Tipy na víkend: F. O. O. D. Piknik, Pottermánie i dožínky

2. All American Fest

Festival All American Fest na Výstavišti v Praze-Holešovicích nabídne od pátku do neděle výstavy amerických motorek a automobilů, koncerty, kuchařské show, skoky a akrobacii na motorkách nebo spanilou jízdu harleyů Prahou. Propojí se tu čtyři akce: Prague Harley Days, Smoke & Fire food festival, open-air FMX Gladiator Games a Road 66 festival. Více čtěte ZDE Spanilá jízda harleyářů je součásí festivalu All American Fest. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku