Tipy na víkend: Chodské slavnosti v Domažlicích! Den Brna i setkání „amerik“

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  • Neseďte doma, vyrazte na výlet.
    Autor: Monika Rubešková - 

    14. srpna 2026 ● 05:00

    Víkend v polovině srpna bude opět tropický. Místy naměří až 36 stupňů, v neděli se čekají bouřky. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

     

  • 1.

    Chodské slavnosti

    Centrum Domažlic bude od pátku do neděle opět patřit Chodským slavnostem a Vavřinecké pouti. Na několika scénách se představí na 600 účinkujících sólistů a členů národopisných souborů z naší země i ze zahraničí. Napečenou bude tisíc chodských koláčů, bez kterých se slavnost rozhodně neobejde a součástí je i bohatý jarmark. Program najde ZDE

    Chodské slavnosti v Domažlicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Sportmánie v Plzni

    Největší sportovní akce města Plzně pro celou rodinu začne v sobotu a potrvá až do 23. srpna. Každý den bude připraveno několik desítek sportovních stanovišť, kde si kromě tradičních sportů pod vedením instruktorů můžete zkusit i méně známé a netradiční sporty. Akce se uskuteční v amfiteátru za OC Plzeň Plaza a okolí.

    Sportmánie v Plzni.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Festival na ulici

    V Plzni v pátek večer začíná Festival na ulici a potrvá až do příští soboty. Na několika scénách vystoupí přes 150 hudebníků napříč žánry, tanečníků i spisovatelů. Představí se také neziskové organizace, akce nabídne i zábavu pro děti. Festival se z velké části přesunul do areálu DEPO2015. Program najdete ZDE

    V Plzni probíhá Festival na ulici.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Tanky v akci

    *Králíky – V kralické pevnostní oblasti se celý víkend bude konat historicko- vojenský program. Hlavním bodem programu je několik bojových ukázek s tématem 2. světové války, prezentace AČR, integrovaného záchranného systému, policie, vězeňské služby a dalších složek.

     

    *Branná – Na zámku Kolštejn se v sobotu odehraje ukázka na téma připomínající dramatické události osudového podzimu 1938 v pohraničí.

     

    *Pánov u Hodonína – Na Vojenském dni jsou v sobotu připraveny bitevní ukázky a bojová technika v akci. Součástí programu je i předvedení práce hasičů a PČR.

    Tanky v akci se uvidíte hned na několika místech.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Bedekr Blesku po hradech a podhradí

    V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.

    Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz

    Bedekr Blesku vás tentokrát vezme na výlet po českých a moravských hradech a do jejich podhradí.
    Autor: Blesk

  • 6.

    Folklor v Písku

    Domácí i zahraniční folklorní soubory vystoupí na mezinárodním festivalu v Palackého sadech v Písku až do neděle. Mnohé z nich s sebou přivezou ukázky zvyků, tanců a umění například až ž Indie, Mexika či Tchaj-wanu. Festival má ve městě více než 30letou tradici.

    Folklor z různých koutů světa uvidíte v Písku.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Železnohorský traktor

    Spanilá jízda, závody traktorů v slalomu sprintu, divácká soutěž v koulení pneumatik, výstava historických a moderních traktorů a další program je připraven na sobotu při akci Železnohorský traktor ve Žďárci u Seče. Akce začíná úderem poledne.

    Železnohorská traktoriáda.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Setkání „amerik“

    Mezinárodní sraz amerických automobilů, trucků, Jeepů a motocyklů se uskuteční v pátek a v sobotu v areálu Šikland ve Zvoli na Vysočině. Na místě bude k vidění stovky strojů a připraven doprovodný americký program včetně například vystoupení siláka či velká ohňová show.

    Setkání "amerik" v Zvoli.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Templářské slavnosti

    Vystoupení historických šermířů, kejklířů, ukázky dobové kuchyně, středověký jarmark a spoustu zábavných aktivit s tematikou středověku. To nabízí v sobotu Templářské slavnosti v areálu zámku ve Vsetíně.

    Templářské slavnosti ve Vsetíně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Den Brna

    Na památku úspěšné obrany města Brna před švédskými vojsky v roce 1645 se opět od pátku do neděle koná Den Brna. Hlavní program slavnosti probíhá v historickém centru města na náměstí Svobody a Zelném trhu, na hradě Špilberk a v parku na Kraví hoře, kde se pravidelně odehrává velkolepá rekonstrukce historické bitvy. Program najdete ZDE

    Den Brna
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Festival na nábřeží

    Zábava pro celou rodinu, divadelní představení, projížďky historickým parním vlakem i program přímo na hladině řeky jako je neckyáda nebo pouštění gumových kachniček. To je Festival na nábřeží, který se koná v sobotu na 16 místech podél řeky, od Bílovic nad Svitavou až po Brno-Komárov. Program najdete ZDE

    Neckyáda na řece Svitavě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Záchranáři v akci

    Ukázky techniky a práce Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnické záchranné služby ČR uvidíte v sobotu od 14 hodin ve Ski areálu Olešnice na Moravě. Předvedeno bude vyprošťování osob po nehodě, ukázky první pomoci i třeba bojové umění.

    Záchranáři v Olešnici na Moravě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Borůvkové hody

    Letos jubilejní 25. ročník oblíbených borůvkových hodů se koná o víkendu v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem. V sobotu je obecním parku v Malé Morávce připraven celodenní program plný her a zábavy.

