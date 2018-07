Vytrhli demonstrantce tibetskou vlajku: Incident se vrací před soud

Klíčová je podle serveru věta soudce NS Vladimíra Veselého, v níž uvádí, že podle popsaného skutku mohlo dojít k trestnému činu loupeže. „Obvinění totiž podle zde uvedených skutkových okolností užili vůči poškozené násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci - tibetské vlajky, kterou přidržovala přitisknutou ke svému tělu,“ uvedl soudce Veselý.

Třídenní návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v březnu 2016 v Praze provázely demonstrace proti politice Pekingu v oblasti lidských práv, některé se neobešly bez potyček mezi odpůrci a příznivci čínského režimu. Při jedné z nich se Číňan a Číňanka pokusili vytrhnout demonstrantce vlajku, museli ale překonat její odpor. Přitiskla ji k tělu, chvíli se přetahovali. Nakonec se Číňanům podařilo ženě vlajku ukořistit a hodili ji do řeky.

Podle pražských soudů nebyl tento incident trestný čin, a to i s ohledem na mizivou hodnotu vlajky, a případ předaly do přestupkového řízení. U trestného činu loupeže ale není podle nejvyššího státního zástupce nezbytná majetková motivace, klíčová tedy není ani hodnota vlajky. „Podstatné zde je, že obvinění užili proti poškozené násilí, a to v úmyslu zmocnit se vlajky, jež byla ve vztahu k nim zjevně věcí cizí,“ uvedl v dovolání šéf žalobců. Škodlivost činu zvyšuje podle Zemana jeho politická motivace. Číňané zasáhli do svobody demonstrantky projevovat své postoje k tibetské otázce. „Zohlednění zásahu do svobody vyjadřování by bylo na místě i za situace zcela opačné,“ zdůraznil nejvyšší státní zástupce.

Případ se nyní vrací k Obvodnímu soudu pro Prahu 7.