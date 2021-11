Akce Czech Space Week odstartuje v pátek a v sobotu unikátní možností prohlédnout si české ústředí agentury EUSPA v Janovského ulici v Praze 7 . Je to jedinečná příležitost podívat se na služby spojené s evropskými družicovými navigačními systémy. Nejrůznější akce, přednášky, workshopy budou pokračovat celý následující týdne. Více čtěte ZDE Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

Jízda velocipedistů na vysokých kolech Letenskými sady v Praze se uskuteční v sobotu od 10 hodin v prostoru za kyvadlem. Samozřejmostí je, že velocipedisté budou oděni do patřičných dobových kostýmů.

Osobní, užitkové vozy a novinky budou k vidění na Výstavišti v Lysé nad Labem od pátku do neděle ve třech výstavních halách i venku. V samostatné sekci Tuningshow se představí auta, která se pravidelně zúčastňují tuzemských i zahraničních soutěží. Těšit se můžete i na speciály připravené např. na drifty nebo sprinty. V sobotu se uskuteční tradiční Tuning sraz.

*Lysá nad Labem – na Výstavišti se od pátku do neděle konají Pivní slavnosti.

Unikátní soubor meteoritů vážících dohromady téměř osm kilogramů bude k vidění ve Vlastivědném muzeu v Olomouci . Meteority byly nalezeny na blízko Opavy v roce 1925. Stáří lokality je datováno do doby před 18 tisíci lety. Meteority jsou po Věstonické venuši a Keltské kamenné hlavě poslední z trojice skvostů českých muzejních sbírek. Jejich převoz dokonce hlídala policejní eskorta. Prohlédnout si je můžete od 5. do 14. listopadu.

Od pátku do neděle potrvá výlov 75 hektarového rybníka Bezruč u Jistebníku , největšího rybníku v Moravskoslezském kraji. Začátek je v 8 hodin, kdy se budou zvedat sítě. Prodej ryb potrvá nejméně do 15.30 hodin.

Po roční přestávce se Myslivecké sdružení Stonávka vrací k tradici pořádání oslav svatého Huberta, jenž je jejich patronem. Mše svatá v mysliveckém oděvu, vlajky, trubači, to všechno přichystali v sobotu na v 11 hodin v kostele sv. Petra z Alkantar v Karviné-Dolech . Navíc je připravena i ochutnávka zvěřinového guláše.

Na čtyřech tisících metrech čtverečních se v Tuchoměřicích rozkládá svět dinosaurů. Nevětší soukromá sbírka koster dinosaurů, modelů a virtuální reality vás zavede do dávno zmizelého světa. Více čtěte ZDE

12. Návrat do minulosti

V Nové budově Národního muzea v Praze můžete navštívit stálou expozici Dějiny 20. století. Vystaveno je více než 1000 exponátů vztahujících se k novodobým českým dějinám. Pomocí audiovizuálních a interaktivním prvkům vás expozice vtáhne zpět do let minulých. Kromě věrných kopií pokojů z 30. až 90. let minulého století uvidíte třeba první zlatou československou medaili gymnasty Bedřicha Šupčíka z olympiády v Paříži v roce 1924, sportovní stejnokroj T. G. Masaryka nebo tzv. „dvojtank”, z jedné části kopie osvoboditelského tanku z roku 1945 a z druhé části kopie tanku okupantů z roku 1968.