Počasí ONLINE: První potvrzená oběť. Evakuace v Ostravě, primátor Opavy chce odložit volby

Potravinová banka v Liberci vyhlásila sbírku pro postižené povodněmi a pro pracovníky integrovaného záchranného systému, kteří na postižených místech pomáhají. Zájem je zejména o balenou vodu, ale také potraviny určené k okamžité konzumaci, které stačí třeba jen ohřát nebo zalít vodou, aby je bylo možné připravit i v nějakých náročnějších podmínkách, řekl dnes ČTK ředitel Potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček.

„Potřeba je hlavně balená pitná voda, neperlivá nebo jemně perlivá voda – ideálně v celých baleních, potraviny k rychlé přípravě, jako jsou masové konzervy, hotová jídla ve skle nebo v konzervě, instantní polévky a hotová jídla – zalévací do hrnečku. Hodí se i sušenky, káva, čaj,“ doplnil Vlček. Dary mohou lidé dopravit do skladu potravinové banky v Liberci v ulici Pionýrů od 07:00 do 15:30.