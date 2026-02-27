Tipy na víkend: Předjaří na Hradě! Bitva o trůn, vůně uzeného i závody Keltů
Modrá obloha, sluníčko a až 12 stupňů. To je počasí na víkend, kdy se bude lámat únor a březen. Není proto důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
Matějská pouť
Už v sobotu začíná nejstarší pouť ve střední Evropě – Matějská. V areálu Výstaviště v Praze 7 se můžete pobavit na nejrůznějších atrakcích, pojíst pouťové speciality a hlavně se dobře pobavit a to až do 19. dubna. Letos kromě mnoha tradičních zábav nabídne i tři nové velké zahraniční atrakce. Více čtěte ZDE
Předjaří na Hradě
V Empírovém skleníku Královské zahrady na Pražském hradě můžete navštívit výstavu Předjaří: Zahrada malých gest. Rozkvete tu devětadvacet odrůd tulipánů, šest hyacintů, sedmapadesát drobných a časných cibulovin, čtyřiadvacet narcisů a deset hvězdníků. Květiny tu budou do 8. března.
Železný Kelt
Dvě trasy o délce 25 a 35 km, které vedou Železnými horami, může v sobotu pokořit každý a vydat se tak ve šlépějích železného Kelta. Orientační závod pořádá Země Keltů v Nasavrkách.
Boj o trůn
Pátý ročník zimní bitvy v Polné se koná v sobotu. Bojovat se bude na polenském hradu na Jihlavsku a letošní inspirací je Boj o trůn. Areál se otevírá v 15 hodin, samotná bitva je připravena na 16. hodinu.
Uzené na Veveří
Ti nejlepší a nejvyhlášenější uzenáři z celé Moravy se sjedou o víkendu na hrad Veveří, kde se celý víkend konají Slavnosti moravského uzeného. Součástí programu je i oblíbená řeznická a kuchařská show, ochutnávky vín i minipivovarů, speciální program pro děti a spousta hudby.
Za vláčky
Celý víkend se můžete vrátit do dětství v Ostravě-Zábřehu, kde v bývalé škole Zálom se rozvinou kolejiště pro modely železničních vláčků. Pro děti je připravený i doprovodný program.
Orchideje ve skleníku
Skleník Fata Morgana v botanické zahradě v Praze Troji rozkvete orchidejemi. K vidění bude téměř 100 druhů původních orchidejí z různých oblastí světa. Výstava, která odhaluje i historii a počátky pěstování, tu potvrá do 15. března.
Prezidentské dary
Pražský hrad pořádá výstavu Dary pro prezidenta z daleka i blízka II. Ukáže více než 30 darů, které v loňském roce obdržel prezident Petr Pavel a jeho manželka. K vidění je například ocelový meč z Mongolska, kovový talíř z období šógunátu z Japonska, nizozemský Velkokříž Řádu koruny a další unikáty. Výstava bude v Rožmberském paláci neboli Ústavu šlechtičen do konce roku.
Do metropole připlul Titanic
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
Svět snů
Unikátní galerie Signal Space v Praze na Můstku nabízí „výlet“ do našich snů. Hlavním lákadlem je největší projekční sál svého druhu v Česku, kde se obraz promítá na všechny stěny i podlahu. Další dominantou je nekonečná místnost, která díky zrcadlům a 180 broušeným křišťálovým krychlím nabízí fascinující iluze nekonečného prostoru. K vidění tu bude do konce března.
Ledové sochy
Ice Magic je kouzelná výstava ledových soch plná barev, světel a fantazie. Více než 50 ledových postaviček ve 14 tematických světech a nejdelší ledovou skluzavku v Evropě najdete u OC Westfield Černý Most v Praze do 18. března.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
Rákosníček, Malá čarodějnice a ti další
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
130 let Škody Auto
Národní technické muzeum v Praze otevřelo výstavu k 130. výročí založení Škody Auto. Připomíná osobnost Václava Klementa, muže, který stál u zrodu slavné automobilky a významně ovlivnil český průmysl. Vrátíte se tu do začátku 20. století a uvidíte mimo jiné historické motocykly Slavia, původní nábytek z Klementovy pracovny i jeho portrét z roku 1939. Výstava připomíná také legendární značku Laurin & Klement, která dodnes patří k ikonám české techniky. Výstava trvá do 15. března.
