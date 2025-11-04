Soudce Kafku pustili z vazby: Útěk kvůli milionovým podvodům už podle soudu nehrozí
Brněnský soudce Roman Kafka (53), obviněný z podvodů a na jaře zadržený po útěku do Chorvatska, opustil vazbu. Krajský soud v Ostravě rozhodl, že už nehrozí riziko útěku. Nepožadoval kauci – stačilo, že se za něj zaručila manželka.
Krajský soud v Ostravě propustil brněnského soudce Romana Kafku z vazby, kde byl od dubna v souvislosti s možnými podvody. Před zadržením se obviněný ukrýval v Chorvatsku. Nyní už útěk podle soudu nehrozí. Soud nepožadoval kauci. Stačilo, že se za Kafku zaručila manželka. ČTK to řekl mluvčí soudu Igor Krajdl.
Soud podle Krajdla stanovil několik podmínek, které po propuštění Kafka musí splnit. Jednak musí být pod dohledem probačního a mediačního úředníka, musí odevzdat cestovní pas a bude nosit elektronický náramek pro monitoring pohybu. Navíc se za něj musela zaručit manželka.
