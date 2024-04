V Česku zemřel novorozenec s černým kašlem. Ministerstvo prozradilo, co byla příčina úmrtí

„Neprodleně mu byla poskytnuta maximální specializovaná péče, bohužel na následky onemocnění zemřel. U novorozence byl diagnostikován černý kašel, jeho zdravotní stav navíc komplikovaly další infekce,“ řekl bez dalších podrobností ČTK Sochor. Podle MZd bylo příčinou dítěte zemřelého ve FN HK respirační selhání, sepse a oboustranný zápal plic.

Podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáše Fošuma je statisticky nejčastější příčinou úmrtí dětí do jednoho roku věku oboustranný zápal plic způsobený bakterií streptokokem. „Příčinou úmrtí bylo respirační selhání, sepse a oboustranná pneumonie,“ řekl novinářům. U dítěte lékaři kromě černého kašle a streptokoka diagnostikovali ještě další infekce.

Video Ministerstvo: Zemřelo dítě nakažené černým kašlem - ČTK/Blesk Zprávy Video se připravuje ...

Úmrtí redakci iDnes.cz potvrdil epidemiolog Roman Prymula, který uvedl, že dítě bylo nakažené více chorobami. Černý kašel ale podle něj zřejmě hrál největší roli. Mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob redakci Blesk Zpráv potvrdil úmrtí kojence, ale s tím, že onemocnění černým kašlem nebylo hlavní příčinou jeho smrti.

„Pokud vím, zemřelo velmi malé dítě z Pardubického kraje. Mělo oslabenou imunitu a nakazilo se několika druhy bakterií včetně pneumokoka a Bordetella pertussis. Zatím mohu jen spekulovat, ale předpokládám, že u kojence sehrál právě černý kašel nejzásadnější roli,“ řekl pro iDnes.cz Prymula.

Ředitel Krajské hygienické stanice Pardubického kraje Lukáš Kristl odmítl redakci Blesku úmrtí kojence komentovat s tím, že informaci bude k případu podávat pouze Ministerstvo zdravotnictví.

To ale vyvrátilo názor epidemiologa Romana Prymuly, že černý kašel hrál zásadní roli při úmrtí kojence. „Černý kašel nebyl hlavní příčinou smrti dítěte,“ sdělil redakci Blesk Zpráv mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob.

Nejhorší situace za desítky let

Nemocnost na černý kašel je v Česku nejvyšší od 60. let minulého století. Již zemřeli dva nakažení senioři, druhým zaznamenaným úmrtím byla čtyřiaosmdesátiletá žena žijící v domově pro seniory na Chrudimsku.

První člověk nakažený černým kašlem, který letos v Česku zemřel, byl z Královéhradeckého kraje. Podle Státního zdravotního ústav (SZÚ) šlo o muže ve věku 62 let z okresu Náchod, který měl i další vážná onemocnění, zemřel 10. února. Nezemřel na onemocnění černým kašlem, ale na svá základní onemocnění, uvedli hygienici. V týdenní zprávě o tom informoval Státní zdravotní ústav (SZÚ). Mluvčí SZÚ Štěpánka Čechová doplnila, že kromě černého kašle měla žena i další infekci, černý kašel proto nelze určit jako jasnou příčinu úmrtí.

Případy, kdy lidé nakažení černým kašlem zemřeli, se v Česku několik let neobjevovaly, loni SZÚ evidoval jeden případ. První nakažený dvaašedesátiletý muž z Náchodska zemřel v únoru. Pacientka, která žila v domově seniorů, byla hospitalizována na začátku března.

Podle posledních čísel SZÚ se v Česku od začátku letošního roku do konce března nakazilo 5297 lidí. Z dat zdravotnických ročenek vyplývá, že více případů za celý rok bylo jen ve třech letech těsně po zahájení očkování v roce 1958, v roce 1960 jich bylo 5568.

Počty nemocných černým kašlem v Královéhradeckém kraji, stejně jako v dalších krajích, rostou několik týdnů v řadě. Minulý týden krajští hygienici zaznamenali 54 nových případů, o pět méně v porovnání s týdnem předchozím. Od začátku roku to bylo v kraji celkem 234 případů černého kašle, za celý loňský rok jich bylo 17. V lednu hygienici zaznamenali čtyři případy, v únoru 49 a v březnu 181 případů. Podle krajských hygieniků nejvíce nemocných v regionu je hlášeno ve věkové skupině 15 až 19 let. Minulý týden přibylo v Královéhradeckém kraji 54 případů tohoto onemocnění, před tím 59, 42, 26, 20 a 18.

Černý kašel v ČR: Příznaky, očkování, co dělat a jak ho léčit? Vše o epidemii přehledně!

Do konce dubna 100 000 vakcín

Do konce dubna podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) dorazí do Česka více než 100.000 vakcín proti černému kašli. Řekl to na dnešní tiskové konferenci. Zároveň apeloval na nevynechávání přeočkování dětí v pěti až šesti a deseti až 11 letech a na očkování těhotných, pro které se vyhradí vakcíny. Od začátku loňského roku lékaři aplikovali více než 81.000 těchto vakcín, loni 39.000.

Podle vrchního ředitele odboru ochrany veřejného zdraví Matyáše Fošuma budou vyhrazené vakcíny pro očkování těhotných, lékaři si je mohou objednat u distributora. „Je vytyčeno relativně velké množství tak, abychom pokryli všechny ženy, které jsou těhotné a mají o očkování zájem,“ řekl s tím, že objednané vakcíny budou dodány příští týden.

Vakcín podle Válka dorazilo tento týden 10.000 dávek, ke konci příštího týdne jich bude dalších 20.000 a do konce dubna přijde mimořádná dodávka z Francie. Další budou chodit pravidelně do konce roku. „V množství pro pravidelné očkování je objednáno více než 400.000 dávek,“ dodal. Očkování dětí je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, dospělým na něj zdravotní pojišťovny zpětně přispívají.

Od začátku letošního roku Státní zdravotní ústav (SZÚ) podle ředitelky Barbory Mackové eviduje 6006 případů černého kašle. Za tento týden do dnešního rána bylo 709 nových. Odborníci doporučují podobně jako v době covidu-19 dostatečné a časté větrání nebo utírání a dezinfekci ploch.