Nové muzeum Čtyřlístku
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Ledové sochy z večerníčků
Zažijte nostalgii v plzeňském Muzeu DEPO MOTO ART. Dětem ukážete z ledu vytesané postavy Rumcajse s Mankou, Štaflíka a Špagetky nebo králíků z klobouku. Na výstavu můžete vždy mezi 10. až 17. hodinou. A pozor, je tam zima, myslete na teplé oblečení!
Světelná stezka
Krkonošská Stezka korunami stromů v Janských Lázních se proměnila v jedinečnou světelnou scénu. Atrakce září po celé asi dvoukilometrové trase atrakce a návštěvníky postupně provází světelným příběhem. Propojuje v něm horskou krajinu a zvířata se zimním sportovními disciplínami. Je totiž inspirovaná nadcházejícími zimními hrami v Itálii. Svítit tu bude do 15. března.
MegaBrouci
Svět hmyzu v každém jeho detailu můžete vidět na Výstavišti v Českých Budějovicích. Unikátní výstava tu představuje mnohametrové modely nejrůznějších brouků. Autor Michal Olšiak tvořil exponáty se svým týmem deset let a každý je zhotoven do nejmenšího detailu, který běžnému oku uniká. Zavítat sem můžete do 12. dubna.
60 let Večerníčku
Pavilon H Výstaviště Brno se proměnil v pohádkovou krajinu a představuje průřez pohádek před spaním pro nejmenší. Večerníček totiž slaví 60 let a na interaktivní výstavě plné známých kulis, kostýmů, animací, postav v životní velikosti a dalších exponátů se potkáte třeba s Krtečkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Machem a Šebestovou, Dášeňkou, Cipískem a mnoha dalšími. Výstava tu potrvá do konce dubna.
Harry Potter v Brně
Na milovníky Harry Pottera čeká výstava v brněnském Letohrádku Mitrovských. K vidění budou kultovní předměty a přesné repliky z nejúspěšnější filmové ságy všech dob, čarodějnická kolej, jídelna či přípravna lektvarů. Nechybí velké množství oficiálních sběratelských edic - figurky, rekvizity, kostýmy, modely i plakáty. Svět Harryho Pottera potrvá až do 26. dubna. Více čtěte ZDE
Taje hmyzího světa
Výstavu poodhalující fascinující svět hmyzu od obřích tropických brouků přes pestrobarevné motýly, druhy s dokonalým maskováním až po tvory připomínající bytosti ze světa sci-fi otevřelo Moravské zemské muzeum v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Dospělí návštěvníci ocení preparované modely i velkoformátové fotografie, dětí si vyzkoušejí interaktivní prvky. K vidění jsou i akvária se živými exempláři. Výstava Bizarní hmyz potrvá do 27. září. Více čtěte ZDE
Kamélie na zámku
Přes 700 kvetoucích kamélií je aktuálně k vidění ve sklenících zámku v Rájci nad Svitavou na Blanensku. S více než 400 druhy jde o druhově nejpestřejší sbírku těchto kvetoucích keřů v Česku. Rostliny si mohou lidé prohlédnout do konce února vždy od středy do soboty od 9 do 15 hodin. Od 6. března se část z nich přesune do interiéru zámku jakou součást výstavy Kamélie v časech průmyslníků.
Krysáci na výstavě
Pohádkový svět smetiště, na kterém žijí krysáci Hubert, Hodan a laboratorní potkan Eda, ožívá v Domě kultury ve Frenštátu pod Radhoštěm. Prohlédnout si můžete scény oblíbeného večerníčku, který má 26 dílů a vyšel i ve dvou knihách. Zavítat sem můžete do 29. března.
Klenoty na dosah
Mistrovské detailní repliky českých korunovačních klenotů, vytvořené světově uznávaným šperkařem Jiřím Urbanem uvidíte v Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku. Obdivovat můžete kompletní soupravu korunovačních předmětů včetně středověkého žezla a jablka Karla IV. i Svatováclavského meče. Výstava představí také osudy 22 českých panovníků napříč pěti staletími. Zavítat sem můžete do 26. dubna. Více čtěte ZDE