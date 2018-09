Česká stopa v kauze novičok: Jeden z obviněných travičů pobýval v Praze

Česko vyhodnocuje informace od Britů o vyšetřování případu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julije, kteří byli otráveni nervovým jedem na jihu Anglie. Ve čtvrtek to uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). V ten samý den promluvila údajná kamarádka jednoho z obviněných Rusů Ruslana Boširova, s mužem se podle svých slov setkala v Praze.

„Jsme v komunikaci s britskými úřady, tak i s našimi partnery v NATO a EU. Britské úřady uvolňují postupně další informace včetně utajovaných a my je vyhodnocujeme,“ uvedl Hamáček na dotaz, jak by podle něj měla ČR reagovat na nová zjištění v kauze.

Podle předsedy lidovců Pavla Bělobrádka by si Česko mělo určitě vyžádat stanovisko Ruska k tvrzením Britů, kteří ho za útok obviňují. Šéf hnutí STAN Petr Gazdík míní, že vláda by měla vyzvat Rusko k vydání podezřelých. „V současné chvíli má prezident či vláda šanci ukázat, že česko-ruské vztahy nejsou pouze jednostranné a lidé okolo prezidenta či jeho diplomaté nejsou pouhými Putinovými poskoky,“ napsal. Šlo podle něj o opovrženíhodný čin, který se z principu neliší od teroristických útoků, a útočníci by měli být po zásluze potrestáni.

Novičok mu zabil partnerku. Ruské traviče chce vidět před soudem, vzkázal z nemocnice

Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila oznámení pouze posílilo podezření vůči Rusku. „V téhle fázi, kdy jsou u obvinění osob, bychom asi neměli reagovat. Počkejme na další kroky, jak vyšetřování bude pokračovat,“ řekl. Česko by podle exministra spravedlnosti mělo žádat omluvu Ruska, ale až v době, kdy podezření potvrdí soudy.

Ruský agent byl v Praze na kávě

Obviněnými agenty ruské vojenské rozvědky GRU jsou Ruslan Boširov a Alexander Petrov. O tom, že se Boširov pohyboval v Praze, promluvila ve čtvrtek Ukrajinka Julia Čopivskaja, se kterou se nyní snaží spojit britští vyšetřovatelé. Žena byla do středy jeho jediným přítelem na Facebooku, pak si ho smazala.

Jeden z agentů ruské rozvědky obviněný z útoku novičokem Ruslan Boširov má na Facebooku pouze fotku Prahy. | reprofoto Facebook

Čopivskaja pro server The Sun uvedla, že se s Boširovem setkala jen jednou v životě, a to před pěti lety právě v Praze. Hovořili spolu půl hodiny v jedné z kaváren v centru města. „Už s ním nejsem v kontaktu, neznám ho,“ řekla žena.

Že se Boširov v Praze skutečně pohyboval nebo k městu minimálně má vztah, dokazuje i jeho faceboový profil. Jediná fotka, která se na něm nachází, je z pražského Staroměstského náměstí.

Britský náměstek: Může za to Putin

Mezi britskými politiky setrvává přesvědčení, že za útokem byli nejvyšší ruští představitelé. Náměstek britského ministra vnitra Ben Wallace ve čtvrtek v rozhovoru pro BBC řekl, že útok instruoval osobně ruský prezident Vladimir Putin.

Britská vláda má podle Wallace pro svá tvrzení o podílu GRU na akci množství informací a důkazů od tajných služeb, které ale nemůže zveřejnit.

Útok novičokem byl v režii ruské rozvědky, tvrdí Mayová. Britové vydali na dva muže zatykač

Na otázku, zda šéf Kremlu nese za útok odpovědnost, odpověděl, že „v konečném důsledku ano, protože je prezidentem Ruské federace a je to jeho vláda, která kontroluje finance a řídí vojenskou tajnou službu“. Cílem vlády v Londýně je podle náměstka nyní sdělit Rusku, že svým chováním porušilo mezinárodní právo a normy.

Na muže byl vydán evropský zatykač

Britská prokuratura ve středu oznámila, že má dostatek důkazů na to, aby Ruslana Boširova a Alexendera Petrova obvinila ze spiknutí s cílem zavraždit Skripala. Muži jsou také obviněni z pokusu o vraždu bývalého dvojího agenta i jeho dcery. Na dvojici byl vydán evropský zatykač. Prokuratura však o jejich vydání Rusko žádat nebude, taková snaha by prý byla marná. Šance na zatčení podezřelých v blízké budoucnosti jsou podle policie velmi malé.

Traviče Skripala pomohla Britům odhalit tajná zbraň. Experti s unikátní pamětí

Skripalovi byli otráveni 4. března nervovým jedem typu novičok v jihoanglickém městečku Salisbury. Po týdnech v intenzivní péči lékařů se nakonec oba z útoku zotavili. Kauzou se bude ve čtvrtek zabývat Rada bezpečnosti OSN.