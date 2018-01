Manželé v Účtenkovce vyhráli nové auto. A státní loterie chystá překvapení

Mladí manželé z Náchodska vyhráli v loterii Účtenkovka rodinné auto a pro výhru si přijeli na ministerstvo financí do Prahy. Štěstí jim přinesla účtenka z drogerie za dvě stě korun. Ministerstvo aktuálně plánuje jednu výraznou změnu. Účtenky by do budoucna měly mít QR kód, který usnadní jejich registraci přes mobil do hry.

Výherkyně Karolína (30) měla z automobilu radost. Rodině se dvěma dětmi se „kombík“ bude hodit. Pavel (35) pracuje jako skladník a podle jeho slov by na nový vůz vydělával poměrně dlouho.

„Účtenky registroval manžel přes internet. Mohlo jich být asi tak dvacet. Výherní účtenka byla z drogerie a vyšla asi na 205 korun,“ prozradila pro Blesk Zprávy Karolína.

Zadávání všech účtenek mohlo zabrat tak půl hodiny, doplnil Pavel. Do prosincového kola ale prý poslal o něco méně dokladů o zaplacení. Mohlo jich být tak 10 až 15. Přes Vánoce prý neměli tolik času.

„Účtenky si beru víc“

Manželé nedělili nákupy na menší, aby měli účtenek víc, něco se u nich ale přece jen změnilo. „Myslím si, že si účtenky beru víc,“ zmínila Karolína. Nakupování je v rodině především její starost.

Schraňování účtenek chválila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Podle ní má Účtenkovka za úkol hlavně „vychovávat“ k tomu, aby lidé věděli, že brát si je v obchodě je normální.

„My jsme chtěli, aby si lidé účtenky brali, aby se neválely v koších. A podnikatelé si nestěžovali, že je to obtěžuje. Chtěli jsme zvýšit zájem a učit lidi. Učí se, že je to forma hry. Lidé vidí, že je normální vzít si účtenku i tehdy, pokud nemáme zboží, které bychom případně potřebovali reklamovat,“ popsala pro Blesk Zprávy Schillerová.

Loterie vyjde ročně ministerstvo financí na víc než 60 milionů korun

Účtenka mladých manželů byla jednou z více než 17 milionů zaregistrovaných za měsíc listopad. Do aktuálního prosincového kola loterie se podle statistiky ministerstva financí zatím zapojilo 436 tisíc lidí. Ti celkem zaregistrovali 16,4 milionu účtenek. Celkový počet zařazených je 14 milionů. Prosincové kolo loterie je totiž otevřené až do 12. ledna.

Brzy přijde i QR kód

Účtenkovku navíc čekají změny. Tou hlavní je, že by na některých účtech mohl přibýt QR kód. „Chceme nepovinné zavedení QR kódu tak, aby mobilní aplikace byla jednodušší, protože OCR (rozpoznávání textu, pozn. red.) je chybové a údaje se musí opravovat,“ popsala Schillerová. QR kódy budou nepovinné, chtěli je podle ministryně sami obchodníci, což vyplynulo z podzimního jednání s jejich zástupci. Vše by mělo být funkční do konce března. Díky QR kódu by bylo zadávání účtenek do soutěže výrazně snadnější.

Další změnou by měla být kontrola údajů. Pokud by soutěžící ve webové aplikaci něco zadal špatně, už by ho nepustila do dalšího kroku. To ale v současnosti analyzují vývojáři loterie. „Dále plánujeme průzkum veřejného mínění. Chceme oslovit reprezentativní vzorek respondentů, abychom si zjistili, co zlepšit. Jestli jsou spokojeni s cenami, co se jim nelíbí, abychom vše přizpůsobili jejich zájmu,“ řekla ministryně.

Kteří výherci vlastně jezdí na ministerstvo financí? Je to prý první pětice. Ne každý je ale ochotný přijet až do Prahy. V minulém kole Účtenkovky pozvání přijali dva lidé, v tomto jen mladí manželé Karolína a Pavel.