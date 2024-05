Případů černého kašle je už přes 12 tisíc! Loni bylo za celý rok necelých pět se nakažených

Může to být po delším čase dobrá zpráva. Za minulý týden lékaři podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) evidují 1266 nových případů černého kašle, což je zhruba o pětinu méně než v předchozím týdnu. Od začátku letošního roku do neděle 5. května jich bylo 12 239. Ve srovnání s loňským celým rokem, kdy bylo zachyceno 494 případů, je to však stále vysoké číslo. Nemoc u většiny nakažených nemá vážný průběh, hospitalizaci potřebuje 2,1 procenta pacientů. SZÚ o tom dnes informoval v tiskové zprávě.

„Vzhledem k nízkému počtu hospitalizovaných s pertusí lze předpokládat, že onemocnění u většiny osob nemá závažný průběh. To odpovídá i závěrům z mnoha studií, že v dobře proočkované populaci probíhá onemocnění většinou s mírným průběhem,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová.

Nízká potřeba hospitalizací souvisí s věkovou strukturou nakažených, zhruba třetina jich je ve věku 15 až 19 let. „Medián věku je 20 let a stále se snižuje,“ uvádí dále SZÚ. Nakazilo se také 161 dětí do jednoho roku, které ještě nemohou mít dokončené očkování. V nemocnici se jich letos léčilo 76, tedy skoro polovina. „Léčení pertuse u nejmenších dětí by vzhledem k možným závažným komplikacím onemocnění a jejich rychlému nástupu mělo vždy probíhat pod dohledem ve specializovaném zdravotnickém zařízení,“ napsal SZÚ.

Černý kašel neboli pertuse se nejčastěji projevuje typickými záchvaty kokrhavého, zajíkavého kašle, které mohou trvat několik týdnů. Mnohdy je nemoc spojená se zvracením, úbytkem váhy nebo celkovým vyčerpáním. Urputný kašel může způsobit až zlomeniny žeber, vznik kýly či pomočování.

Objevují se i nákazy příbuznými bakteriemi. „Podobné příznaky jako u pertuse, ale obvykle mírnější, mohou vyvolávat i jiné druhy bakterií bordetella,“ uvedla mluvčí SZÚ. Nejčastější je Bordetella parapertussis, které SZÚ eviduje letos 181 případů, vyskytuje se i Bordetella holmessi - ve 12 případech, a Bordetella bronchiseptica - jeden případ. „Proti těmto třem druhům bordetel vakcíny nechrání. Léčba probíhá stejně jako u černého kašle,“ doplnila Čechová.

Děti se proti černému kašli očkují povinně, bez něj nemohou být například přijaté do školky. Zájem o očkování dospělých je v současné době násobně vyšší než v předchozích letech, přestože vakcinace není hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Kvůli velkému zájmu i v dalších zemích byl dočasně vakcín nedostatek, v současné době si je lékaři mohou objednat.

