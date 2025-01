Tipy na víkend: Švihlou chůzí Brnem! Zimní bitva, noční Jizerskou magistrálou

1. Historické závody *Mezinárodní závod v jízdě na saních rohatých se koná ve Ski areálu Černá Voda – Orlické Záhoří. Start je v sobotu ve 12.30 a v místě vám i „rohačky“ zapůjčí. *Závod na historických ski v dobových kostýmech se koná v sobotu v Polničce u Vagonu. Start je stanoven na 14. hodin a cíl je v osm kilometrů vzdáleném Radostíně. Závody na rohačkách. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Táboření pod Vlčí horou Milovníci táboření se na víkend sjedou ke Krásné Lípě na Děčínsku, kde se uskuteční další ročník nejsevernějšího zimního táboření v České republice. V sobotu je v plánu výlet na Brtnické ledopády nebo na rozhlednu Vlčí hora. Akce pro ty, kteří se odváží vybalit stan v lednu, pořádá Klub českých turistů. Více informací najdete ZDE Brtnický ledopád na Děčínsku. Autor: ČTK / Zavoral Libor

3. Náš chovatel Půl druhého tisíce holubů, více než tisícovku králíků obřích i zakrslých plemen, ale i další netypická plemena najdete na výstavě Náš chovatel na výstavišti v Lysé nad Labem. Koná se tu v pátek a v sobotu. Výstava Chovatel v Lysé nad Labem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Dračí setba Tradiční zimní bitva „Dračí setba“ se koná v sobotu od14 hodin na Rytířském hradišti v Městských lesích Hradec Králové. Uvidíte fantasy bitvu barbarů proti rytířům, doprovázenou kouzly a mocnými bytostmi. Naposledy s pomocí kouzel opanovali rytíři hrad, ale barbaři se nevzdávají a jejich náčelník, opět vznese nárok na své dědictví. Dračí setba je zimní bitva v Hradci Králové. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Švihlý pochod Brnem Švihlý pochod Brnem, který se koná při příležitosti Mezinárodního dne švihlé chůze, se koná v sobotu. Sraz na rozcvičku je ve 13.45 u sochy spravedlnosti na Moravském náměstí. První výkop pochodu bude ve 14 hodin. Pochod skončí kolem 15.30 hodin v Denisových sadech pod obeliskem. Pochod šivhlé chůze Brnem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Běžíme…pěšky i na běžkách *Hradec Králové - Běžecký závod na 8,6 km a 4,3 km se uskuteční v sobotu na Smetanově nábřeží v centru města. Běhu nezabrání ani sníh. *Bedřichov - Bedřichovský Night Light Marathon je večerní závod pro běžkaře, který startuje v pátek na stadionu. Trať vede po trasách Jizerské magistrály. Připravena je i dětská trať. *Nové Město v Krušných Horách - Již 35. ročník tradičního dvoudenního závodu Memoriál Radky Máchové v běhu na lyžích se koná o víkendu na tamním ski stadionu. Noční běh na běžkách v Bedřichově. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Hrady a zámky v zimě Oficiální návštěvnická sezona skončila, ale řada hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu zůstává otevřená. Některé památky nabízejí celoroční možnost návštěvy vybraných prohlídkových okruhů. Těšit se můžete i na nejrůznější kulturní akce. V průběhu adventního období se budou mimořádně otevírat i další hrady a zámky se speciálním programem. Kam zajít, najdete ZDE Zimní Bouzov. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Ledové sochy na Pustevnách Letošní výstava na Pustevnách bude na téma Ledové Peklo. Každoročně v lednu zde zkušení sochaři vytvářejí neuvěřitelná díla, pokud je dost sněhu, jsou tu i sněžné sochy. Výstava, která trvá do 2. února, bude umístěna ve dvou stanech, které jsou otevřeny denně od 9 do 16.30 hodin. Ledové sochy na Pustevnách. Autor: ČTK / Glück Dalibor

