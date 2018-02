Vodáci se zlobí. Kvůli úřadům nebudou mít v řekách dost vody, bojí se

„Vládní návrh chce výpočtem stanovovat množství vody, které má pod odběrnými místy (obvykle jezy) zůstat v řece tak, aby dále plnila svou ekologickou funkci. Jenže v materiálu není vůbec zmíněna podpora vodní turistiky,“ poznamenal Petr Ptáček z vodáckého serveru Raft.cz.

Ptáček odkazuje na minulý metodický pokyn, kterým se vodoprávní úřady mohly řídit. Byl v něm text, že hodnoty minimálního zůstatkového průtoku mohou být stanoveny vyšší z důvodu například „zachování nebo zlepšení podmínek pro rekreaci u vody“.

„Teď je tento bod bohužel vypuštěn a z hlediska turistiky a rekreace není v návrhu žádná zmínka,“ dodal. Podle Ptáčka na mnoha turisticky vyhledávaných řekách dochází k tomu, že množství vody pod jezy je velmi nízké a neumožňuje dále plout. Zásadní problém nastává u derivačních elektráren, které dlouhým náhonem odvádí vodu a ta pak v úseku sta metrů i kilometrů v řece chybí, dodal.

Ministerstvo: S rekreační funkcí dál počítáme

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že s rekreační funkcí vody počítá. „Stejně tak v mezirezortním připomínkovém řízení počítáme s diskusí o dalších změnách i právě směrem k vodní turistice,“ uvedl Marek Čihák z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí. Doplnil, že návrh naopak ve většině případů minimální hodnoty navyšuje – v průměru o osm až 17 procent pro období květen až leden, o 18 až 25 procent pro období únor až duben.

Vodácké svazy (Junák – český skaut, Svaz vodáků ČR a Český svaz kanoistů) a také Klub českých turistů navrhují přidat do nařízení nový bod, a sice to, že vodoprávní úřad musí stanovením výše minimálního zůstatkového průtoku umožnit u malé vodní elektrárny na turisticky významných řekách v době turistické sezony (květen–srpen) a v denní době využívání povrchových vod k plavbě dle vodního zákona.

Vodáci mají podporu ze školství i Středočeského kraje

Vodáci získali podporu Středočeského kraje i ministerstva školství, které též poukázaly na absenci vodáckého sportu. Společně požadují uzpůsobit hodnoty tak, aby jejich výše ve stanovenou dobu umožnila plynule pokračovat alespoň úzkým koridorem. „Nutně to však nemusí znamenat jeho zvyšování. Domníváme se, že by nařízení nemělo preferovat jednoho zájemce o odběr povrchové vody, ale mělo by zohlednit i další zájmy spojené s řekou,“ uvedl Ptáček.

Připomínky k návrhu má také ministerstvo zemědělství, požaduje jeho přepracování ve spolupráci se státními podniky Povodí. Chybí mu v něm například analýza dopadů, jaké bude mít nařízení na nakládání s vodami. Podle mluvčí rezortu životního prostředí Petry Roubíčkové bude nyní úřad připomínky vypořádávat.