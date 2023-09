Tipy na víkend: Bitva na Bílé hoře, Den hrdinů, Oktoberfest i výstava koní

V areálu Holešovické tržnice v Praze 7 nebo na Zelňáku v Brně se do neděle koná český Oktoberfest. Čepovat se budou tradiční německá piva, vařená speciálně pro Oktoberfest. Nebudou chybět typické pochoutky, jako jsou preclíky, ředkvičky nebo bavorské klobásy.

V sobotu se uskuteční přehlídka amerických vozidel, kterou pořádá 1st Veteran US Cars Club Praha na parkoviště OC Letňany v Praze. Program akce nabízí nejen předváděcí rampu, ale i vystoupení legendární rockabilly formace Srewballs, která dodá akci nezapomenutelnou atmosféru.

Bedekr Blesku na rok 2023 vás zavede nejen do zámeckých a hradních zahrad.

Nový cestovatelský bedekr Blesku vás pozve na mnoho výletů po českých a moravských zámeckých, hradních a dalších zajímavých zahradách. Nadchne vás jejich krása, poznáte mnohá tajemství a hlavně si je zamilujete. Součástí brožury, kterou koupíte v běžné prodejní síti za 99 korun, je i mnoho slevových kuponů. Vzhůru do zahrad!

*Plzeň - Na tradiční místo v Plzni „U Branky“ se v pátek a sobotu sjedou vinaři z různých vinařských podoblastí Čech a Moravy, aby zde představili to nejlepší ze své aktuální produkce.

*Praha – Vybraná vína, lahodný burčák, delikatesy z celého světa, tradiční řemesla to je tradiční vinobraní v Grébovce, které se odehraje v pátek a sobotu.

Jubilejní 30. ročník nejstarší středoevropské výstavy koní určené všem příznivcům jezdeckého sportu, vozatajství, drezury, ale i samotného chovu koní proběhne tradičně na Výstavišti v Lysé nad Labem od pátku do neděle. Vyvrcholením bude Večerní koňská galashow doprovázená audiovizuálními efekty a živou hudbou.

*Kořenov – Povozit se na jediné české ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova a Harrachova a v Kořenově navšítivt bramborové hody můžete tuto sobotu.

12. Unikátní jízdy autobusů

Fanoušci autobusů si v sobotu v Brně přijdou na své. Uskuteční se tam první sraz takzvaných šotoušů (příznivci MHD a železnice). Do akce se zapojí 11 dopravních podniků, které do města přivezou různé typy autobusů. Magnetem by se mohl stát dvoupatrový doubledecker z Ostravy. Všechny autobusy pohromadě uvidí zájemci v 11 hodin na výstavišti. Poté se rozjedou na speciální linku se zastávkami: Klusáčkova, Náměstí Míru, Mendlovo náměstí, Konečného náměstí a Zimní stadion.