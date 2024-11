Tipy na víkend: Přijede sv. Martin! Týden vědy i robotické hračky

1. Svatomartinské slavnosti *Praha - Přes 20 vinařů z Čech a Moravy, degustace svatomartinských vín, husí speciality a bohatý doprovodný program – takový bude 13. ročník festivalu mladých vín „Svatomartinské slavnosti a pečená husa“. Akce proběhne v sobotu na náplavce Rašínova nábřeží. Odstartuje symbolicky v 11 hodin a 11 minut. *Slatiňany - Národní hřebčín Kladruby nad Labem zvou na Svatomartinský průvod. Ten bude zahájen v sobotu ve 13 hodin před Hřebčínem Slatiňany a povede zámeckým parkem ke kostelu sv. Martina. Před hřebčínem jsou připraveny workshopy pro děti, jarmark se svatomartinskou tematikou, chybět nebude svatomartinské víno nebo rohlíčky. Od 14 hodin vám předvedou své umění šermíři. *Loket - Na hradě je v sobotu od 10 do 17 hodin připraveno svatomartinské pohoštění, které zahrnuje husy, kachny, rohlíčky, koláče a víno za doprovodu řemeslného trhu a bohatého kulturního programu. Hradem pro nejmenší povede dětská stezka, večer je připravený lampionový průvod. *Zbiroh - Na zámku Zbiroh bude v sobotu od 11 hodin probíhat tradiční Svatomartinské posvícení, během něhož můžete ochutnat nejlepší česká a moravská vína. Je připravený bohatý doprovodný program s příjezdem světce, jarmark i ochutnávka svatomartinských vín. *Znojmo - Masarykovo náměstí ožije v 11 hodin, kdy bude požehnáno mladému vínu. Celý den bude na jarmarku vyhrávat cimbál a v 16 hodin vyrazí na cestu svatomartinský průvod. *Blansko - Tradiční podzimní slavnost spojená s vítáním sv. Martina se koná od čtvrtka do neděle. Připraven bohatý čtyřdenní program. *Bílovec - Na nádvoří zámku se v sobotu od 9 hodin můžete těšit na řemeslné výrobky, občerstvení, kovářskou dílnu, flašinetáře, soutěže pro děti a bohatý program. Večer bude zakončen lampiónovým průvodem. Příjezd sv. Martina se očekává v 10 hodin. *Krnov - Kam jinam by měl přijet sv. Martin než před kostel, který je zasvěcen právě jemu. Tam se také po nedělní mši v 11 hodin koná setkání s občerstvením. Svatý Martin zavítá na různá místa napříč repulikou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Vědecký festival Týden Akademie věd ČR je vědecký festival, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Kam zajít a co se kde dozvědět, najdete ZDE Týden vědy vrcholí.

3. Den archeologem Prožijte sobotu s archeology v Národním muzeu v Praze. Vyzkoušíte si drcení obilí na zrnotěrce, předení nití či tkaní. Budete mít možnost proniknout do tajů každodenního života od pravěku až po období antiky a prozkoumat repliky archeologických nálezů. Těšit se můžete také na nejrůznější tvořivé dílny.

4. Svatohubertské slavnosti Rodina Mensdorff-Pouilly zve v sobotu na 13. ročník tradičních Svatohubertských slavností, které se uskuteční v areálu hradu Boskovice. Mše svatá začíná v 11 hodin na palouku před hradem, slavnostní zahájení pak proběhne na druhém nádvoří hradu v pravé poledne. Připravena je například výstava loveckých trofejí, ukázky vábení zvěře, trubači, minizoo, střelnice pro děti a další program.

5. Robotické hračky V Baťově institutu ve Zlíně proběhne v sobotu od 9 hodin akce Robotické hračky. Cílem je představit dětem a všem zájemcům nejrůznější programovatelné robotické hračky prostřednictvím workshopů. Do programu se zapojila řada organizací, které se věnují výuce programování pro děti.

6. Světelná zoo Lampiony 110 zvířat více než třiceti druhů a dále rostliny, projekce na zemi nebo fotokoutky. To je nová atrakce ve spodní části zoologické zahrady v Praze-Troji. Lampiony byly vyrobeny speciálně pro českou metropoli a jsou mezi nimi třeba gorily nebo luskouni. Otevřeno je až do půlky únory od 18 hodin do 21 hodin.

7. Ledový park Když se sejde 28 řezbářů a vrhnou se na 240 tun ledu, vznikne z toho nadpozemská krása! K vidění je u Riegrových sadů v Praze 2 v parku Ice Magic. Kromě ledových soch jsou tu skluzavky i ledový bar. Zažít můžete atmosféru Antarktidy, posedět v legendárním kabrioletu, či se vyfotit s největší sochou v Česku – 20tunovým ledovým dinosaurem. Vrcholem je skluzavka na snowtubing, kde lze sáňkovat bez ohledu na sníh.

