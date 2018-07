Pedofile! Miliardář Musk zaútočil na hrdinu, který zachraňoval děti v Thajsku

Ředitel Tesly a SpaceX Elon Musk se chtěl zapojit do záchrany dvanácti thajských chlapců uvězněných v jeskyni. Jako pomoc nabídl prototyp malé ponorky. Pro jeho gesto však neměl příliš pochopení potápěč Vern Unsworth, který se na záchraně chlapců podílel. V rozhovoru pro CNN řekl, že si miliardář může svou ponorku strčit tam „kde to bolí“. Podle jeho slov ponorka neměla šanci při takové operaci fungovat.

Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat. „Promiň, pedofile, fakt sis o to řekl,“ zahájil Elon Musk ofenzivu na Twitteru. „Během doby, kdy jsme byli v jeskyních, jsem toho Brita, který žije v Thajsku, ani jednou neviděl. Jediní, koho jsem opravdu viděl, byli chlapci z thajského námořnictva nebo armády. Ti byli moc fajn,“ napsal Musk, kterého Brit rozzuřil doběla.

„Hladina vody byla ve skutečnosti velmi nízká. Do jeskyně 5 by se dalo proplavat bez jakéhokoliv vybavení. Tak se děti pravděpodobně dostali dovnitř. Jestli to není pravda, tak ať tenhle chlápek ukáže video z kamery, kterou měl na helmě,“ pokračoval. Ve finále se Musk rozhodl, že to udělá úplně jinak. „Nebo víš co? Raději to video neukazuj. My si ho uděláme s naší ponorkou. Proplujeme do jeskyně 5 naprosto bez problému,“ zakončil Musk.

Není sebemenší důvod, proč si myslet, že je Unsworth pedofil. Jeho role při záchraně byla naprosto klíčová. Po ukončení operace byl domácími Brity označen jako hrdina a britští občané dokonce chtějí, aby potápěč Vern Unsworth dostal rytířský titul.

Zato Muskova miniponorka se nevyužila. Velitel záchranné operace ji totiž označil za nepraktickou. Musk přitom tvrdil, že by se vytočila i v nejužších místech a byla natolik lehká, aby ji unesli dva potápěči.