Jejich činnost za oceánem se soustřeďuje na obchod s drogami. V Americe je vyrábějí, prodávají a pašují zpátky do Evropy. Úřady proti nim už několikrát zasáhly, největšího úspěchu dosáhly v New Yorku v roce 2015, kdy zničily drogový gang.

’Ndrangheta v Americe

Severní a Jižní Ameriku mafiáni využívají především pro pašování drog, celkový obrat z jejich prodeje byl podle posledních zdrojů v roce 2013 609 miliard korun. V Kanadě obchodují se zbraněmi, heroinem a kokainem, zástěrku jim dělají stavebnické firmy. Kokain získávají hlavně ze středoamerického Salvadoru. V Kolumbii má ’Ndrangheta blízké vztahy s drogovými kartely, odtud pak pašují drogy do Evropy. USA je pro mafii přestupní stanicí, přes své lidi ve Spojených státech udržují kontakty s mexickými a kolumbijskými drogovými gangy.

Důvod, proč musel zemřít?! Zveřejnili poslední článek novináře Kuciaka: Napsal, kdo je napojený na mafii

Mafiánská pizzerka

Až do roku 2015 měla ’Ndrangheta drogové sídlo v restauraci Cucino a Modo Mio („Uvařím si podle sebe“) v New Yorku. V rodinné pizzerii produkovali stovky kil heroinu a kokainu, které pak dováželi přes Nizozemsko a Španělsko do Evropy. Policie na místě zajistila 60 kilogramů kokainu, tisíce dolarů a obrovský arzenál zbraní. Zadržení přiznali spojení s kalábrijskou mafií.

Nemají problém se dostat ani do nebezpečné Sýrie, kam distribuují heroin. Ve svém repertoáru ale nemají jen tvrdé drogy, obchodují i s lehkými, například do Maroka dovážejí hašiš. Z Jihoafrické republiky pašují diamanty. Poměrně velkou základnu má kalábrijská mafie i v Austrálii, řídí tam nejen obchod s drogami a zbraněmi, ale i různá kasina. Jejich hlavním polem působnosti ale zůstává Evropa.

Popravy, drogy a zemědělské dotace: Za vraždou novináře Jána Kuciaka stojí nejmocnější italská mafie 'Ndrangheta?

Drogy a praní peněz

Z Kalábrie jejich chapadla sahají téměř na celý evropský kontinent. Rusko a Holandsko jim slouží jako největší pračky špinavých peněz. V ostatních státech se věnují své tradiční činnosti: nelegálním obchodům, pašování drog a zbraní. V Německu jsou zapojení do obchodu s migranty, Španělsko je jejich tranzitní oblastí, kam směřují jejich dodávky z a do Afriky.

’Ndranghetě rozhodně nejsou cizí ani vraždy a vydírání. Účty si se znepřáteleným klanem vyřizovala v roce 2007 v Německu, kde Kalábrijci zabili šest lidí. Policie následně zadržela několik Italů, ti byli odsouzeni na doživotí. Německé úřady varovaly, že činnost mafie je v Německu čím dál intenzivnější a působí zvláště na jihu a východu země. Začátkem roku bylo při razii zatčeno 169 osob spolčených s kriminálními organizacemi, většina z nich má vazby právě na ’Ndranghetu.

Na 200 novinářů má policejní ochranu. V Itálii po nich jde mafie a extremisté

Eurofondy

Značné částky získávají i z čerpání eurofondů, se kterým podle bývalého šéfa italského parlamentního výboru boje proti mafii Francesca Forgioneho začali už v 70. letech. Díky svým kontaktům jsou schopni vyhrávat tendr veřejných zakázek. Na eurofondech si tak vydělali asi 60 miliard korun, nejvíce peněz „vysáli“ z jejich domovské Kalábrie. ’Ndranghetě podle Forgioneho nezáleží na tom, kdo je u moci, pravice nebo levice, jsou schopni pracovat se všemi. Specializují se i na kupčení s hlasy před volbami.

Na Slovensku zastřelili novináře. Psal o lidech blízkých Ficovi a jeho straně Smer

Kuciak na stopě mafiánů?

Do vyšetřování působení Kálabrijců na Slovensku se pustil investigativní novinář Ján Kuciak (†27). Ten těsně před smrtí rozpracoval článek, který popisuje aktivity italského podsvětí na Slovensku a osoby blízké italské mafii 'Ndrangheta v okolí slovenského premiéra Roberta Fica. Osobou přímo napojenou na mafii by měl podle něho být podnikatel Antonino Vadala, který má firmu i v Česku, Vadala Group CZ.

Kuciak v textu rovněž zmapoval podnikatelské vazby Vadaly s Ficovou asistentkou Máriou Troškovou a bývalým poslancem Ficovy strany Smer-sociální demokracie a nynějším tajemníkem bezpečnostní rady státu Viliamem Jasaněm. Není zatím jasné, zda motivem jeho vraždy byl právě tento článek. Policie však potvrdila, že k jeho zabití s největší pravděpodobností vedla Kuciakova investigativní činnost.