    Za borůvkovými knedlíky vyražte do Beskyd.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Výstava Harry Potter

    V areálu PVA EXPO Praha Letňany můžete vstoupit do příběhů čarodějnického učně Harryho Pottera. Zavede vás tam jedna z nejúspěšnějších putovních výstav současnosti. K vidění jsou autentické kostýmy, originální rekvizity i nezapomenutelná prostředí inspirovaná jak filmovou sérií Harry Potter™, tak i filmy Fantastická zvířata™. Díky moderním interaktivním technologiím se navíc můžete stát součástí kouzelnického světa. Výstava trvá do 21. března.

    Výstava Harry Potter v PVA Praha-Letňany.
    Autor: ČTK / Šimánek Vít

  • 15.

    Sherlock Holmes Exhibition

    Víc než 200 autentických exponátů, desítky interaktivních stanovišť a dokonalá atmosféra prostředí viktoriánského Londýna čeká na unikátní výstavě Sherlock Holmes. Výstava zároveň přibližuje i osobnost o autora, sira Arthura Conana Doyla – jeho život, inspirace i fascinaci vědou a logikou, které daly vzniknout nejslavnějšímu detektivovi všech dob – Sherlocku Holmesovi. Unikátní expozice je k vidění v Galerii Bílá labuť v Praze.

    Unikátní výstava odhaluje tajemství Sherlocka Holmese.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 16.

    Poklady Přemyslovců

    Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE

    Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný.
    Zdroj: Blesk.cz - Frederikke Anna Toman

  • 17.

    Legiovlak na cestách

    Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE

    Legiovlak opět obráží česká nádraží.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 18.

    Výstava kostek

    Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.

    LEGO výstava v Praze na Černém Mostě.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 19.

    500 let Habsburků

    Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete do konce října.

    Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 20.

    Muzeum Čtyřlístku

    Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.

    V Doksech na Českolipsku otevřeli zcela nové Muzeum Čtyřlísktu.
    Autor: ČTK / Radek Petrášek

  • 21.

    Indiánská vesnice

    Indiánská vesnice v Růžové na Děčínsku přibližuje celé léto život prérijních indiánů. Uvidíte zde dobově zařízená týpí, indiánské oblečení, hračky, zbraně i hudební nástroje. Můžete si zkusit lukostřelbu, hod oštěpem a tomahawkem. Každou sobotu je pak na programu show s indiánskými tanci, písněmi a divadlem.

    Indiánské vesnice v Růžové na Děčínsku.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 22.

    Kult svatých těl

    Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE

    Baltazar 950 hodin práce
    Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

  • 23.

    Sochy z písku

    Venkovní výstava Sochy z písku v Písku se letos koná už po dvacáté! Jubilejní edice nese téma „Otava plyne, Písek tvoří“ a nabízí osm originálních pískových soch, které propojují historii, přírodu i současný život města. Výstava je volně přístupná na tradičním místě u Kamenného mostu.

    Sochy z písku v Písku.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 24.

    Historie československých hraček

    Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.

    Retro hračky uvidíte v Muzeu Komenského v Přerově.
    Autor: ČTK / Peřina Luděk

  • 25.

    Brno policejní

    Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.

    Výstava Brno policejní v Technickém muzeu.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 26.

    Volá Napoleon

    Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE

    Jedním z hlavních magnetů expozice je virtuální císař Napoleon Bonaparte. S návštěvníky mluví přes sluchátko česky, francouzky, německy a anglicky.
    Autor: Hynek Zdeněk

  • 27.

    Hračky našich babiček

    Výstavu historických dětských kočárků a hraček si můžete prohlédnout v muzeu ve Ždánicích. K vidění jsou proutěné, dřevěné a koženkové kočárky, historické panenky, legendární československé plastové hračky a stolní hry ze 70. a 80 minulého století. Nachystaný je i doprovodný program pro děti. Expozice tu bude až do konce října.

    Výstava historických hraček ve Ždánicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

    Fotogalerie
    70 fotografií
    Sportmánie v Plzni.
    Sportmánie v Plzni.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

     

     

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Rak
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Lev
Váš vztah zaznamená jak okamžiky plné upřímné radosti ze společně strávených chvil, tak i lehké slovní potyčky, které mohou zranit. Snažte se o všem otevřeně mluvit a neutíkejte předem s pocitem křivdy. Zjistíte, že konflikt vznikl nedorozuměním.
Panna
Dobře uděláte, když se budete soustředit především na sebe. Cítíte, že to nutně potřebujete a navíc víte, že v době dovolené se bude veškerý váš zájem točit kolem rodiny a přátel. Proto si teď užijte příjemné chvilky o samotě a načerpejte energii.
Váhy
Nad vaším sektorem peněz bude bdít Jupiter, což vám přinese zvýšení příjmů a svým způsobem i blahobyt. Spoléhejte se ovšem výhradně na peníze, které sami vyděláte. Půjčky, výnosy z investic či pronájmů i pojištění či sociální dávky budou nejisté.
Štír
Bytostně zatoužíte po lepším postavení a výdělku. Neotálejte a snažte se tomu podřídit vše. Nejnáročnější období bude pro vás konec pracovního týdne, kdy budete nuceni k nějakému důležitému rozhodnutí, které se bude týkat vaší práce a seberealizace.
Střelec
Bohužel si toho dnes naložíte v práci více, než můžete zvládnout. Bude proto dobré zaměřit se na to podstatné, čeho chcete dosáhnout. Jedna věc je mít plno nápadů, druhá, zda je nutné se tak štvát. Hrozí vám navíc nečestné jednání jednoho z kolegů.
Kozoroh
Celý den vás bude provázet potřeba najít harmonii a rovnováhu. Vaše odhodlání je natolik silné, že tím překvapíte i sami sebe. Dovede vás to až k radikálnímu rozhodnutí, na které se už dlouho čekalo. V zaměstnání si budete připadat jako sóloví hráči.
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