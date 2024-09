ONLINE: Tři oběti záplav v Česku! Rožmberk přetéká. Zřícené domy a nařízené demolice, nasazena armáda

Už potřetí zaplavila velká voda dům manželům Konečným ze Zdounek na Kroměřížsku. Poté, co opadla, jim dnes s vyklízením poničených věcí pomáhala dcera Marcela Hykšová i dobrovolní hasiči. V neděli Konečným nateklo z rozvodněné říčky Kotojedky a jejích přítoků do obytných místností rodinného domku přibližně 30 centimetrů vody. „Dopadli špatně,“ řekla dnes ČTK dcera manželů, kterým je 77 a 72 let.

„Nábytek veškerý, kuchyňská linka, různé skříňky co mají, psací stůl, ložnice, pračka, sušička, všechny tyto věci se musejí vyházet. To tady nemůže zůstat. Už to zařizují potřetí, dvakrát měli vodu v baráku. Teď to všechno budou zase znovu vybavovat,“ řekla Hykšová. Ocenila pomoc místních dobrovolných hasičů, s odstraňováním škod Konečným pomáhají i další členové rodiny.