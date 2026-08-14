Tipy na víkend: Chodské slavnosti v Domažlicích! Den Brna i setkání „amerik“

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Koruna ze Slezské Středy patří k nejvzácnějším exponátům výstavy, její původ ale dodnes není jasný.
Zdroj: Blesk.cz - Frederikke Anna Toman
Víkend v polovině srpna bude opět tropický. Místy naměří až 36 stupňů, v neděli se čekají bouřky. Ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.
Centrum Domažlic bude od pátku do neděle opět patřit Chodským slavnostem a Vavřinecké pouti. Na několika scénách se představí na 600 účinkujících sólistů a členů národopisných souborů z naší země i ze zahraničí. Napečenou bude tisíc chodských koláčů, bez kterých se slavnost rozhodně neobejde a součástí je i bohatý jarmark. Program najde ZDE
Největší sportovní akce města Plzně pro celou rodinu začne v sobotu a potrvá až do 23. srpna. Každý den bude připraveno několik desítek sportovních stanovišť, kde si kromě tradičních sportů pod vedením instruktorů můžete zkusit i méně známé a netradiční sporty. Akce se uskuteční v amfiteátru za OC Plzeň Plaza a okolí.
V Plzni v pátek večer začíná Festival na ulici a potrvá až do příští soboty. Na několika scénách vystoupí přes 150 hudebníků napříč žánry, tanečníků i spisovatelů. Představí se také neziskové organizace, akce nabídne i zábavu pro děti. Festival se z velké části přesunul do areálu DEPO2015. Program najdete ZDE
*Králíky – V kralické pevnostní oblasti se celý víkend bude konat historicko- vojenský program. Hlavním bodem programu je několik bojových ukázek s tématem 2. světové války, prezentace AČR, integrovaného záchranného systému, policie, vězeňské služby a dalších složek.
*Branná – Na zámku Kolštejn se v sobotu odehraje ukázka na téma připomínající dramatické události osudového podzimu 1938 v pohraničí.
*Pánov u Hodonína – Na Vojenském dni jsou v sobotu připraveny bitevní ukázky a bojová technika v akci. Součástí programu je i předvedení práce hasičů a PČR.
V letošním bedekru Blesk Extra Speciál najdete tipy na výlety na 50 nejzajímavějších českých a moravských hradů i do podhradí. V obsáhlém paperbacku jsou jedinečné snímky z dronu, letadla i balónu. Najdete zde příběhy, legendy, historii, tipy na restaurace, kavárny i detaily k parkování a vstupnému, dále turistické trasy a cesty na vyhlídky.
Především se můžeme těšit na velkou sadu slevových kuponů v řádu tisíců korun. Zvýhodněné vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy. Na historické tramvaje, do divadel, obchodů, na koncerty nebo na masáže. Letos prvně také na festivalovou tour HRADY.CZ. Cena je 99 Kč a koupit můžete u všech dobrých obchodníků a na iKiosek.cz
Domácí i zahraniční folklorní soubory vystoupí na mezinárodním festivalu v Palackého sadech v Písku až do neděle. Mnohé z nich s sebou přivezou ukázky zvyků, tanců a umění například až ž Indie, Mexika či Tchaj-wanu. Festival má ve městě více než 30letou tradici.
Spanilá jízda, závody traktorů v slalomu sprintu, divácká soutěž v koulení pneumatik, výstava historických a moderních traktorů a další program je připraven na sobotu při akci Železnohorský traktor ve Žďárci u Seče. Akce začíná úderem poledne.
Mezinárodní sraz amerických automobilů, trucků, Jeepů a motocyklů se uskuteční v pátek a v sobotu v areálu Šikland ve Zvoli na Vysočině. Na místě bude k vidění stovky strojů a připraven doprovodný americký program včetně například vystoupení siláka či velká ohňová show.
Vystoupení historických šermířů, kejklířů, ukázky dobové kuchyně, středověký jarmark a spoustu zábavných aktivit s tematikou středověku. To nabízí v sobotu Templářské slavnosti v areálu zámku ve Vsetíně.
Na památku úspěšné obrany města Brna před švédskými vojsky v roce 1645 se opět od pátku do neděle koná Den Brna. Hlavní program slavnosti probíhá v historickém centru města na náměstí Svobody a Zelném trhu, na hradě Špilberk a v parku na Kraví hoře, kde se pravidelně odehrává velkolepá rekonstrukce historické bitvy. Program najdete ZDE
Zábava pro celou rodinu, divadelní představení, projížďky historickým parním vlakem i program přímo na hladině řeky jako je neckyáda nebo pouštění gumových kachniček. To je Festival na nábřeží, který se koná v sobotu na 16 místech podél řeky, od Bílovic nad Svitavou až po Brno-Komárov. Program najdete ZDE
Ukázky techniky a práce Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a Zdravotnické záchranné služby ČR uvidíte v sobotu od 14 hodin ve Ski areálu Olešnice na Moravě. Předvedeno bude vyprošťování osob po nehodě, ukázky první pomoci i třeba bojové umění.
Letos jubilejní 25. ročník oblíbených borůvkových hodů se koná o víkendu v Malé Morávce a v Karlově pod Pradědem. V sobotu je obecním parku v Malé Morávce připraven celodenní program plný her a zábavy.