9. Czech Press Photo Výstava vítězných a dalších vybraných fotografií 30. ročníku soutěže Czech Press Photo uvidíte v prostorách Nové budovy Národního muzea v Praze. Na výstavě budou prezentovány oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od osmdesáti autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Czech Press Photo v Národním muzeu. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Světelná zoo Lampiony 110 zvířat více než třiceti druhů a dále rostliny, projekce na zemi nebo fotokoutky. To je nová atrakce ve spodní části zoologické zahrady v Praze-Troji. Lampiony byly vyrobeny speciálně pro českou metropoli a jsou mezi nimi třeba gorily nebo luskouni. Otevřeno je až do půlky únory od 18 hodin do 21 hodin. Světelná zoo v Praze Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Ledový park Když se sejde 28 řezbářů a vrhnou se na 240 tun ledu, vznikne z toho nadpozemská krása! K vidění je u Riegrových sadů v Praze 2 v parku Ice Magic. Kromě ledových soch jsou tu skluzavky i ledový bar. Zažít můžete atmosféru Antarktidy, posedět v legendárním kabrioletu, či se vyfotit s největší sochou v Česku – 20tunovým ledovým dinosaurem. Vrcholem je skluzavka na snowtubing, kde lze sáňkovat bez ohledu na sníh až do půlky března. Ledový park v Praze Autor: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC

12. Winter Wonderland Světelný zábavní park Winter Wonderland v pražských Letňanech přináší přes 200 světelných instalací inspirovaných pohádkovými příběhy, k dispozici je i několik adrenalinových atrakcí. Světelné instalace z říše fantazie a pohádek nabídnou krásné princezny, veselé lemury a další zvířata z Madagaskaru, mamuty Doby ledové, odvážnou Vaianu a hrdiny bájného Avataru nebo Shrekovy bažiny. Zavítat sem můžete do půlky února. Winter Wonderland v pražských Letňanech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Světla vyprávějí V Praze, Příbrami, Pardubicích, v Českém Krumlově, v Ratměřicích, v Brně a Ostravě - tady všude můžete letos zavítat do světelných parků. Na každém z míst, z nichž některá jsou letos úplně nová, je výstava zaměřena na jinou tématiku. V Ostravě navštívíte podmořský svět inspirovaný dílem Julese Verna, v Příbrami naopak uvidíte nádherné labutě, vážky, žáby, ryby či zpívající slavíky a v hlavním městě, v Brně vás obklopí tamní legendy. To vše vytvořené ze statisíců světel na ručně vyráběných sochách a dekoracích. Zavítat sem můžete zhruba do poloviny ledna. Světla vyprávějí v Praze, Příbrami i v Ostravě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Ahoj, občani! Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna. Výstava o Karlu Krylovi v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. PRIMky slaví 70 Na konci roku 1952 začali zruční odborníci národního podniku Chronotechna v Novém Městě nad Metují podle francouzského strojku vyvíjet výrobu československých náramkových hodinek. Své nástroje odložili v létě 1954, kdy slavnostně mohli říct: „Prototyp hodinek Spartak je hotov!“ Tři roky poté rozjeli i jejich sériovou výrobu pod značkou Prim. Právě 70 let od jejich vzniku připomíná výstava v Národním technickém muzeu v Praze, která trvá do konce března. Více se dočtete ZDE I dnes jsou trendy a šik, mění design, ale pořád znamenají moderní i praktický doplněk, ne-li téměř šperk. Mechanické náramkové hodinky. Jejich tuzemské 70. výročí připomíná výstava. Autor: Blesk – idh

16. Historická Jawa Výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti představuje motocykly Jawa a ČZ ze soukromé sbírky Jakuba a Josefa Mikulcových. Tvoří ji téměř dvě desítky strojů z poválečného období, například Pérák, Pařez, Pionýr, Prase, Kozí dech, Kývačka, Babetta a další. Cenné na nich je, že všechny jsou v původním kompletním stavu nebo zrenovované do originálního stavu. Motocykly doplňují další exponáty – motor, nářadí, helmy, kožené bundy. Výstava nabídne také pohled do dílny sběratelů, zavítat sem můžete do 23. února. Výstava motocyklů značek Jawa a ČZ ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Autor: ČTK / Glück Dalibor