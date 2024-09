ONLINE: Povodeň v Zátoru strhla most a poškodila domy. První potvrzená oběť a evakuace v Ostravě

Řeka Morava v Kroměříži prakticky začala kulminovat, hladina by se zvýšit již neměla. Po dnešním zasedání krajské povodňové komise to novinářům řekl hejtman Radim Holiš (ANO). Hladina řeky v Kroměříži by však měla zůstat ve výšce kolem šesti metrů delší dobu, mohou to být i tři až čtyři dny, uvedl hejtman. Řeka Morava v Kroměříži zůstává od neděle na třetím stupni povodňové aktivity značícím ohrožení. V posledních hodinách však nestoupá, odpoledne byla hladina ve výši 604 centimetrů. Třetí povodňový stupeň platí po překročení 600 centimetrů.

Podle dřívějších předpovědí měla hladina Moravy vystoupat výše a hrozilo, že opustí koryto. Dnes se informace po přepočtech zpřesnila. „Vypadá to, že by to mohly být nejvyšší profily, kterých jsme dosáhli,“ uvedl hejtman.