Tipy na víkend: Dny NATO v Ostravě! Klenoty na Hradě i pouť sv. Ludmily
-
Léto! Víkend 20. a 21. září nás vrátí do parného léta. Čekejte jasnou a slunečnou oblohu a teploty kolem 30 stupňů. Není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Klenoty na Hradě
V katedrále sv. Víta na Pražském hradě jsou do 29. září k vidění originály korunovačních klenotů. Kromě svatováclavské koruny, žezla a jablka je součástí i výstava, která letos nese podtitul Poklad v temnotě a poodhalí osud královských insignií za druhé světové války. Svému účelu korunovační klenoty naposledy sloužily 7. září 1836, kdy byl inaugurován českým králem Ferdinand Dobrotivý.
- 2.
Tramvajový průvod
V neděli vypraví pražský dopravní podnik slavnostní průvod tramvají v rámci oslav 150 let MHD v Praze. Průvodu se bude účastnit až 40 tramvají. Celá akce odstartuje už během dopoledne výstavou všech zúčastněných vozů v Sokolovské ulici mezi zastávkami Urxova a Invalidovna. V 11 hodin se tramvaje vydají přes Florenc, náměstí Republiky, Čechův most, Mánesův most, Křižovnické náměstí, Národní divadlo, Václavské náměstí a Senovážné náměstí. Akce skončí kolem 14. hodiny na Špejcharu. V čele části průvodu pojede muzejní vůz koňské dráhy tažený koňmi.
- 3.
Zažít město jinak
Sousedská akce Zažít město jinak nabízí v sobotu ve městech napříč celou republiku řadu akcí, které mají za cíl sblížit místní. Pořádat se budou setkání, jarmark, koncerty, soutěže a hlavně – autům vjezd zakázán! Zúčastněná města najdete ZDE
- 4.
Bitva na Bílé hoře
Velkolepá rekonstrukce bitvy na Bílé hoře se bude odehrávat celý víkend na pražském Vypichu. Program začíná ve 12 hodin, bitva je připravena na 15 hodinu. Oba dny jsou ale připraveny bohaté doprovodné programy. Více najdete ZDE
…a kam ještě na výlet do historie?
*Praha - V barokním objektu Invalidovny se o víkendu sejdou nadšenci, kteří se zabývají rekonstrukcí rakouských a francouzských jednotek z období napoleonských válek, prusko-rakouské války a první světové války. Nádvoří Invalidovny se tak na dva dny promění v ležení a lazaret.
- 5.
Pouť sv. Ludmily
Svatoludmilská pouť na Tetíně se koná od pátku do neděle. Akce nabídne poutní mše, koncerty, vinné trhy, burčákovou slavnost, jarmark, mažoretky a mnoho dalšího. V pátek od 18.30 se uskuteční historický průvod. Program najdete ZDE
- 6.
Bedekr Blesku: Výlety po horách
Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma.
- 7.
Mělnické vinobraní
Třídenní slavnost vinařů, dobrého vína a zábavy, která bude probíhat na hlavní, country, dobové a dětské scéně je připravena od pátku do neděle v Mělníku. Vedle rozmanitých vín, jarmarku s gastronomickými specialitami, budou v ulicích historického centra flašinetář, sokolníci či pouliční umělci.
…a kam ještě na vinobraní a posvícení
*Litoměřice – Sobotní slavnost sklizně vinné révy je spojena s kulturním programem, hudebními vystoupeními, degustacemi vína, burčáku a dalších pochutin.
*Slaný – Rožnění uherského býka, lokální pivo i soutěž o nejlepší pecen – takový je sobotní program na Masarykově náměstí. Uskuteční se tu také pokus o zápis do České knihy rekordů, tentokrát s nejmenší funkční slánkou.
*Račetice – Cibulové slavnosti se konají v sobotu. Připraven je jarmar cibulového i spousta dobrot z cibule, včetně cibulového piva.
*Všestary – V Archeoparku je na sobotu připravena slavnost dožínek tak, jak je prožívali první zemědělci v pravěku. Čekají tu ukázky starých řemesel, mletí obilí, ochutnáte jídlo římských legionářů včetně piva z doby bronzové s názvem Sluneční bárka. V 15.30 začne obětní rituál.
*Nasavrky – Keltský skanzen připravil na sobotu Jablkobraní a Medokvas. V oppidu budou Keltové předvádět i práce spojené s podzimem.
