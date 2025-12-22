Vražda českého podnikatele v Chorvatsku: Billboardového bosse obvinili z vraždy! Po měsících ve vazbě
Měsíce nejistoty a spekulací končí. Chorvatské úřady udělaly v případu zmizení českého podnikatele zásadní krok. Antona F. oficiálně obžalovaly z vraždy obchodního partnera Alexe Burkova. Muž zmizel letos v červnu při společné plavbě mezi chorvatskými ostrovy a jeho tělo se stále nenašlo. Motivem činu měl být finanční zisk.
Státní zastupitelství v Zadaru tvrdí, že obviněný Slovák nejednal v afektu. Podle obžaloby 22. června vyplul s Burkovem z ostrova Vir směrem k Molatu, kde se na dosud nezjištěném místě odehrál smrtící útok. Motivem měly být peníze z jejich společného byznysu. Po činu se podle vyšetřovatelů zbavil těla a následně úmyslně potopil loď u ostrova Iž, aby zahladil stopy.
Podání obžaloby potvrdila policie v tisková zprávě. Antona F. viní z vraždy se zvlášť přitěžujícími okolnostmi. Žalobci zároveň navrhli ponechat ho ve vazbě. Argumentují rizikem útěku do zahraničí i obavou z pokračování trestné činnosti. Muž je za mřížemi už od konce června.
Tělo zmizelého Čecha stále nenašli
Osud Alexe Burkova zůstává nejasný. Jeho tělo se dosud nenašlo a oficiálně je nadále vedený jako pohřešovaný. Vyšetřovatelé dlouhé týdny pátrali také po lodi, na níž dvojice vyrazila na moře. Anton F. opakovaně tvrdil, že porouchané plavidlo předal na otevřeném moři neznámému muži k opravě. Chorvatské úřady však teprve nedávno potvrdily, že loď byla nalezena, což jeho verzi událostí výrazně zpochybnilo.
Zásadní roli v případu hraje oblast kolem ostrova Molat, kde podle žalobců k vraždě došlo. Policie v lokalitě opakovaně nasadila potápěče i pátrací týmy, zatím však bez výsledku.
