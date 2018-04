Matka Kuciakovy snoubenky na dně: Policie ničí stopy! Posílají mě na smrt, mluví o ďáblovi, líčí anonymy

Paní Zlatica policistům, kteří pracují na případu vraždy její dcery a jejího snoubence Jána, nedůvěřuje a její názor na jejich práci není rozhodně pozitivní. Z jejích slov jasně vyplývá, že si myslí, že vyšetřování vážně zanedbávají.

Až po měsíci uvedli jako datum smrti 21. února, což byl den, který už od počátku zmiňovala i Zlatica. Po měsíci policisté rovněž prohledávali lesy v okolí Veľké Mače. "Prý hledali zbraň. Ale měsíc po vraždě? Když roztál sníh, všechny stopy jsou zahlazeny. Nevěřím, že tam něco našli. A určitě ji tam vrah nezahodí, musel ji zničit. Když nenašli nic v domě, tak v lese určitě nic. To je ostuda policie, že jdou zajišťovat stopy měsíc od vraždy," řekla v rozhovoru pro Topky.sk.

Matka zavražděné Kuciakovy snoubenky se bojí o život: Hlídá ji policie!

Policisté s ní údajně vůbec nekomunikují, stále jí neukázali fotky z místa činu, navíc Zlatica tvrdí, že od počátku lhali. "Myslím, že manipulují i se stopami, čest slušným policistům, určitě jsou i tací. Ale ostatním nevěřím."

Uvedla, že ji ani nechtěli pustit do domu poté, co se o vraždě dozvěděli. "Přišli jsme do Veľké Mače a bylo jich tam asi 50. Mně řekli, že nemohu jít dovnitř, protože zničím stopy. A těch 50 policistů a různých jiných lidí je nezničilo?"

Nyní sama čelí nebezpečí, že by jí někdo mohl ublížit. "Začalo to tím, že ke mně chodili různí cizí lidé, že se mám přestat objevovat na veřejnosti a v médiích. Ale já nepřestanu bojovat, nedám se zastrašit. Dokonce mi tvrdili, že Martinu posedl ďábel, proto ji zabili. No hrozné. Nyní mi chodí výhružné dopisy, že se mám jít oběsit i s Matovičem a podobně. Že ubližuji Ficovi s Kaliňákem, že oni jsou slušní lidé. Pro mě je momentálně svaté to, co napsal Janko. A to je pravda a za tím si stojím. Já si nedám pokoj, dokud se to nezjistí," dodala Zlatica.