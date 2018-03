Podle Mrázka jsou hlavním důvodem problémy, na které se přišlo po zahájení prací loni v létě. „Termín dokončení bude jiný z důvodu více prací. Zjistili jsme to v průběhu rekonstrukce," uvedl náměstek.

Nově je potřeba provést mimo jiné revize v napojení rozvodů divadelní technologie, opravit hydroizolační vrstvy střešního pláště, aktualizovat trasy kamer policie, ale také odstranit stávající štukové vrstvy stropních konstrukcí.

Jasné je, že se náklady zvýší o 60 milionů! Celkem tak opravy více než půl století starého komplexu spolykají 600 milionů korun. Část prací skončí do 25. října. V termínu od 7. listopadu do 5. prosince se uskuteční festival Janáček Brno. Další práce včetně rekonstrukce střechy jsou v plánu až do září příštího roku.

Ve svém, ale bez zázemí

Herce, zpěváky, tanečníky a hudebníky tak čeká provizórium. Jeviště a divácké prostory už opanují, nedokončené zkušebny a administrativní prostory nikoliv. „Pro divadlo by bylo špatné, kdyby mělo příští sezonu zrušit. Od podzimu bude hrát v budově divadla, přestože zůstanou některé jeho části stále v opravě,“ uvedla provozní ředitelka Národního divadla Brno Lenka Tesáčková.

délka: 00:37 Video 360p REKLAMA Ve špatném stavu je i střecha Janáčkova divadla. Původní prefabrikované střešní desky nahradí modernější konstrukce Zdeněk Matyáš

Fotogalerie 10 fotografií Rekonstrukce Janáčkova divadla potrvá kvůli komplikacím až do podzimu 2019. Náklady se tak vyšplhají k 600 milionům korun Autor: Zdeněk Matyáš

Pronájem náhradních prostor pro soubor od začátku rekonstrukce hradí město. Stejně tak uhradilo výpadek ze vstupného kvůli hostování souborů v menších náhradních prostorách.Při upevňování nové vzduchotechniky dělníci odhalili její špatný stav. Rozšíří se i sociální zařízení, zmodernizují se interiéry diváckých prostor a bufet, zázemí pro zaměstnance a jevištní technologie.