*Tvarožná Lhota – Oskorušobraní se uskuteční v sobotu odpoledne. Sklizeň plodů vzácného stromu oskoruše je obdobou trnkobraní či vinobraní, spojená s ochutnávkou pokrmů a nápojů z tohoto plodu.
*Uherské Hradiště - Hruškové koláče, povidla, kompoty, houbové polévky, houbového kubu, smaženice i další speciality z místních surovin budou k ochutnání v sobotu ve skanzenu Rochus.
- 8.
Mistrovství kovbojů
Netradiční závod složený z dobytkářských disciplín můžete vidět v sobotu od 10 hodin na ranči v Hoslovicích. Disciplíny vychází z každodenní práce s dobytkem, kdy je potřeba dobytek nahnat třeba na značkování či ošetření.
- 9.
Řemesla v Kovozoo
Kovozoo ve Starém Městě na Uherskohradišťsku představí v sobotu od 9 hodin zručnost řemeslníků. Návštěvníci uvidí práci kovářů, hrnčířů, sklářů nebo svářečů. K vidění bude také replika historické hliněné hutě, v níž se bude tavit železná ruda.
- 10.
Dny NATO
Největší bezpečnostní show v Evropě, jedinečná mezinárodní přehlídka vojenských, bezpečnostních a záchranných jednotek s mottem „Naše bezpečnost není samozřejmost". To jsou Dny NATO, které se konají o víkendu na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě. Letos dorazí na 70 kusů letecké a pozemní techniky ze 17 zemí a Severoatlantické aliance. Program najdete ZDE
- 11.
Dny historie a tradic
Dny evropského dědictví se budou napříč republikou konat celé září. Pořádány jsou nejrůznější doprovodné akce – přednášky, prohlídky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže. Kam zajít a co tam uvidíte, najdete ZDE
- 12.
Lucy a Selam: Světové unikáty
Jedny z nejcennějších a nejstarších paleoantropologických exponátů na světě: 3,2 milionu let stará fosilie člověka Australopithecus afarensis pojmenovaná Lucy a kostra dítěte Selam, které je ještě o zhruba 150 tisíc let starší, jsou k vidění v Národním muzeu v Praze. Jde o světovou událost. Lucy je vystavována mimo svou zemi původu – Etiopii – podruhé a Selam vůbec poprvé. K vidění budou do 23. října. Více čtěte ZDE
- 13.
100 pokladů, 100 příběhů
V Národním muzeu v Praze je k vidění i další unikátní výstava. Více než sto vystavených předmětů z Národního palácového muzea na Tchaj-wanu představuje poklady ze sbírek čínských císařů, především z dynastie Čching, která vládla od poloviny 17. do počátku 20. století. Patrně nejunikátnější vystavovaný poklad je řezba hlávky zelí s kobylkou a sarančetem z jednoho kusu jadeitu. Významem se jí přezdívá »asijská Mona Lisa«. Vystavována je vůbec poprvé v Evropě. Unikátní je například i 14 metrů dlouhý svitek a řada dalších exponátů. Výstava je přístupná do konce roku.
- 14.
Večerníček slaví 60 let
Unikátní výstavu k jubilejním 60. narozeninám krátkých pohádek před spaním uvidíte ve Strahovském klášteře v Praze. Výstava představuje původní kulisy z večerníčků, náčrty, fotky, kresby a loutky. Součástí jsou i interaktivní pohádkové zážitky – vstoupit můžete do světa Maxipsa Fíka, loupežníka Rumcajse a jeho synka Cipíska, pohrát si s Dášeňkou nebo zatančit si třeba s vílou Amálkou. Výstava byla prodloužena do 12. října.
- 15.
Třeboň plná loutek
Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky. Obdivovat je tu můžete do konce roku.
- 16.
Šperky Velké Moravy
Nová výstava v Klenotnici Velké Moravy v Archeoskanzenu Modré na Uherskohradišťsku ukáže vzácné velkomoravské šperky, okrasy i užitkové předměty z raného středověku. K vidění budou archeologické nálezy z centrálních velkomoravských lokalit, Mikulčic, Starého Města a Pohanska u Břeclavi. Výstavu můžete navštívit až do prosince.
- 17.
Lego na Slavkově
Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti.Fotogalerie43 fotografií