Slevy na jízdném seberou 400 milionů pro učitele, bouří se studenti. Babiš tlumí hněv

Učitelé i studenti se bouří proti škrtání peněz kvůli levnějšímu jízdnému. Česká středoškolská unie a studenti vysokoškolských oborů v otevřeném dopise vyzvali premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), aby jeho vláda revokovala usnesení o zavedení slevy ve vlacích a autobusech pro seniory a studenty. Obávají se totiž, že to bude znamenat škrty 400 milionů korun v rozpočtu ministerstva školství, které je podle nich dramaticky podfinancované. Babiš ale tvrdí, že kabinet přesouvá jen peníze, které ministerstva nedokázala utratit.

„V programovém prohlášení vláda vyzdvihuje školství jako jednu ze svých priorit, spolu s navýšením platů učitelů na 150 procent jejich stávající výše. Skutečnosti poslednich dní v nás však vzbuzují pochybnosti o tom, zda se jedná o vážná slova, nebo pouze plané sliby,“ uvedl ve společném prohlášení obou spolků místopředseda iniciativy Otevřeno Daniel Pražák.

Babiš: Jde o šílenou dezinformaci

Tento závěr ovšem ve svém nedělním příspěvku na Facebooku odmítl premiér v demisi Andrej Babiš. „Není to tak. Přesunem nečerpaných výdajů nedochází k žádnému omezení výdajů kapitol,“ napsal. Podle něj je tak studentská interpretace škrtů nesmyslná a mylná. Zopakoval, že jde o peníze, které ministerstva nezvládla utratit. „To znamená, že se o tyto úspory nemůžou a logicky tedy ani nebudou snižovat platy učitelů,“ dodal.

Jeho verzi podpořilo ve svém prohlášení i samotné ministerstvo školství, vedené nominantem ANO Robertem Plagou. To upozornilo, že peníze na zlevnění jízdného se nebudou brát z financí na regionální školství, ze kterých se mimo jiné vyplácí platy pedagogických i nepedagogických pracovníků.

„MŠMT se v souvislosti s financováním zlevněného jízdného krátil rozpočet o 400 milionů korun. Téměř 300 milionů půjde z nedočerpaných prostředků na mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu,“ vysvětluje v prohlášení ministerstvo. Zbylých 100 milionů má jít z investičního programu pro vysoké školy. V tom podle ministerstva nedojde letos ani přes prodloužení termínu realizace k dočerpání plánované alokace.

Studenti: Ať se nalezené miliony použijí jinde ve školství

Podobné vysvětlení ovšem studentům nestačí. Upozorňují především na to, že české školství je dlouhodobě podfinancované z pohledu srovnání se zeměmi OECD. „Jakékoliv finance jsou v současné situaci pro školství klíčové. Jestliže se dají přesunout, což vláda dokladuje právě jejich odkloněním do slev na jízdné, nepovažujeme jediný důvod pro jejich neinvestování zpět do vzdělávání za relevantní. Naopak požadujeme, aby vláda naěla cestu, jak peníze efektivně využít právě pro účely zkvalitňování vzdělávání,“ reagovala na Babišův argument předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová.

Sleva ve výši 75 procent na jízdné ve veřejné dopravě se bude od 10. června vztahovat na cestující starší 65 let a studenty do 26 let. Stát vyjde od příštího roku na 5,83 miliardy korun ročně, letos kvůli tomu dostane ministerstvo dopravy 3,26 miliardy z vládní rozpočtové rezervy. Babiš už dříve řekl, že vláda v letošním rozpočtu našla úspory 8,4 miliardy korun. Z těchto peněz chce kabinet dát čtyři miliardy krajům na opravy silnic 2. a 3. třídy a zbytek využije na slevy jízdného.

„Není tedy pravda, že peníze na opravy silnic 2. a 3. tříd a finanční prostředky na slevy jízdného jdou na úkor českého školství nebo vědy a výzkumu. Naopak naše vláda peníze na vědu a výzkum navyšuje,“ zdůraznil předseda vlády v demisi. V příštím roce podle něj stát přidá na vědu dvě miliardy korun, celkem téměř 37 miliard.