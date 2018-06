Silná menstruace trápí tisíce Češek. Od křečí uleví i orgasmus, radí Petra

Až pětina žen v Česku se potýká s velmi bolestivou menstruací, která je dokáže vyřadit z běžného „provozu“. V některých případech nepomáhají ani prášky proti bolesti a pracovní výkon takových žen se může strmě propadnout. „Je to tabuizované téma a partneři nebo kolegové v práci by to měli více vnímat,“ řekla ve studiu Blesku Petra Mikulcová, která založila iniciativu #MámSvéDny. Podle ní můžou kritické chvíle svíjení v křečích zmírnit i erotické pomůcky a orgamus.

„Přibližně 20 procent žen má zkušenost s velmi bolestivou menstruací, která ovlivňuje jejich pracovní výkon, paralyzuje je. Musí buď zůstat v posteli, nebo si vzít hodně prášků proti bolesti. A to není malé číslo, jen s o tom příliš neví. Ženy to nedávají najevo a snaží se to skrývat,“ uvedla v rozhovoru Petra Mikulcová, která si sama v minulosti s problémovou menstruací potýkala.

I proto založila iniciativu, která by měla toto téma dostat do širšího povědomí. A zároveň ženám radí, jak se s těmito problémy lépe vypořádat. Například akcentuje téma, že gynekologové často bolesti při menstruaci řeší nedostatečně.

Milana si pletou lidé se ženou. Zatkli ho proto na hranicích, trpí i na úřadech

Mluvit by se podle Mikulcové mělo více také o dopadech dopady silné menstruace na práci. „V současné době fungujeme v mužském rytmu a lineárně, každý den úplně stejně, kdežto žena je cyklická. A to, že se o bolestivé menstruaci budeme bavit, to může napomoci tomu, aby se situace změnila,“ myslí si Mikulcová.

Menstruační volno? „Špatná cesta,“ míní Petra

Současně ale odmítá diskuse o speciálním volnu pro ženy. Prý by jim zbytečně ublížilo. „Nejsem zastánce menstruačního volna, které v některých zemích funguje. Má to více minusů, ženy by to ocejchovalo a dávalo by to prostor k nějakým nerovnostem na pracovišti,“ říká s tím, že v v tomto ohledu je lepší poskytovat například home office, plošný sick day nebo flexibilní pracovní dobu. „Navíc kultura práce v Česku není tak vyspělá a neumím si představit, že by se takové volno zavádělo,“ dodala.

„Jediná vada: jsem žena.“ Ženy mají míň než muži, Česko je v rozdílu v platech 2. v EU

„Byl uskutečněný výzkum, který porovnával ženu, které omylem vypadl z kabelky tampon a ženu, které vypadla sponka. Ukázalo se, že žena s tamponem byla lidmi vnímána jako méně kompetentní, zranitelná a byla jim méně sympatická. Je to v nás historicky zakořeněno. Je potřeba s tím pracovat a šířit mezi ženy i muže. Jde stále o tabuizované téma,“ zmínila Mikulcová.

V pracovních i partnerských vztazích může podle iniciátorky osvětových aktivit hlavně vcítění. „Muž by měl vnímat a přijmout skutečnost, že ženu menstruace bolí. Pomoci s bolestmi může například orgasmus, což platí v partnerském vztahu. A v profesním vztahu na pracovišti je důležité pochopení a uvědomění si, že ženy fungují v cyklech a ženy mohou mít velké a nepříjemné bolesti,“ prohlásila.