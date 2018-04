Z Londýna je město vražd? Během týdne zemřelo 5 lidí, popraveni byli i teenageři

Khan uvedl, že je „šokovaný, rozzuřený a smutný“, během svého projevu vyjádřil soustrast pozůstalým a uvedl, že cítí s blízkými zraněných. Dodal, že ještě „bohužel neměl čas“ setkat se s rodinami obětí. Khan však sklidil kritiku za svou pozdní reakci. V médiích se objevují varování před drogovými gangy či násilným obsahem na internetu.

Chlapce (†16) a dívku (†17) zastřelili přímo na ulici. Vraždy otřásly Londýnem

Khanův projev

„Ztráta tolika životů je naprosto zničující,“ řekl starosta ve svém prohlášení. Nechal se slyšet, že do vyšetřování zločinů se zapojí všechny jednotky policie. Slíbil, že viníci budou dopadeni a „pocítí sílu zákona“.

Zavražděná sedmnáctiletá Tanesha Melbourneová | Profimedia.cz

„Během posledního týdne jsem se sešel s vedoucím policejním komisařem, společně s ním a místostarostou jsme probrali situaci. Musím však přiznat, že zatím jsem nemluvil s pozůstalými rodinami,“ vysvětlil. Dodal, že si je vědom toho, že za měsíc budou nové volby a že každá jeho akce je pod drobnohledem opozice. „Na jedné straně je politika, na druhé zarážející počet násilných útoků, ty jsou mojí prioritou,“ oznámil Khan.

Otrávená dcera exšpiona Skripala se dočká návštěvy z Ruska? Londýn to zvažuje

Řešení situace chybí

Starosta i metropolitní policie se potýkají se snížením rozpočtu. „Minulý měsíc jsem vyzval premiérku Mayovou, abychom se sešli a promluvili si o tom, odmítla. Obracím se na ni znovu, tentokrát prostřednictvím médií, situaci musíme vyřešit. Tenhle týden zcela zbytečně zemřelo 5 lidí, mezi nimi 17letá dívka a 16letý chlapec,“ uvedl Khan. „Policejní hlídky byly znásobeny, snažíme se nonstop pokrýt všechny oblasti, stejně tak pátráme po pachatelích.“ O přesném plánu, jak nastalý stav chystá řešit a město zabezpečit, se ale nezmínil.

Policejních hlídek v reakci na poslední vývoj skutečně přibylo a policisté začali uplatňovat právo na náhodné prohlídky osob, které uznají za podezřelé. Náměstkyně londýnského starosty pro práci policie a zločin Sophie Lindenová uvedla, že radnice učinila z řešení aktuálního násilí prioritu. „Nepředstíráme, že v Londýně není problém,“ řekla s tím, že radnice „věci přijde na kloub“.

Od některých politiků zaznívá kritika a volání po jasněji formulované strategii. „Neslyším nic o tom, jak budeme postupovat,“ řekl labouristický poslanec David Lammy zastupující městskou část Tottenham, kde byla v pondělí večer zastřelena 17letá Tanesha Melbourneová. „Čtyři mladí lidé u nás od Vánoc přišli o život a nepřišel jediný telefonát od premiérky nebo ministryně vnitra,“ napsal na twitter.

Putin poslal pro vyhoštěné diplomaty „Air Kokain“. Luxusní letadlo s cejchem drog

Příčiny rostoucí kriminality

„Nelze mluvit o jedné příčině. Znepokojuje mě ale, co pohání gangy a jejich boj o teritorium, a tím je miliardový trh s kokainem. Jsme drogovou metropolí Evropy a myslím, že policie a náš stát ztratily kontrolu nad tímto obchodem s drogami. Máte tady děti i ve věku 12, 13 let, které jsou verbovány do gangů, aby převážely drogy do sousedních okresů,“ řekl Lammy ve vysílání rozhlasu BBC Radio 4. Londýnský deník The Times zase vidí jednu z příčin „epidemie zločinu“ ve sdílení násilných videí na internetu, o kterém nedávno mluvila i komisařka londýnské policie Cressida Dicková.