8. Winter Wonderland Světelný zábavní park Winter Wonderland v pražských Letňanech přináší přes 200 světelných instalací inspirovaných pohádkovými příběhy, k dispozici je i několik adrenalinových atrakcí. Světelné instalace z říše fantazie a pohádek nabídnou krásné princezny, veselé lemury a další zvířata z Madagaskaru, mamuty Doby ledové, odvážnou Vaianu a hrdiny bájného Avataru nebo Shrekovy bažiny. Zavítat sem můžete do půlky února.

9. Světla vyprávějí V Praze, Příbrami, Pardubicích, v Českém Krumlově, v Ratměřicích, v Brně a Ostravě - tady všude můžete letos zavítat do světelných parků. Na každém z míst, z nichž některá jsou letos úplně nová, je výstava zaměřena na jinou tématiku. V Ostravě navštívíte podmořský svět inspirovaný dílem Julese Verna, v Příbrami naopak uvidíte nádherné labutě, vážky, žáby, ryby či zpívající slavíky a v hlavním městě, v Brně vás obklopí tamní legendy. To vše vytvořené ze statisíců světel na ručně vyráběných sochách a dekoracích. Zavítat sem můžete zhruba do poloviny ledna.

10. PRIMky slaví 70 Na konci roku 1952 začali zruční odborníci národního podniku Chronotechna v Novém Městě nad Metují podle francouzského strojku vyvíjet výrobu československých náramkových hodinek. Své nástroje odložili v létě 1954, kdy slavnostně mohli říct: „Prototyp hodinek Spartak je hotov!" Tři roky poté rozjeli i jejich sériovou výrobu pod značkou Prim. Právě 70 let od jejich vzniku připomíná výstava v Národním technickém muzeu v Praze. Více se dočtete ZDE I dnes jsou trendy a šik, mění design, ale pořád znamenají moderní i praktický doplněk, ne-li téměř šperk. Mechanické náramkové hodinky. Jejich tuzemské 70. výročí připomíná výstava.

11. Olympijské příběhy Výstava Olympijské příběhy v Národním muzeu v Praze mapuje úspěchy českých sportovců od olympiády v Londýně v roce 1908 až po tu letošní v Paříži. Představí mnohdy nikdy nevystavené předměty ze sportovních sbírek muzea či unikátní zápůjčky. Uvidíte například bronzovou medaili z roku 1924 prvního československého olympijského vítěze Bedřicha Šupčíka, či Zátopkovu medailoou kolekcia medaile Dany Zátopkové z olympiády v Římě. K vidění jsou ale i modely stadionu, pochodní, dresů a dalších mnohých artefaktů.

12. Do hloubi houby Fascinující možnosti, které nabízí svět hub, představuje výstava Do hloubi houby. Podhoubí totiž může být unikátním a zcela ekologickým stavebním materiálem budoucnosti. Už nyní se z něj dají vyrábět tepelné i zvukové izolace, nábytek a dokonce postavit i dům! Na výstavě, která probíhá v přízemí Národní technické knihovny v Praze do 17. listopadu, můžete sledovat vývoj houbového materiálu krok za krokem. Přesvědčíte se, že dům SAMOROST není hudbou budoucnosti a navíc sev něm můžete i »projít« díky virtuální realitě.

13. Příběhy kaváren Příběhy dobových kaváren, cukráren a koloniálů představuje výstava Cukr, káva, limonáda v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře. Vedle fotografií bude zahrnovat autentické předměty a zajímavosti ze „sladkého" podnikání. K vidění bude historické nádobí, pečící formy, obaly od cukrovinek, kávy i kdysi oblíbených kávových náhražek. Texty a exponáty doplní mnoho obrázků, prospektů a dalších materiálů pocházejících často přímo od potomků místních cukrářů. Naprostá většina těchto snímků nebyla nikdy dříve prezentována. Expozice v historické budově na Hrádku potrvá do konce roku.

14. Rarity ze světa zvířat V Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně je k vidění výstava Tajemství zoologického depozitáře. Představuje exempláře, rarity a zajímavosti z přírodovědné sbírky muzea. Roli sehrály i příběhy a zvláštní okolnosti, které se k některým sbírkovým předmětům vážou. Nejstarší předměty pocházejí z konce 19. století. Základem sbírky jsou přírodniny získané z kolekcí hraběte Josefa Seilerna. Mnohé budou vystaveny vůbec poprvé. Zoologické sbírky zlínského muzea čítají více než 6000 exemplářů, v entomologických sbírkách je přes 225 tisíc exemplářů hmyzu. Ve sbírce jsou kusy z celého světa.

15. Historická Jawa Výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti představuje motocykly Jawa a ČZ ze soukromé sbírky Jakuba a Josefa Mikulcových. Tvoří ji téměř dvě desítky strojů z poválečného období, například Pérák, Pařez, Pionýr, Prase, Kozí dech, Kývačka, Babetta a další. Cenné na nich je, že všechny jsou v původním kompletním stavu nebo zrenovované do originálního stavu. Motocykly doplňují další exponáty – motor, nářadí, helmy, kožené bundy. Výstava nabídne také pohled do dílny sběratelů, zavítat sem můžete do 23. února.