V areálu PVA EXPO Praha Letňany můžete vstoupit do příběhů čarodějnického učně Harryho Pottera. Zavede vás tam jedna z nejúspěšnějších putovních výstav současnosti. K vidění jsou autentické kostýmy, originální rekvizity i nezapomenutelná prostředí inspirovaná jak filmovou sérií Harry Potter™, tak i filmy Fantastická zvířata™. Díky moderním interaktivním technologiím se navíc můžete stát součástí kouzelnického světa. Výstava trvá do 21. března.
Víc než 200 autentických exponátů, desítky interaktivních stanovišť a dokonalá atmosféra prostředí viktoriánského Londýna čeká na unikátní výstavě Sherlock Holmes. Výstava zároveň přibližuje i osobnost o autora, sira Arthura Conana Doyla – jeho život, inspirace i fascinaci vědou a logikou, které daly vzniknout nejslavnějšímu detektivovi všech dob – Sherlocku Holmesovi. Unikátní expozice je k vidění v Galerii Bílá labuť v Praze.
Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. nebo textilie z hrobu svaté Ludmily a dalších více než 900 vzácných exponátů z více než 70 tuzemských i zahraničních institucí je k vidění v Národním muzeu v Praze na výstavě »Přemyslovci – panovnická dynastie a její doba«. Výstava má ambice zařadit se mezi nejvýznamnější výstavní projekty v evropském kontextu. Navštívit ji můžete do 15. října. Více čtěte ZDE
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Legiovlak opět vyrazil na cestu po českých a moravských železnicích. Unikátní legionářské muzeum na kolejích zastaví do konce listopadu na 24 nádražích. Jestli projede i vaším městem, najdete ZDE
Z 15 milionů LEGO kostek jsou vytvořeny desítky modelů, mnoho pohyblivých, některé v životní velikosti včetně například vozu Ferrari. Modely vás zavedou do mnoha pohádek a filmu, mezi dinosaury, k vidění jsou reálné stavby z celého světa. K tomu velká herní zóna. Do OC Westfield na Černém Mostě v Praze můžete zavítat do 6. září.
Zámek v Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zve na výjimečnou výstavu k 500. výročí Habsburků na českém trůně. K největším lákadlům patří kopie svatováclavské koruny zapůjčená arcivévodou Karlem Habsburským, kopie Řádu zlatého rouna, císařský kočár a další předměty připomínající slavnou habsburskou éru. Výstava je v běžně přístupných částech zámku, ale i v prostorách, které jsou návštěvníkům jinak skryté. Zavítat sem můžete do konce října.
Přímo do oblíbeného komiksu vstoupíte v novém Muzeu Čtyřlístku v Doksech. Muzeum se z jedné místnosti rozšířilo do dalšího prostoru, přibyly velkoformátové ilustrace, které Němeček nakreslil přímo pro muzeum. Součástí jsou také 3D exponáty jako červené autíčko Čtyřlístku nebo Myšpulínova vzducholoď, Fininčina kuchyně, Pinďův strašidelný les a další známé kulisy.
Indiánská vesnice v Růžové na Děčínsku přibližuje celé léto život prérijních indiánů. Uvidíte zde dobově zařízená týpí, indiánské oblečení, hračky, zbraně i hudební nástroje. Můžete si zkusit lukostřelbu, hod oštěpem a tomahawkem. Každou sobotu je pak na programu show s indiánskými tanci, písněmi a divadlem.
Výstava na hradě a zámku Bečov nad Teplou představuje 18 děl a nabízí detailní pohled na zdobení ostatkových relikviářů a přibližuje tradici uctívání ostatků svatých. Vidět je tu můžete až do konce října. Více o autorovi i dílech čtěte ZDE
Venkovní výstava Sochy z písku v Písku se letos koná už po dvacáté! Jubilejní edice nese téma „Otava plyne, Písek tvoří“ a nabízí osm originálních pískových soch, které propojují historii, přírodu i současný život města. Výstava je volně přístupná na tradičním místě u Kamenného mostu.
Pohled na vývoj československých hraček od poválečného období až do roku 1990 nabízí výstava »Kdo si hraje, nezlobí!« v Muzeu Komenského v Přerově. K vidění tu budou stovky exponátů ze sbírek i od soukromníků, které vás vrátí do dětství. Výstava připomene také slavné výrobce a návrháře. Přístupná bude do 20. září.
Návštěvnickým trhákem slibuje být nová výstava v brněnském Technickém muzeu mapující éru prvorepublikové policie v letech 1918 až 1945. K vidění budou historické motocykly, kriminalistické pomůcky, zbraně pachatelů, vyloupená pokladna, ale i děni po okupaci Československa v roce 1939. Výstava vznikla ve spolupráci s Klubem policejní historie Brno, Kromě pondělí a úterý je přístupná každý den až do konce roku.
Zámek Slavkov u Brna hostí novou stálou expozici věnovanou napoleonským válkám. Hlavním lákadlem je virtuální postava Napoleona Bonaparte, která rozmlouvá s návštěvníky přes telefonní sluchátko. Na výstavě je i originál císařovy šavle, jeho lovecké zbraně i cestovního neceséru, který použil ráno v den bitvy u Slavkova. Výstava je otevřena denně. Více čtěte ZDE
Výstavu historických dětských kočárků a hraček si můžete prohlédnout v muzeu ve Ždánicích. K vidění jsou proutěné, dřevěné a koženkové kočárky, historické panenky, legendární československé plastové hračky a stolní hry ze 70. a 80 minulého století. Nachystaný je i doprovodný program pro děti. Expozice tu bude až do konce října.
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