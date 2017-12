Mladší z bratrů bývá gay, zjistila studie. Může za to protein v ženském těle

Výzkum byl zveřejněn v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS). Vědci tvrdí, že pokud se jej podaří jiné skupině výzkumníků zopakovat, lidstvo dostane první pořádnou odpověď, z jakého že důvodu se homosexualita vyskytuje.

Sexuální orientaci rozhoduje mnoho faktorů. Jeden konkrétní faktor, který vědci zkoumali, se týká vývoje v děloze. Fenomén souvisí s proteinem, který se pojí s mužským chromozomem Y (ženy jej nemají) a který je důležitý pro vývoj mužského mozku.

Podle vědců je možné, že když žena poprvé otěhotní a je to kluk, tento protein spojený s chromozomem Y se ženě dostane do krevního oběhu. Ženské tělo jej vyhodnotí jako cizí substanci, začne reagovat imunitní systém a tělo si vytvoří protilátky. Pokud se těchto protilátek vytvoří hodně, žena znovu otěhotní a opět je to kluk, tyto protilátky dokážou projít placentou až do mozku mužského zárodku.

„To dokáže změnit vývoj mozku zárodku a eventuálně ovlivnit, jaké pohlaví bude muže v budoucnu přitahovat,“ píše ve studii Anthony Bogaert, kanadský psycholog z univerzity Brock.

S každým bratrem šance roste

Dřívější studie ukázaly, že čím více starších bratrů muž má, tím je větší šance, že jej budou přitahovat muži. Studie z roku 2006 dokonce uvádí, že se s každým bratrem se šance zvedá o třetinu. Nikdo ovšem tehdy nevěděl, proč tomu tak je.

Bogaert a jeho kolegové zkoumali skupinu 141 žen a 12 mužů ve věku mezi 18 a 80 lety. U žen našli mnohem větší koncentraci protilátek k proteinu nazvanému NLGN4Y. Největší koncentraci měly právě ženy s dvěma a více syny, kdy nejmladší byl gay.

Tým vědců tento fenomén zkoumal více než 20 let. Vyskytuje se ve většině kultur a věc platí, i když je nejmladší syn vychováván odděleně od svých bratrů. U adopce ne. Pravděpodobnost je tedy daná biologicky a souvisí s prenatálním vývojem.

Protilátky nevysvětlují všechno

Podle psychologa J. Michaela Bailyho z northwesternské univerzity je výzkum důležitý. „Rozhodně má velký význam a budoucí snahy vědců by se měly ubírat tímto směrem,“ řekl psycholog pro kanál CNN. Sám v posledních měsících zkoumal, jaké změny DNA se u gayů vyskytují nejčastěji. „Moje studie jen řeší, že naše geny se sexuální orientací určitým způsobem souvisí. Tento výzkum navíc ukazuje, že za tím může být velkou mírou prenatální vývoj,“ pokračoval psycholog.

Všichni výzkumníci se ale shodují, že nové poznatky jsou jen dalším krokem určitým směrem. Proč jsou i jedináčci gayové, proč existuje bisexualita nebo proč jsou i ženy s homosexuální orientací, výzkum nevysvětluje.