Na Vánoce si nepůjčujte, radí expert i vymahači. Na dluhy stačí jen chřipka

Řadu dlužníků dostala do problémů chřipka nebo jiné onemocnění. Alespoň to tvrdí analýza vymáhací agentury M.B.A. Finance. Lidé si často napůjčují na vánoční dárky i třicet tisíc korun. Jenže potom onemocní, jejich příjmy se rapidně sníží a dostanou se do dluhové spirály.

Po Vánocích často přichází chřipková epidemie a pro řadu domácností v Česku to může znamenat propad do dluhové pasti. Uvádí to vymáhací agentura M.B.A. Finance, podle její analýzy se do problémů se splácením dostávají dlužníci do dvou až čtyřech měsíců po Vánocích. Zkoumání se podrobilo 540 dlužníků, kteří se dostali do problémů s platbami za energie, telekomunikační služby, pojištění nebo bankovní financování.

Lidé si podle agentury obvykle na Vánoce půjčují do 30 tisíc korun. „Počátky problémů se splácením u významného počtu dlužníků nápadně kolidují s obdobím pravidelných chřipkových epidemií, kdy na dva týdny onemocní třeba i celá rodina a příjmy domácnosti najednou klesnou i na méně než polovinu,“ řekl provozní ředitel společnosti Jakub Zetek. „Pokud nemají finanční rezervu, snadno spadnou do dluhové spirály. Dárky na dluh se nakonec mohou stát pastí, která dlužníky skřípne na několik let,“ dodal.

Šok na nemocenské a šest platů stranou

Obecně platným doporučením je mít finanční rezervu ve výši alespoň šesti měsíčních platů. Jenže to si reálně může dovolit málokdo a lidé, kteří patří do nízkopříjmové skupiny, už jen velmi těžko. I oni by se o to měli podle odborníků alespoň pokusit. Právě tyto finance by lidem za ideálního scénáře sloužily jako nutná rezerva v době, kdy se dostanou do podobných povánočních trablů. Nebo když přijdou jiné neočekávané výdaje.

„Když zjistí, že na nemocenské dostanou sotva polovinu svého platu a stěží tak zaplatí za nájem a pravidelné služby, je to pro mnoho rodin šok. Bez finanční rezervy domácnosti vykolejí mimořádné bezodkladné výdaje, například náhrada nefunkčního kotle v zimním období. V mnoha případech se ale lidé dopouštějí vyloženě marnotratnosti, kdy utratí neúměrně třeba za vánoční dárky nebo dovolenou a pak nemají na úhradu pravidelných výdajů,“ vysvětlil Zetek.

Podle finančního poradce Jaroslava Galla jsou vánoční půjčky z ekonomického hlediska čirý nesmysl. Na druhou stranu chápe, že je těžké vysvětlovat dětem, že nejsou peníze na vánoční dárky. Zvlášť potom když ratolesti vidí to, co dostali jejich spolužáci.

Češi po splatnosti dluží průměrně kolem 7422 korun na osobu. Dluhy, které se pojí s provozem a financováním domácnosti, pak nezvládají splácet především lidé z Ústecka, Karlovarska a Liberecka. Nejmenší problémy jsou podle analýzy na Zlínsku, Vysočině a v Olomouckém kraji.

Podle Zetka je také důležité mít na paměti, že rezerva vytvořená ze šesti měsíčních příjmů v žádném případě neznamená peníze získané pomocí kontokorentu nebo půjčky. Naopak to mohou být třeba peníze ze spořicího účtu.

Energie jsou přednější než mobil

Podle expertů by se lidé měli vyvarovat tomu, aby jejich pohledávka dospěla až k soudu. Náklady spojené s vymáháním se totiž v takovém případě navyšují. Vždycky je potřeba situaci včas řešit a snažit se o mimosoudní dohodu.

Když docházejí peníze, tak lidé také často přestávají platit služby, které je nejméně „pálí“. „Domácnosti dluží po splatnosti nejvíce za finanční služby a pojištění (67 procent), kde je pro dlužníky případný postih nejméně hmatatelný. U mobilních operátorů (28 procent) si jsou vědomi, že mohou být rychle odpojeni, takže se snaží za služby platit co nejdéle. V případě energií (5 procent), které jsou pro chod domácnosti nepostradatelné, přestávají platit až v okamžiku úplného finančního kolapsu,“ dodal Zetek.

Šetřit mohou i lidé s malým příjmem

„Někdo je natolik disciplinovaný, že našetří sám od sebe. Dokáže pochopit, že je to důležité a nastaví si to sám. Začne si peníze odkládat do obálky, na spořicí účet, na formě už v podstatě nezáleží,“ popsal pro Blesk Zprávy Gall.

„Mám jednoho klienta, který nemá rezervu, a začal na ní pracovat. Tak si dává peníze do šuplíku pod postel. Dohodli jsme se, že si takhle bude odkládat pětistovku, aby si postupně něco uspořil. Jinak je to neustálý stres, protože člověk neví, jestli vyjde, nebo jestli nepřijdou nenadálé výdaje,“ dodal finanční poradce.

„Mám také klientku, které kdysi umřel manžel, měla malé děti, neměla peníze a začala si odkládat po stovkách. Pomalu to navyšovala a dneska je to jeden z mých nejbonitnějších klientů. Zvládla to tímto postupným odkládáním. Dneska je to těžké kvůli tomu, že je velký tlak na spotřebu a reklamy nám ukazují, jak je jednoduché dostat půjčku. Chápu, že do toho lidi spadají. Jde to, ale chce to začít,“ připojil odborník.

Podle Galla je vždycky jeden z partnerů v šetření důslednější. Bývá spořivější a je to právě on, kdo by měl v rodině nastavit, jak se budou peníze utrácet.