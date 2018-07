Fekálie v moři či pláž posetá páchnoucími řasami: S reklamací u cestovky nepochodíte

V úterý část moře a pláže v oblíbeném letovisku Dubrovník zasáhly fekálie. Mezi nešťastníky, kteří se zrovna koupali, byl i čtenář Blesku, který popsal nepříjemný zážitek. Kdo by si myslel, že má po něm nárok na reklamaci zájezdu, mýlil by se. Peníze by zpět nedostal ani za předpokladu, že by koupání pokazilo něco typičtějšího - například naplavené řasy. Podle cestovek jde totiž při znečištění vody o „vis maior“, neboli vyšší moc, a tak mají zákazníci smůlu.

„Všude kolem nás byly najednou samé hnědé skvrny. Když jsem si pak sundal masku, začal jsem to i cítit,“ popsal svůj zážitek čtenář Blesku Erik, který tráví rodinnou dovolenou v chorvatském Dubrovníku.

„Moje teta se skoro utopila, jak jí to zacpalo šnorchl! Ještě teď to rozdýcháváme a přijde nám, že ten smrad je pořád cítit. A to jsme se třikrát sprchovali,“ dodal muž s tím, že cestovka mu za pobyt peníze nevrátí, protože to prý není její chyba. „Byli jsme celí od ho*en!“ Čtenáře Blesku zaplavily v Dubrovníku fekálie

Cestovky: Fekálie jsou rarita

Oslovení zástupci cestovních kanceláří i Blesk Zprávám potvrdili, že zasáhla vyšší moc a na tu se reklamace nevztahuje. „Vzhledem k tomu, že pořadatelům zájezdu, ani hoteliérům na místě pravděpodobně nebylo známo, že ke kontaminaci dojde, může být posuzována jako ´vis maior´,“ popsal mluvčí Exim Tours Stanislav Zima. Prokleté Chorvatsko? Po záplavě fekáliemi přišlo zemětřesení

S fekáliemi v moři se prý ještě nikdy firma nesetkala. Nejčastěji si klienti stěžují na vyplavené mořské řasy, což se stává třeba po bouřích, nebo po větrném počasí.

„Místy se objevují stížnosti na znečištěné moře řasami. Řasy jsou zcela běžným přírodním jevem, který většina klientů chápe,“ popsal i mluvčí cestovky Fischer Jan Bezděk s tím, že ani u nich by s reklamací klient nepochodil.

U situace v Dubrovníku prý stále cestovka čeká na nějaké aktuální zprávy od jejich zastoupení v Chorvatsku. „Nemáme žádnou informaci, že by kontaminace byla přímo na nějaké pláži, kde se koupou turisté. Zátoka Pile je přímo u hradeb starého města v Dubrovníku, nejsou zde žádné hotelové pláže a turisté sem za koupáním nemíří,“ dodal mluvčí.

V Chorvatsku nesmí lidé do moře ani na pláž. Fekálie zaplavily Dubrovník

Zákaz koupání

Kvůli fekálnímu znečištění chorvatské úřady vyhlásily zákaz koupání a doporučily turistům, ať se vyhýbají i plážím. Není přesně jasné, jak dlouho zákaz potrvá. Zatím se údajně nepodařilo zjistit ani to, odkud znečištění pochází.

„Úřad veřejného zdraví Dubrovník-Neretva doporučuje zákaz pobytu v moři, koupání a rekreaci,“ informovali hygienici.