. *Pohořelice - Rekordní sbírku velikonočních pohlednic zapsanou v České knize rekordů si můžete prohlédnout v sobotu a v neděli v sále tamní radnice. K vidění je 6036 pohledů přibližně z 20 zemí světa. Velikonoce v Rožnově pod Radhoštěm. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Svátky ve skanzenech *Kouřim – V sobotu v Muzeu lidových staveb ožije tradice předků v autentickém prostředí skanzenu. Celodenní program představí obyčeje jako chození s Jidášem, pašijové hry, povídání o postních a velikonočních zvycích, předení pašijové nitě a mnoho dalšího. * Přerov nad Labem - do konce dubna jsou k vidění připomínky starých zvyků a obyčejů, které provázely po celé jarní období život našich předků ve středním Polabí. Jedna z chalup tak výzdobou připomene zabijačku, další masopust, pašijový týden, zdobení kraslic, velikonoční svátky, svátky sv. Jana Křtitele a další známé i méně známé tradice. *Hlinsko - Výstava v roubenkách na Veselém kopci přiblíží předvelikonoční postní období a velikonoční týden v lidovém pojetí. Řemeslníci předvedou výrobu nejen velikonočních předmětů. Program je tu připravený od pátku do pondělí. *Rožnov pod Radhoštěm - S tradičně bohatým třídenním programem přichází na Velikonoce Valašské muzeum v přírodě. Od Bílé soboty po Velikonoční pondělí si tu užijete tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních souborů, zdobení kraslic a pletení pomlázek, bohatá nabídka výrobků lidových řemeslníků a mnoho dalšího. *Příkazy - Malování a zdobení kraslic, pečení velikonočního pečiva, pletení tatarů, ukázky košíkařského řemesla, folklorní vystoupení i jarmark to je sobotní program Hanáckého muzea v přírodě. Začátek je v 10 hodin. Velikonoční zvyky ve skanzenech. Autor: profimedia.cz

4. Na mašiny! Technické muzeum v Olomouci v sobotu otevře své brány. Prohlédnout si tak můžete skvosty, jež se proháněly po železnicích v minulém století. K vidění jsou parní lokomotivy i stroje z doby nedávno minulé. Celkem expozice představuje 9 vozů – parních, motorových i elektrických. Většina vozů je funkčních a vozí cestující na tzv. nostalgických jízdách. Cenným exponátem je například lokomotiva Rosnička nebo parní lokomotiva postavená v roce 1898 pro Severní dráhu císaře Ferdinanda. Technické muzeum v Olomouci v sobotu otevře své brány. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Motýli ve Fata Morganě Na pět tisíc pestrobarevných motýlů několika desítek druhů, které se dováží z britské farmy ve Stratfordu nad Avonou, se postupně bude opět líhnout ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Praze Troji. Letos se výstava zaměřuje na téma vábení – jak rostliny lákají tyto jemné opylovače. Oblíbená výstava potrvá do 25. května. Motýli ve Fata Morganě v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Matějská pouť je tu! Na pražském Výstavišti v Holešovicích se opět točí tradiční Matějská pouť. Letos nabídne stovku domácích i zahraničních atrakcí, cena za nejdražší bude 250 korun, podobně jako loni. Těšit se můžete například na horskou dráhu cyklon, která se na pouť vrátila po rekonstrukci po sedmi letech, dvě obří kola (28 m a 50 m), autodrom, centrifugu a další adrenalinové atrakce. Pouť potrvá do 21. dubna. Více čtěte ZDE Matějská pouť v Praze Autor: profimedia.cz

7. Mocný Čingischán Víc než 260 exponátů přibližuje osobnost slavného dobyvatele a zakladatele Velké Mongolské říše Čingischána, ale také jeho předchůdce a následovníky, umění i každodenní život dávných Mongolů. Výstava v Národním muzeu v Praze zahrnuje předměty světového kulturního dědictví, které jsou v zahraničí k vidění jen výjimečně. Ve třech sálech uvidíte tak třeba zlaté šperky, zbraně, oděvy, rituální masky, malby, keramiku či jezdecké vybavení včetně nejvzácnějšího exponátu z doby Velké Mongolské říše, unikátního dřevěného koňské sedla. Zavítat sem můžete do 22. června. Více čtěte ZDE Video Video se připravuje ... Zahájení výstavy Čingischán v Národním muzeu, 11. března 2025 Blesk.cz - Ivan Hladík

8. Zpátky v čase Pomocí nejmodernějších technologií vtělených do „stroje času“ můžete v nejnovější expozici obchodního domu Máj v Praze uspořádat cestu do minulosti. Je tu připraven interaktivní expozice Back in Time, která zachycuje historii Prahy od 9. století. Program Back in Time začíná legendou o Libuši, vede na dvůr Karla IV. ke vzniku Staroměstského orloje a Golemovi. Jeden ze sálů se věnuje událostem let 1945, 1968. Prohlídka končí v síni slávy s výběrem několika historických osobností. Nová zážitková expozice Back in Time v OD Máj. Autor: pořadatelé

9. Werich na zámku Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

10. Ahoj, občani! Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna. Výstava o Karlu Krylovi v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Kdo si hraje, nezlobí Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října. Výstava dobových hraček v Týnci nad Sázavou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Imaginárium a knedlíkový fotbálek Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna. Imaginárium ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Autor: ČTK / Josef Vostárek

13. Leonardo v Jablonci Zážitková výstava hravou formou přibližuje umění, vědeckou práci a vynálezy Leonarda da Vinciho. Exponáty si můžete „osahat“, mnohé vyzkoušet a poznat tak genialitu středověkého umělce. Do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou, kde se interaktivní výstava koná, můžete přijít do 26. dubna. Výstava o geniálním Leonardu da Vinci v Jablonci nad Nisou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Ledový pravěk Výstava s názvem od Dinosaurů k automobilům aneb Ledové sochy je k vidění do Velikonoc v Depo moto art v Plzni. V „ledáriu“ zažijí návštěvníci pravý pravěk. Z prvohor se přenesou až do čtvrtohor. K vidění jsou dinosauři a mamuti v životní velikosti. Po prohlídce ledových soch budou moci pokračovat do muzea, kde pro změnu můžete obdivovat jedinečné staré automobily a motocykly. Více čtěte ZDE Ledové sochy v Depo moto art v Plzni. Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

15. Pivovary na výstavě Pivovary a pivovárky jsou neodmyslitelnou součástí regionu severního Plzeňska. Nacházely se v sousedství velkých klášterů, poutních míst i zámeckých areálů, spoluvytvářely důležitá společenská centra obcí. Některé zanikly bez náhrady, jiné mají druhý život. Na objevnou cestu po stopách jejich historie zve výstava Dej Bůh štěstí!, kterou je možné navštívit v Pivovarském muzeu v Plzni až do října. Pivovarská výstava v Plzni. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. Svět kostiček Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti. Modely ze stavebnice Lego - tovární sety i autorskou tvorbu sběratele Petra Šimra – uvidíte také na zámku v Holešově na Kroměřížsku. Lego ve Slavkově u Brna. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku